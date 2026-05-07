พลังรักล้นกองถ่าย! แฟนคลับส่งขนมหวานคลายร้อนให้ ลีน่า ลลินา ในกองภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้น

แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจผ่านฟู๊ดซัพพอร์ตขนมหวานหลากเมนู ให้กับ ลีน่า ลลินา และ ต่อ ธนภพ ในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Her in Frame เธอในภาพนั้น ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุ เพื่อเป็นแรงใจให้ทีมนักแสดงและทีมงาน
บรรยากาศการทำงานในกองถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Her in Frame หรือในชื่อภาษาไทยว่า เธอในภาพนั้น กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ โดยผลงานชิ้นนี้ถือเป็นโปรเจกต์พิเศษที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของสองนักแสดงที่มีคาแรกเตอร์โดดเด่นอย่าง ต่อ ธนภพ และ ลีน่า ลลินา ซึ่งการร่วมงานกันในครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการจับคู่ที่แปลกใหม่และน่าติดตามว่าเคมีของทั้งสองคนเมื่อต้องถ่ายทอดเรื่องราวความรักและความทรงจำผ่านหน้าจอภาพยนตร์จะออกมาเป็นอย่างไร โดยในขณะนี้การถ่ายทำกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพที่สุดออกมาสู่สายตาผู้ชม ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ลีน่า ลลินา ได้มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวให้แฟนคลับได้ทราบผ่านทางโซเชียลมีเดีย โดยเธอได้โพสต์ภาพเซลฟี่พร้อมข้อความบอกเล่าถึงการทำงานในบทบาทของ มินตรา ซึ่งเธอกล่าวว่า มินตรารายงานตัวคับ โลเคชั่นวันนี้ในอากาศเกือบ 40 องศา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการทำงานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่นักแสดงเท่านั้น แต่รวมถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่ต้องอดทนและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้การถ่ายทำเป็นไปตามแผนงาน แม้จะมีอุปสรรคด้านสภาพอากาศที่ร้อนระอุ แต่ทุกคนในกองถ่ายต่างก็มีใจสู้และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานเฉลิมพระเกียรติชิ้นนี้ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อศิลปิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มแฟนคลับที่น่ารักจึงได้รวมตัวกันจัดเตรียม ฟู๊ดซัพพอร์ต หรือการส่งอาหารและขนมไปให้ถึงกองถ่าย เพื่อเป็นการเติมพลังและสร้างความสดชื่นให้กับเหล่านักแสดงและทีมงาน โดยเมนูที่เลือกมาในครั้งนี้เน้นไปที่ขนมหวานเย็นชื่นใจที่ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีเมนูหลากหลายให้เลือกสรรตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็น ทับทิมกรอบที่ให้ความสดชื่น ลอดช่องสิงคโปร์รสชาติหวานมัน ซ่าหริ่มสีสวยงาม เฉาก๋วยดับร้อน ถั่วแดงเชื่อม มันเชื่อม แตงไทยในน้ำกะทิ ขนมปังนุ่มๆ และเยลลี่หลากสี ซึ่งความใส่ใจของแฟนคลับในครั้งนี้ทำให้ ลีน่า ลลินา รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก โดยเธอได้โพสต์ภาพขนมหวานพร้อมเขียนแคปชั่นขอบคุณแฟนคลับด้วยความดีใจว่า Thank you to @LalinaLena1999 และ @lenamiu_vnunion สำหรับ ฟู๊ดซัพพอร์ต ในวันนี้ สดชื่นที่สุดเลย ขอบคุณมากๆ นะคะ ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งมอบอาหาร แต่ยังเป็นการส่งมอบกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกคนในกองถ่าย สำหรับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ Her in Frame เธอในภาพนั้น จะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวความผูกพันที่เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ระหว่าง มินตรา ภัณฑารักษ์สาวผู้มีความเชี่ยวชาญและทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และ ตะวัน ช่างภาพหนุ่มผู้หลงใหลในการบันทึกภาพความทรงจำ จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดขึ้นจากภาพถ่ายปริศนาที่ถูกพบในกล้องฟิล์มรุ่นเก่า ซึ่งนำไปสู่การออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ โดยการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากความวุ่นวายของกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าสู่ความสงบและสวยงามของเขื่อนสิริกิติ์ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่นำพาให้ทั้งสองคนได้ค้นพบเรื่องราวแห่งความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลือน ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ความรักของชายหญิงคู่หนึ่งเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกเรื่องราวของความทรงจำ และพรหมลิขิต ที่ถูกร้อยเรียงผ่านภาพถ่ายซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน ผู้ชมจะได้เห็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหมาย การค้นพบตัวตน และการเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่ผ่านพ้นไปเพื่อให้ก้าวเดินต่อไปในอนาคต ด้วยการนำแสดงของ ต่อ ธนภพ และ ลีน่า ลลินา จึงทำให้มั่นใจได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถส่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกถึงผู้ชมได้อย่างลึกซึ้ง เตรียมพบกับเรื่องราวความรักที่งดงามและเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจใน Her in Frame เธอในภาพนั้น ได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างแน่นอ.
ลีน่า ลลินา ต่อ ธนภพ Her In Frame ภาพยนตร์ไทย ฟู๊ดซัพพอร์ต
