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พลังกาญจน์ ยังแรง อบจ. ชัยนาท ดุ ลิ้วลุยศึกโค้กคัพ U17 รอบ 8 ทีม

ข่าวฟุตบอล News

พลังกาญจน์ ยังแรง อบจ. ชัยนาท ดุ ลิ้วลุยศึกโค้กคัพ U17 รอบ 8 ทีม
พลังกาญจน์อบจ. ชัยนาทลิ้วลุยศึกโค้กคัพ U17
📆6/19/2026 6:32 AM
📰INNNEWS
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ศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาค โซนภาคกลางและตะวันตก เดินหน้าแข่งขันวันที่ 3

พลังกาญจน์ ยังแรง อบจ.

ชัยนาท ดุ ลิ้วลุยศึกโค้กคัพ U17 รอบ 8 ทีม โซนภาคกลางและตะวันตกศึกฟุตบอลถ้วยเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Coke® Cup U17 Thailand Football Championship 2026 รอบภูมิภาค โซนภาคกลางและตะวันตก ซึ่งถือเป็นภาคที่สามของประเทศไทย เดินหน้าแข่งขันวันที่ 3 ซึ่งเต็มไปด้วยความดุเดือด เพื่อชิงความเป็นหนึ่งของโซฯ ภายใต้การจับมือกันระหว่าง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) การแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 โซนภาคกลางและตะวันตก ที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 3 ยิงกันไปถึง 39 ประตู จาก 8 คู่ โดยเกมบิ๊กแมตช์ เป็น สุพรรณบุรี ที่เอาชนะ ราชบุรี ส่วนตัวแทนจากชัยนาท 2 ทีม ทั้ง ชัยนาท ฮอร์นบิล และ โรงเรียนอบจ.

ชัยนาท ก็ดุ ไล่ถล่มคู่แข่งไปขาดลอย ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอล Coke® Cup U17 รอบ 32 ทีมสุดท้าย ทุกคู่ทุกสนาม ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2569 มี ดังนี้คู่ที่ 1 ร. ร. บรรหารแจ่มใสวิทยา1 4-1 อุทัยธานี เอฟซีคู่ที่ 4 สุพรรณบุรี เอฟซี 3-0 ราชบุรี เอฟซีคู่ที่ 2 ร. ร.

กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 7-2 หัวหิน ซิตี้ คู่ที่ 1 ร. ร. บรรหารแจ่มใสวิทยา1 vs พลังกาญจน์ เอฟซี (เวลา 8.30 น. )คู่ที่ 3 นครปฐม ยูไนเต็ด vs สุพรรณบุรี เอฟซี (เวลา 13.30 น.

)การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงฝีเท้าระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเฟ้นหา และพัฒนานักเตะดาวรุ่งที่มีศักยภาพเข้าสู่ ทีมชาติไทย U17 ผ่านโมเดล T-MASC อย่างเป็นระบบ โดยรวบรวมนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี จาก 32 ทีมทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พร้อมลงสนามแข่งขันอย่างเต็มที่ เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป และโอกาสก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและเวทีฟุตบอลระดับโลกในอนาคตสำหรับ การแข่งขันรอบภูมิภาค จะหาอันดับ 1-2 ของรอบคัดเลือกแต่ละโซน จำนวน 6 โซน ไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศ (12 ทีมสุดท้าย) และหา 4 ทีมสุดท้าย เข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2569 ต่อไ

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

พลังกาญจน์ อบจ. ชัยนาท ลิ้วลุยศึกโค้กคัพ U17 รอบ 8 ทีม โซนภาคกลางและตะวันตก

 

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