พลังงานไทยสะเทือน! น้ำมันดิบผันผวน จับตาภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง กองทุนน้ำมันยังมั่นคง

กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานโลกและไทย พบความไม่แน่นอนสูงในภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง ส่งผลราคาน้ำมันดิบผันผวน แต่ปริมาณสำรองน้ำมันไทยเพียงพอต่อการใช้ 109 วัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีฐานะที่มั่นคง
กระทรวง พลังงาน ได้รายงานสถานการณ์ด้าน พลังงาน ของประเทศ ไทย และต่างประเทศอย่างละเอียด โดยเน้นย้ำถึงปริมาณสำรองและปริมาณการจำหน่าย น้ำมัน กลุ่ม ดีเซล รวมถึงฐานะกองทุน น้ำมัน เชื้อเพลิง ณ วันที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งเผยให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาด พลังงาน โลกอย่างมีนัยสำคัญ
ประเด็นหลักที่ได้รับความสนใจคือสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง แม้จะมีความพยายามทางการทูตหลายรูปแบบ ทั้งการเตรียมเข้าสู่การหารือรอบสองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผ่านช่องทางของปากีสถาน และการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศข้อตกลงหยุดยิงเป็นระยะเวลา 10 วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอน อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่ง สหรัฐฯ กลับมีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นด้วยการขยายขอบเขตการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือของอิหร่าน พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนถึงความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินหากกระบวนการเจรจาไม่สามารถคืบหน้าไปได้
สัญญาณที่ขัดแย้งกันนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดพลังงาน ทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ (16 เมษายน 2569) อันเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่จะขาดแคลน ก่อนที่จะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเช้าวันนี้ (17 เมษายน 2569) จากกระแสข่าวการหยุดยิงและความหวังจากการเจรจารอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ในแง่ของตัวเลขราคา WTI ได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 92.90 – 93.68 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent อยู่ที่ 97.94 – 98.67 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และ Dubai ทรงตัวอยู่ที่ 105.51 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แม้ว่าตลาดจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากข่าวสารบางส่วน แต่ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงที่ข้อตกลงสันติภาพอาจไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนและเปราะบางของตลาดพลังงานโลกที่ต้องพึ่งพาเสถียรภาพทางการเมืองเป็นอย่างมาก
สำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทย กระทรวงพลังงานได้ยืนยันถึงความมั่นคงด้านปริมาณน้ำมันสำรอง โดยอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2569 ประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ 109 วัน โดยองค์ประกอบของน้ำมันสำรองดังกล่าวประกอบด้วย น้ำมันสำรองตามกฎหมายจำนวน 25 วัน, น้ำมันสำรองเพื่อการค้าอีก 24 วัน, น้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งอีก 38 วัน และน้ำมันที่ได้รับการยืนยันในการจัดหาแล้วอีก 22 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
ด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันกลุ่มดีเซล อ้างอิงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 พบว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตน้ำมันดีเซลได้ถึง 80.71 ล้านลิตรต่อวัน และมีการจำหน่ายออกไป 54.47 ล้านลิตรต่อวัน ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ถึงศักยภาพในการตอบสนองความต้องการใช้ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ ในส่วนของราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ อ้างอิงจากสถานีบริการ ปตท. พบว่า ราคาน้ำมันดีเซล (B7) อยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร, น้ำมันดีเซล (B20) ที่ 35.90 บาทต่อลิตร, น้ำมันเบนซิน (E20) ที่ 35.45 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล (95) ที่ 42.45 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล (91) ที่ 42.08 บาทต่อลิตร
เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซลของไทยซึ่งอยู่ที่ 42.90 บาทต่อลิตร กับราคาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค เช่น มาเลเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, สปป.ลาว, เมียนมา, และสิงคโปร์ ที่มีราคาสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยอยู่ในช่วง 49.89 – 117.65 บาทต่อลิตร แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันดีเซลในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้และไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการบริหารจัดการนโยบายพลังงานของรัฐบาลที่มุ่งรักษาเสถียรภาพราคาสำหรับประชาชน
นอกจากนี้ ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด โดยรายงานระบุว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีฐานะที่มั่นคงและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ตาม ซึ่งการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันภายในประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความผันผวนของตลาดโลกมากนัก ความสามารถในการรักษาฐานะกองทุนให้มั่นคงนี้สะท้อนถึงนโยบายการบริหารจัดการที่รอบคอบและมีวิสัยทัศน์ยาวไกลของกระทรวงพลังงาน
ในขณะเดียวกัน การผลิตน้ำมันกลุ่มดีเซลภายในประเทศที่ยังคงมีปริมาณมาก แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตลาดพลังงานโลกมีความเปราะบางและมีความเสี่ยงสูง การที่ไทยสามารถผลิตและจำหน่ายน้ำมันดีเซลได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ถือเป็นจุดแข็งที่ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำมันดีเซลของไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบที่สำคัญของโลก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภูมิภาคนี้ย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่ออุปทานและราคาพลังงานทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนและการบริหารจัดการพลังงานของไทยในระยะยาวได้เช่นกัน ดังนั้น การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และการมีนโยบายพลังงานที่ยืดหยุ่น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในยุคที่ตลาดพลังงานโลกเต็มไปด้วยความท้าทายและไม่แน่นอน
พลังงาน น้ำมัน ราคา ภูมิรัฐศาสตร์ ตะวันออกกลาง ไทย กองทุนน้ำมัน ดีเซล เบนซิน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ตร.สัตหีบเชื่อโจรชิงทอง 109 บาทคนในพื้นที่ รู้ทางหนี วางแผนมาอย่างดีตำรวจ สภ.สัตหีบ เร่งติดตามตัวโจรชิงทองคำ 109 บาท ดูวงจรปิดพบขี่ จยย.ยามาฮ่า รุ่นฟีโอเร่ สีแดง หนีไปทางถนนสุขุมวิท เชื่อเป็นคนในพื้นที่ เพราะรู้ทางหนีอย่างชำนาญ และมีการเตรียมการวางแผนมาดี...
Read more »
ตร.สัตหีบรวบแล้วโจรชิงทอง หลังหนีซุกบ้านแฟนที่พิจิตร ได้คืนครบ 109 บาทตร.สัตหีบ โชว์ผลงานขอหมายจับตามรวบโจรชิงทอง 109 บาท ห้างทองสุพัตราเยาวราช หลังขี่ จยย.หนีไป สืบจนรู้ไปกบดานที่บ้านแฟนสาวใน จ.พิจิตร สารภาพอ้างจะเอาไปใช้หนี้ ส่วนของกลางทั้งหมดได้คืนครบ....
Read more »
ตร.ชลบุรี คุมตัวผู้ต้องหาทำแผนปล้นร้านทองสัตหีบ รับหาเงินใช้หนี้พนันตำรวจชลบุรี นำตัวผู้ต้องหาปล้นร้านทองสัตหีบ เมื่อ 2 วันก่อนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ หลังตามจับได้พร้อมของกลางทองคำรูปพรรณน้ำหนัก 109 บาท ขณะหนีไปกบดานในจังหวัดพิจิตร
Read more »
ตูน ไม่ได้วิ่ง! ทีมงานมูลนิธิก้าวคนละก้าว ชี้แจงแค่ชวนคนที่รักการวิ่ง วิ่งเพื่อเก็บไมล์ที่บ้านตูน บอดี้สแลม เจอดราม่าหนักกับโครงการวิ่งการกุศล ก้าวเพื่อน้องปีที่ 2 ชวนวิ่ง 109 กิโลเมตร มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก 109 คน ขณะที่ พี่ตูนวิ่งทําไม ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ถูกวิจารณ์สนั่น ล่าสุด ทีมงานมูลนิธิก้าวคนละก้าว ชี้แจง โครงการนี้ไม่ได้ให้ตูนวิ่ง แต่ชวนคนที่รักการวิ่งวิ่งเพื่อเก็บไมล์
Read more »
บิ๊กโจ๊ก ประธานเททองหล่อพระหทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อิริยาบถทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 109 เมตรบิ๊กโจ๊ก ประธานเททองหล่อพระหทัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อิริยาบถทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 109 เมตร และพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอิริยาบถทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคารขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานลานอิสรภาพ 109 วันนี้ (9 เมษายน 2566) เวลา 16.30 น.
Read more »
'ซิกเซอร์ส'คว้าชัยสามนัดรวดลุ้นเข้าเพลย์ออฟศึกเอ็นบีเอฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส บุกชนะ ไมอามี่ ฮีต 109-105 คะแนน คว้าชัยเป็นนัดที่สามติดต่อกัน โดย ซิกเซอร์ส ที่อยู่อันดับ 8 ในสายตะวันออก ยังมีลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟ ซึ่งจะเอา 6 อันดับแรกของแต่ละสาย ขณะที่ ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์ ทีมอันดับห้าสายตะวันตก เปิดบ้านถล่ม แอตแลนต้า ฮอว์กส์ 109-95 คะแนน ในการแข่งขันบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ฤดูกาล 2023/2024...
Read more »