พลังงานผันผวนเป็นภาวะปกติใหม่ ธุรกิจไทยเปลี่ยนกลยุทธ์จากประหยัดสู่การลงทุนเพื่อควบคุมต้นทุน

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาพลังงานไม่คงที่และไม่สามารถคาดการณ์ได้ง่ายอีกต่อไป เนื่องจากความผันผวนของสถานการณ์โลกและโครงสร้างพลังงานของไทยที่พึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ที่พลังงานคิดเป็น 10–30% ของต้นทุนรวม ธุรกิจจึงหันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานสะอาดและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เพื่อสร้างเสถียรภาพของต้นทุนในระยะยาว โดยมีสถาบันการเงินสนับสนุนโครงสร้างเงินทุนที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อเพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน สินเชื่อเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป และสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้า
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาพลังงานไม่ใช่ต้นทุนที่คงที่และสามารถคาดการณ์ได้ง่ายอีกต่อไป เนื่องจากราคาสามารถปรับตัวขึ้นได้ทันทีเมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ ความผันผวนของค่าเงิน หรือโครงสร้างพลังงานของไทยที่ยังคงพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก แม้ในระดับโลก ราคาพลังงานจะลดลงจากจุดสูงสุดในช่วงวิกฤตปี 2022–2023 แต่ยังคงสูงกว่าก่อนช่วงโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นว่า ความผันผวนได้กลายเป็นภาวะปกติใหม่ หรือ แค่โลกสะดุด ด้วยต้นทุนพลังงานที่พร้อมขยับสูงขึ้น โดยในประเทศไทยเห็นผลกระทบที่ชัดเจนผ่านค่าไฟฟ้าที่ในบางช่วงต้นทุนพลังงานของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นกว่า 30–50% จากฐานเดิม สำหรับหลายอุตสาหกรรม เช่น โรงงานการผลิต และโลจิสติกส์ พลังงานคิดเป็น 10–30% ของต้นทุนรวม ส่งผลต่อกำไรโดยตรง ความสามารถในการแข่งขันลดลง และการวางแผนระยะยาวคลาดเคลื่อน การประหยัดพลังงานยังคงสำคัญ แต่ตัวเลขการลงทุนสะท้อนชัดว่า โลกธุรกิจกำลังไปไกลกว่านั้น มูลค่าการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนแตะระดับหลายแสนล้านดอลลาร์ต่อปี แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจจำนวนมากไม่ได้เลือก ทนกับต้นทุนที่สูงขึ้น อีกต่อไป แต่เลือก ลงทุนเพื่อควบคุมต้นทุน เพราะการลดค่าใช้จ่ายระยะสั้น จะไม่สามารถป้องกันความผันผวนในอีก 5–10 ปีข้างหน้าได้ เกมจึงเปลี่ยนจากการประหยัด ไปสู่ ลงทุนเพื่อสิ่งที่จะควบคุมได้ การใช้พลังงานหมุนเวียนและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ช่วยสร้าง เสถียรภาพของต้นทุน เช่น การติดตั้งโซลาร์หรือระบบประหยัดพลังงานในไทย มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 4–6 ปี หลังจากนั้น ต้นทุนไฟฟ้าจะผันผวนน้อยกว่าการซื้อจากระบบปกติ จาก ค่าไฟที่ต้องจ่ายทุกเดือน กลายเป็น การลงทุนครั้งเดียว เพื่อประหยัดระยะยาว พลังงานจึงทำหน้าที่ไม่ต่างจาก สินทรัพย์ของธุรกิจ มากกว่าค่าใช้จ่าย เมื่อมีโครงสร้างเงินทุนที่เข้าใจลักษณะการลงทุนระยะยาว ธุรกิจก็จะสามารถลดภาระเงินก้อนแรก และกระจายการชำระให้สอดคล้องกับกระแสรายได้ ทำให้เริ่มเปลี่ยนผ่านได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ พร้อม 100% เพราะท้ายที่สุด พลังงานไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่คือเรื่องของ กลยุทธ์ + การเงิน ที่ต้องเดินไปพร้อมกัน ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินมีโครงสร้างเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่หลากหลายและตอบโจทย์ เช่น สินเชื่อเพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืน (ttb green & blue loan program) สนับสนุนการลงทุนโครงการสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบ ที่ให้วงเงินไม่จำกัด และระยะเวลาในการปล่อยกู้สูงสุดถึง 10 ปี สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (ttb sustainability linked loan) สำหรับธุรกิจที่กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน (เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) หากบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ตกลงกันไว้กับธนาคาร จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านดอกเบี้ยที่จูงใจ สินเชื่อเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ทีทีบี (ttb solar rooftop) ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องการประหยัดพลังงาน รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ และยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบี สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้เงินสดก้อนโตในการซื้อรถ โดยสามารถเลือกประเภทสินเชื่อได้ทั้งแบบเช่าซื้อ หรือแบบลีสซิ่ง ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจและคงที่ตลอดสัญญ
