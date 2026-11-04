พลอย อธิบายเหตุ นากดาวตาย หลังดราม่า ขอดูแลไม่เหมาะสม
พลอย อินฟลูเอนเซอร์ ยอมรับความผิดพลาดกรณีคลิปวิจารณ์สวนสัตว์นครปฐม หลังนากดาว บุญทิ้ง ตาย หลังย้ายถิ่นที่อยู่ เผยเจตนารมณ์ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
พลอย อินฟลูเอนเซอร์ รายหนึ่ง ออกมาเปิดเผยเจตนาและความรู้สึกหลังจากเกิดกรณีดราม่าเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ที่ สวนสัตว์นครปฐม โดยยอมรับว่าตนเองมีความผิดหลายประการในการกระทำดังกล่าว ทั้งการไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนลงคลิป และการใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ นากดาว หรือชื่อจริงว่า บุญทิ้ง สัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและพักฟื้นอยู่ที่ดังกล่าว
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์และเจตนาดั้งเดิม
พลอย ได้กล่าวถึงช่วงเวลาต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตนเองได้ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์นครปฐม และพบสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ โดยสังเกตพบกรงที่มีกลิ่นเหม็น และมีเศษผักผลไม้เน่าเสียลอยอยู่ในน้ำที่ นากดาว อาศัยอยู่ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนั้น โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ปรากฏตัวให้เห็นในบริเวณดังกล่าวAlso read7 ข้อต้องรู้! วางต้นไม้มงคล 'บนโต๊ะทำงาน' จัดอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย
เนื่องจากไม่เห็นเจ้าหน้าที่และรู้สึกเป็นห่วงสวัสดิภาพของสัตว์ พลอย ตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอเพื่อระบายออกสู่สังคมออนไลน์ โดยมีการระบุในคลิปว่า หากไม่มีการปรับปรุงหรือดูแลสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ดีกว่านี้ ควรที่จะย้ายสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกว่านี้
พลอย ยอมรับว่าเจตนาดั้งเดิมของการทำคลิปนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากการต้องการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ให้สภาพแวดล้อมสะอาดขึ้น และมีผู้ดูแลเอาใจใส่สัตว์อย่างเหมาะสม โดยหวังว่าเมื่อมีผู้เห็นคลิปจำนวนมาก จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
การตอบสนองของหน่วยงานและการย้ายถิ่นที่อยู่
หลังจากที่คลิปวิดีโอของ พลอย ได้รับการแพร่หลายและกลายเป็น话题ในสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการตอบกลับโดยระบุว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีผู้ใหญ่ออกมาตรวจสอบพื้นที่ และมีการโพสต์ภาพการปรับปรุงงานดังกล่าวเพื่อยืนยันความคืบหน้า
ในตอนแรก พลอย รู้สึกดีใจที่ปัญหาได้รับการแก้ไขและคิดว่าจะจบลงเพียงเท่านี้ แต่หลังจากนั้นไม่กี่วัน ได้พบข้อมูลจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียอื่น ๆ ระบุว่า สัตว์ตัวดังกล่าวถูกย้ายออกจากสวนสัตว์นครปฐมไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดยไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พลอย เปิดเผยว่า ตนเองรู้เรื่องเพียงว่ามีการย้ายถิ่นที่อยู่เท่านั้น และไม่ได้มีความเห็นแย้งต่อเรื่องการย้ายถิ่นที่อยู่ แต่สิ่งที่สร้างความกังวลใจคือกระบวนการสื่อสารที่ขาดหายไป และไม่มีการแจ้งเหตุผลหรือรายละเอียดใด ๆ ต่อสาธารณะเกี่ยวกับแผนการย้ายสัตว์ดังกล่าว
การสูญเสีย นากดาว บุญทิ้ง และคำขอโทษ
ในเวลาต่อมา ไม่ใช่เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน นับจากเหตุการณ์คลิปวิดีโอแรกออกอากาศ นากดาว หรือ บุญทิ้ง ได้เสียชีวิตลงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทัดช้าง) ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการคาดเดาเบื้องต้นว่าสาเหตุการตายอาจเกิดจากความเครียดจากการปรับตัวไม่ทันกับสภาพแวดล้อมใหม่
พลอย ได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตจากจิตอาสาท่านหนึ่งในวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากแหล่งใด ๆ ถึงการเสียชีวิตของสัตว์ดังกล่าว ทำให้พลอย รู้สึกเสียใจอย่างมากและตัดสินใจโทรเข้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม พลอย ระบุว่าได้รับคำแนะนำให้ติดต่อกลับมาในเวลาราชการเท่านั้น และไม่ได้รับการยืนยันชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ในขณะนั้น ทำให้เกิดประเด็นถกเถียงในสังคมเพิ่มเติม โดยพลอย ย้ำอีกครั้งว่าเจตนาของตนเองมิได้มุ่งร้ายหรือทำลายชื่อเสียงใคร แต่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับสัตว์ป่า
พลอย ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่าตนเองผิดพลาดที่ไม่ได้หาข้อมูลก่อนทำคลิป ไม่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนใช้ถ้อยคำรุนแรง และยอมรับว่าความรู้สึกเสียใจที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริง โดยหวังว่ากรณีนี้จะทำให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสัตว์ป่าอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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