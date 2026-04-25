พลอย หอวัง เผยเหตุผลแต่งงานสายฟ้าแลบกับ เต Three Man Down

พลอย หอวัง เปิดใจถึงสาเหตุที่ตัดสินใจแต่งงานอย่างกะทันหันกับ เต เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค มือกลองวง Three Man Down หลังคอนเสิร์ตใหญ่ของวง
พลอย หอวัง เผยเบื้องหลังการแต่งงานสายฟ้าแลบกับ เต เตธนันท์ วงศ์ปรีชาโชค มือกลองวง Three Man Down ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเรียบง่ายเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 หลังจากคบหากันมาประมาณ 3-4 ปี เรื่องราวความรักของทั้งคู่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆ และผู้ติดตามเป็นอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณหรือข่าวลือใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมงานวิวาห์มาก่อน ทำให้การประกาศแต่งงานครั้งนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนคาดไม่ถึง พลอยได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจแต่งงานอย่างกะทันหันผ่านทางคลิปวิดีโอที่เธอได้เผยแพร่ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจอย่างยิ่ง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ของวง Three Man Down ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เตได้แสดงความตั้งใจกับพลอยว่า หากในอนาคตวง Three Man Down ได้มีโอกาสขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตที่ใหญ่กว่าเดิม เขาอยากจะพาบุตรของทั้งคู่ไปชมการแสดง เพื่อให้ลูกได้เห็นเขาในวันที่ยังมีพลังและสามารถเล่นกลองได้อย่างเต็มที่ เตจึงได้เอ่ยถามพลอยด้วยความจริงใจว่า พวกเรามีลูกกันไหม พลอยซึ่งรู้สึกประทับใจในความตั้งใจและความรักของเต จึงตอบตกลงโดยไม่ลังเล จากนั้นทั้งคู่จึงได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นแพทย์ที่พลอยเคยฝากไข่ไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) แพทย์ได้แจ้งว่าสามารถทำได้ แต่ก็ได้สอบถามพลอยและเตว่า ทั้งสองได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วหรือไม่ พลอยและเตตระหนักว่า พวกเขายังไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ จึงตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสและจัดงานแต่งงานก่อน เพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามประเพณี ด้วยระยะเวลาอันจำกัดในการเตรียมงานแต่งงาน เนื่องจากฤกษ์จดทะเบียนที่ได้มาคือวันที่ 22 เมษายน ทำให้ทั้งคู่มีเวลาเตรียมงานเพียงประมาณ 1 เดือนเท่านั้น พลอยและเตจึงตัดสินใจจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายและเป็นกันเอง โดยมีเพียงเพื่อนสนิทและครอบครัวใกล้ชิดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่ พิธีการต่างๆ ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายและอบอุ่น เน้นความสุขและความประทับใจของทั้งสองฝ่ายมากกว่าความหรูหราหรือความยิ่งใหญ่ พลอยได้กล่าวถึงบรรยากาศในวันแต่งงานว่า เป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความตื้นตันใจ เธอรู้สึกดีใจที่ได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่เธอรักและเข้าใจกันดี เตเองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน เขาขอบคุณพลอยที่ทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้น และสัญญาว่าจะรักและดูแลพลอยตลอดไป การแต่งงานครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของทั้งคู่ ซึ่งเต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ และความสุขที่ยั่งยืน แฟนๆ และผู้ติดตามต่างแสดงความยินดีกับทั้งคู่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และร่วมอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขตลอดไ
