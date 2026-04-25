พลอย หอวัง เผยเหตุผลแต่งงานสายฟ้าแลบ! เผยจุดเริ่มต้นจากคำถาม 'อยากมีลูกไหม'

พลอย หอวัง เปิดใจถึงเหตุผลที่ตัดสินใจแต่งงานกับ เต Three Man Down อย่างรวดเร็ว เผยจุดเริ่มต้นจากความปรารถนาที่จะมีลูก และการวางแผนเพื่อสร้างครอบครัว
ข่าวการ แต่งงาน ของ พลอย หอวัง และ เต Three Man Down สร้างความประหลาดใจและยินดีให้กับแฟนๆ และคนในวงการ บันเทิง อย่างกว้างขวาง หลังจากทั้งคู่ได้เข้าพิธีหมั้นและ จดทะเบียนสมรส อย่างรวดเร็ว โดยมีระยะเวลาเตรียมงานเพียงเดือนเศษเท่านั้น ล่าสุด พลอย หอวัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจ แต่งงาน อย่างฉับพลันผ่านทางคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียของเธอ โดยเล่าถึงโมเมนต์สำคัญที่ เต ได้จุดประกายความคิดเรื่องการมีลูกขึ้นมา พลอยเล่าว่า ในตอนแรกเธอเองก็ไม่เคยคิดว่าจะ แต่งงาน เร็วขนาดนี้ และไม่คิดว่าเรื่องราวความรักของเธอกับเตจะดำเนินมาถึงจุดนี้ได้ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เตได้พูดคุยกับเธอหลังจบการแสดงคอนเสิร์ตครั้งหนึ่ง เตได้ตั้งคำถามกับพลอยว่า หากวันหนึ่งทั้งคู่ประสบความสำเร็จและได้ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตในสถานที่ที่ใหญ่กว่าเดิม พวกเขาอยากจะพาใครไปชมคอนเสิร์ตด้วยกัน และอยากให้ลูกได้เห็นพวกเขาแสดงอย่างเต็มที่ด้วยพลังทั้งหมดที่มี เตได้ถามพลอยตรงๆ ว่า พวกเรามีลูกกันไหม พลอยตอบกลับไปว่า ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ เธอก็อาจจะแก่เกินไปที่จะมีลูกแล้ว ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตอนนี้ พลอยจึงได้ปรึกษาแพทย์ที่เคยฝากไข่ไว้ เพื่อวางแผนการมีบุตร โดยแพทย์แจ้งว่าพวกเขาสามารถเริ่มต้นได้เลย แต่เตก็ได้ถามพลอยว่า พวกเรา จดทะเบียนสมรส กันแล้วหรือยัง พลอยและเตต่างมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่ว่า พวกเขาข้ามขั้นตอนสำคัญนี้ไปเสียแล้ว จึงตัดสินใจที่จะ จดทะเบียนสมรส เพื่อดำเนินการเรื่องการมีลูกต่อไป การตัดสินใจ จดทะเบียนสมรส จึงเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือกันอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามฤกษ์มงคลที่ถูกกำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน ทำให้ทั้งคู่มีเวลาเตรียมงานเพียงเดือนครึ่งเท่านั้น พลอยกล่าวว่า จริงๆ แล้วจุดเริ่มต้นของการ แต่งงาน ครั้งนี้มาจากความต้องการที่จะมีลูกมากกว่า และพวกเขาก็ต้องการที่จะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เริ่มต้นครอบครัวตามที่ตั้งใจไว้ พลอยและเตได้ตกลงกันว่าจะลองเริ่มต้นด้วยการ จดทะเบียนสมรส ก่อน และจะค่อยๆ เรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันในฐานะคู่ชีวิต ทั้งคู่ยังคงรักษาความเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก การ แต่งงาน ครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของทั้งคู่ ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ความสุข และความหวังในการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน แฟนๆ และคนในวงการ บันเทิง ต่างแสดงความยินดีกับทั้งคู่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และร่วมอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขในชีวิตคู.
ข่าวการแต่งงานของ พลอย หอวัง และ เต Three Man Down สร้างความประหลาดใจและยินดีให้กับแฟนๆ และคนในวงการบันเทิงอย่างกว้างขวาง หลังจากทั้งคู่ได้เข้าพิธีหมั้นและจดทะเบียนสมรสอย่างรวดเร็ว โดยมีระยะเวลาเตรียมงานเพียงเดือนเศษเท่านั้น ล่าสุด พลอย หอวัง ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจแต่งงานอย่างฉับพลันผ่านทางคลิปวิดีโอที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียของเธอ โดยเล่าถึงโมเมนต์สำคัญที่ เต ได้จุดประกายความคิดเรื่องการมีลูกขึ้นมา พลอยเล่าว่า ในตอนแรกเธอเองก็ไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานเร็วขนาดนี้ และไม่คิดว่าเรื่องราวความรักของเธอกับเตจะดำเนินมาถึงจุดนี้ได้ แต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เตได้พูดคุยกับเธอหลังจบการแสดงคอนเสิร์ตครั้งหนึ่ง เตได้ตั้งคำถามกับพลอยว่า หากวันหนึ่งทั้งคู่ประสบความสำเร็จและได้ขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตในสถานที่ที่ใหญ่กว่าเดิม พวกเขาอยากจะพาใครไปชมคอนเสิร์ตด้วยกัน และอยากให้ลูกได้เห็นพวกเขาแสดงอย่างเต็มที่ด้วยพลังทั้งหมดที่มี เตได้ถามพลอยตรงๆ ว่า พวกเรามีลูกกันไหม พลอยตอบกลับไปว่า ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ เธอก็อาจจะแก่เกินไปที่จะมีลูกแล้ว ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือตอนนี้ พลอยจึงได้ปรึกษาแพทย์ที่เคยฝากไข่ไว้ เพื่อวางแผนการมีบุตร โดยแพทย์แจ้งว่าพวกเขาสามารถเริ่มต้นได้เลย แต่เตก็ได้ถามพลอยว่า พวกเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วหรือยัง พลอยและเตต่างมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่ว่า พวกเขาข้ามขั้นตอนสำคัญนี้ไปเสียแล้ว จึงตัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสเพื่อดำเนินการเรื่องการมีลูกต่อไป การตัดสินใจจดทะเบียนสมรสจึงเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือกันอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามฤกษ์มงคลที่ถูกกำหนดไว้ในวันที่ 22 เมษายน ทำให้ทั้งคู่มีเวลาเตรียมงานเพียงเดือนครึ่งเท่านั้น พลอยกล่าวว่า จริงๆ แล้วจุดเริ่มต้นของการแต่งงานครั้งนี้มาจากความต้องการที่จะมีลูกมากกว่า และพวกเขาก็ต้องการที่จะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เริ่มต้นครอบครัวตามที่ตั้งใจไว้ พลอยและเตได้ตกลงกันว่าจะลองเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนสมรสก่อน และจะค่อยๆ เรียนรู้และปรับตัวเข้าหากันในฐานะคู่ชีวิต ทั้งคู่ยังคงรักษาความเป็นตัวของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก การแต่งงานครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของทั้งคู่ ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ความสุข และความหวังในการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกัน แฟนๆ และคนในวงการบันเทิงต่างแสดงความยินดีกับทั้งคู่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย และร่วมอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขในชีวิตคู
