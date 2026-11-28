พลพีร์เผยรัฐบาลสั่ง มท. เร่งแก้วิกฤตกากอุตสาหกรรมราชบุรี พร้อมสแกนพื้นที่ 4 ภาค
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันรัฐบาลเร่งประสานหน่วยงานแก้ปัญหากากอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรี โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสแกนพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อหาแนวทางจัดการขยะพิษอย่างเร่งด่วน
นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย ยืนยันถึงการเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤต กากอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี หลังจากได้รับมอบหมายโดยตรงจากนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ให้ลงไปตรวจสอบและช่วยเหลือในกระบวนการจัดการขยะพิษที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในพื้นที่
นายกรัฐมนตรีสั่ง มท. เข้าดำเนินการตรวจสอบ
นายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างชัดเจนว่า แม้กฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนย้ายกากสารพิษจะอยู่ในอำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรม ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยก็ต้องลงไปดูรายละเอียดเชิงลึกว่าขยะเข้ามาได้อย่างไร มีการรายงานเป็นทางการหรือไม่ และมีหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวAlso readOpenAI ฟ้องกลับ Apple ข้อหาขโมยความลับทางการค้า และข่มขู่ซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์ที่ร่วมงานกับตน
การตรวจสอบจะครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การขออนุญาตก่อสร้างอาคารจนถึงการปฏิบัติจริง是否存在การดัดแปลงแบบก่อสร้าง หรือมีการลักลอบขุดฝังกลบสารพิษใต้พื้นโรงงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหลังจากนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะออกหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเริ่มกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ปลัด มท. จัดสรรภารกิจรองปลัด 4 ภาค
เพื่อเร่งดำเนินการให้รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ นายพลพีร์เปิดเผยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรภารกิจโดยให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 คน ลงพื้นที่ดูแลการสแกนหาพื้นที่ฝังกลบหรือแหล่งจัดการขยะตามภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 4 ภาค โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบให้รองปลัดแต่ละท่านดูแลคนละภาค เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
โมเดลปราจีนบุรีต้นแบบจัดการขยะพิษ
ประสบการณ์จากการลงพื้นที่ติดตามโรงงานรีไซเคิลและหลอมโลหะในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม นายพลพีร์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดดังกล่าวมีคำสั่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เข้าไปตรวจสอบอาคารทุกหลังอย่างละเอียด และหากพบว่าอาคารใดมีปัญหาก็ให้ระงับการใช้งานทันที ซึ่งเป็นการปิดกิจการไปโดยปริยายเพื่อความปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดไทม์ไลน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้รายงานผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้ หากรูปแบบการทำงานนี้สำเร็จลุล่วงจะกลายเป็นโมเดลปราจีนบุรีที่ถูกนำไปขยายผลและกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศที่มีปัญหาการกำจัดกากอุตสาหกรรมคล้ายคลึงกัน
แนวทางแก้ปัญหาพื้นที่รับขยะและการเผา
สำหรับการหาพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรม นายพลพีร์ระบุว่ายังมีหลายวิธีการเลือกใช้ ไม่ใช่เพียงการฝังกลบทั่วไป แต่รวมถึงการใช้พื้นที่เอกชนที่มีซีลใต้ดินมาตรฐานเช่นปูนหรือผ้าใบ พร้อมการฉีดน้ำยาเพื่อกักเก็บสารเคมีก่อนการฝังกลบ ซึ่งคล้ายคลึงกับขั้นตอนการจัดการซากสัตว์ตายที่มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการนำกากไปเผาในเตาเผาที่มีอยู่หลายจุดทั่วประเทศ
นายกรัฐมนตรีได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมว่าหากประชาชนไม่สบายใจกับการนำขยะไปวางไว้ในพื้นที่ของตนเอง ก็สามารถพิจารณาการนำขยะไปเผาที่อื่นแทน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ. จะอำนวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ์และรถบรรทุกที่มีระบบซีลป้องกันไม่ให้สารพิษร่วงหล่นหรือปนเปื้อนทางอากาศระหว่างการเคลื่อนย้าย
ความคืบหน้าล่าสุดและสถานการณ์ปัจจุบัน
ล่าสุดนายพลพีร์เปิดเผยว่ากำลังสื่อสารกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อคลี่คลายความตื่นตระหนกของประชาชน เนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังมีการยืนยันว่ายังไม่มีการขนย้ายขยะอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งจังหวัดดังกล่าวแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการให้นำกากพิษไปเผาที่อื่นแทนการฝังกลบ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อแหล่งน้ำและการเกษตร
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