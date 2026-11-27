พลพีร์ เปิดทางย้ายกากอุตสาหกรรมราชบุรี นายกฯ สั่งมท.เร่งตรวจสอบแหล่งกำเนิด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันรัฐบาลกำลังหาสถานที่กำจัดกากอุตสาหกรรมใหม่ให้ราชบุรี โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งตรวจสอบแหล่งที่มาและการก่อสร้างโรงงานอย่างละเอียด
พลตรี พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีความกังวลของประชาชนในจังหวัด ราชบุรี regarding การนำเข้า กากอุตสาหกรรม จากพื้นที่อื่นเข้ามาฝังกลบว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาเปลี่ยนแผนการกำจัด โดยนาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตอบกระทู้ในสภาว่าจะจ้างบริษัทเอกชนนำกากสารพิษไปกำจัดที่บ่อกลบมาตรฐานอื่นที่ไม่ใช่ในจังหวัด ราชบุรี เนื่องจากประชาชนมีความไม่สบายใจ
นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแหล่งที่มา
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปช่วยตรวจสอบปัญหาขยะอุตสาหกรรมอย่างเร่งด่วนก่อนเดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แม้กฎหมายสิ่งแวดล้อมจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบว่าขยะเข้ามาได้อย่างไร มีการรายงานใครเกี่ยวข้องหรือไม่ และอาคารก่อสร้างมีการขออนุญาตถูกต้องตามแบบหรือไม่Also readรีวิว OPPO Watch 5 ลอง UltraBurn และแบต 4–5 วัน
ปลัดมหาดไทยมอบหมายรองปลัดดูแล 4 ภาคเร่งจัดทำรายงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด โดยให้นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 ท่าน แบ่งกันดูแล 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์อย่างละเอียด หลังจากก่อนหน้านี้ พลตรี พลพีร์ สุวรรณฉวี ได้ไปติดตามงานที่จังหวัดปราจีนบุรี และสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ท้องถิ่นตรวจสอบทุกอาคารและระงับการใช้ทันทีหากพบปัญหา
เสนอโมเดลปราจีนบุรีตั้งไทม์ไลน์ตรวจสอบ 30 พฤศจิกายน
จังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดไทม์ไลน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้รายงานผลเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ หากมาตรการนี้ได้ผลดี จะถูกนำไปใช้เป็นโมเดลมาตรฐานและกระจายไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่มีปัญหาการกำจัดกากอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่
เทคโนโลยีซีลใต้ดินและเตาเผาเป็นอีกทางเลือกจัดการขยะ
พลตรี พลพีร์ สุวรรณฉวี กล่าวว่ายังมีวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมอีกหลายวิธี โดยพื้นที่เอกชนมีเทคโนโลยีซีลใต้ดินทั้งแบบปูนและผ้าใบมาตรฐานร่วมกับน้ำยากักเก็บสารเคมีก่อนฝังกลบ เช่นเดียวกับกรณีสัตว์ตายที่ต้องฉีดน้ำยาก่อนนำฝัง ขณะที่เตาเผาหลายจุดก็พร้อมรองรับ แต่หากประชาชนยังกังวลเรื่องการขนส่ง ขยะอุตสาหกรรมหลายชนิดไม่สามารถเผาได้ในเตาทุกชนิด จึงต้องตรวจสอบความเหมาะสมของเตาเผาก่อนย้ายหรือเผา
หน่วยงาน ปภ.เตรียมอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ. มีอุปกรณ์ซีลป้องกันไม่ให้สารพิษร่วงหล่นหรือปนเปื้อนทางอากาศระหว่างการขนส่งขยะไปยังสถานที่กำจัด หากประชาชนไม่ต้องการให้นำไปฝังกลบในพื้นที่ สามารถนำไปเผาได้ที่เตาเผาที่มีอยู่ใกล้ๆ หรือหากไกลก็ต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่
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