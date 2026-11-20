พลพีร์ บุก PLANET BKK ยึดยา-ปืน พบผู้ฉี่ม่วง 130 คน ชงปิด 5 ปี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำทีมบุกตรวจสถานบริการ PLANET BKK ย่านจอมทอง จับผิดพบผู้เสพยา 130 ราย และอาวุธปืน ยื่นคำสั่งปิดถาวร 5 ปีตามกฎหมาย
นาย พลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำชุดปฏิบัติการพิเศษของ กรมการปกครอง บุกเข้าตรวจค้นสถานบริการชื่อ PLANET BKK ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการเปิดบริการเกินเวลาและเกิดปัญหาการมั่วสุมสิ่งเสพติดในพื้นที่
การบุกตรวจพบผู้เสพยา 130 ราย
ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเที่ยวพบว่ามีผู้ให้ผลเป็นบวกหรือที่เรียกกันว่าฉี่ม่วง จำนวนถึง 130 คน จากผู้ถูกควบคุมตัวรวม 340 คน ทำให้พบยาเสพติดจำนวนมากถูกทิ้งเกลื่อนพื้นทั่วบริเวณร้านAlso readนายกฯ อนุทิน หารือ “ปูติน” ต่อยอดสัมพันธ์ไทย–รัสเซีย 130 ปี
จุดอ่อนสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คือการ์ดหรือผู้ควบคุมประตูของร้านปล่อยปละละเลย จนทำให้นักท่องเที่ยวสามารถพกพาอาวุธปืนเข้ามาในสถานที่บริการได้อย่างผิดกฎหมายและเกิดเหตุมั่วสุมจนยากแก่การควบคุมสถานการณ์
จากการตรวจสอบประวัติสถานที่แห่งนี้ พบว่าบริเวณเดียวกันเคยเป็นที่ตั้งของสถานบริการชื่อ Infinity Indy ซึ่งเคยมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการเป็นเวลา 5 ปี แต่ในปัจจุบันเจ้าของเดิมหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องยังคงกลับมาก่อเหตุซ้ำซากในลักษณะเดิม
ข้อกล่าวหาและกระบวนการทางกฎหมาย
พนักงานฝ่ายปกครองได้นำตัวผู้ประกอบการและผู้ดูแลร้านทั้งหมดไปแจ้งข้อกล่าวหาฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมฐานความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นอกจากเรื่องใบอนุญาตแล้ว ยังมีการฟ้องร้องคดีฐานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมการขาย ซึ่งผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ในส่วนของโครงสร้างอาคาร ทางเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
ผลกระทบและขั้นตอนการปิดสถานบริการ
ผู้ต้องหาทั้งหมดและของกลางจะถูกส่งตัวให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางมด เพื่อทำการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป โดยสถานบริการ PLANET BKK นี้มีการเปิดให้บริการจนดึกถึงเวลา 02.30 น. ซึ่งผิดต่อเวลาที่กฎหมายกำหนด
แผนการขั้นต่อไปคือ พนักงานฝ่ายปกครองจะเสนอเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อพิจารณาออกคำสั่งปิดสถานที่แห่งนี้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 5 ปี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่และลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยจะทำการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดสถานบริการเถื่อนในรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่
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