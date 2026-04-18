พลทหารก่อคดีข่มขืนเยาวชนในห้องน้ำถนนข้าวสารช่วงสงกรานต์ ฝากขัง 12 วัน

พลทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 1 ถูกควบคุมตัวฝากขัง 12 วัน หลังก่อเหตุข่มขืนเยาวชนในห้องน้ำชั่วคราวถนนข้าวสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ค้านประกันตัวเหตุเป็นคดีอุกฉกรรจ์.
เมื่อเวลา 09.20 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2569 ณ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ร้อยตำรวจโท ชยุตม์ ตั้งคุณสมบัติ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.
ชนะสงคราม ได้ดำเนินการควบคุมตัว พลทหาร ภาสิทธิ์ (นามสกุลขอสงวนไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิ) ซึ่งสังกัดกองทัพภาคที่ 1 เพื่อนำส่งไปฝากขังต่อศาลทหาร (ตั้งอยู่บนถนนศรีสมาน) เป็นผลัดแรกเป็นระยะเวลา 12 วัน การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากการที่พลทหารผู้นี้ได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญซึ่งเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเราเยาวชนรายหนึ่ง ภายในบริเวณห้องน้ำชั่วคราวที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เหตุการณ์อันอุกอาจนี้มีกำหนดเวลาเกิดเหตุคือในวันที่ 15 เมษายน 2569 บริเวณถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งรวมตัวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเวลาดังกล่าว ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอย่างครอบคลุมทั่วพื้นที่ได้บันทึกรูปพรรณสัณฐานของผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาหนักแก่พลทหารผู้นี้รวมทั้งสิ้น 3 คดี อันเป็นความผิดที่ร้ายแรงตามกฎหมาย ประกอบด้วย 1. ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้วิธีการประทุษร้าย หรือโดยการใช้กำลังบังคับ หรือโดยผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ซึ่งถือเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายอย่างรุนแรง 2. ข้อหาพรากผู้เยาว์ อายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง โดยที่ผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจ ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนและสิทธิในการปกครองของครอบครัว และ 3. ข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขัง หรือกระทำการใดอันเป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายของผู้อื่น ซึ่งเป็นการจำกัดสิทธิในการดำรงชีวิตอย่างอิสระของผู้เสียหาย ในระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขัง ผู้สื่อข่าวที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ได้พยายามเข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการก่อเหตุที่เกิดขึ้น แต่ผู้ต้องหารายนี้มีท่าทีนิ่งเงียบ และไม่ตอบคำถามใดๆ จากสื่อมวลชนแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังมีทหารนอกเครื่องแบบจำนวน 2 นาย คอยอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายตัวผู้ต้องหา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่ละเอียดรอบคอบในการจัดการกับกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางทหาร ด้านพนักงานสอบสวนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหาได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตนเองตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวัน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา และได้ผ่านกระบวนการสอบปากคำจนเสร็จสิ้น ในส่วนของการร้องขอต่อศาลเพื่อฝากขังนั้น พนักงานสอบสวนได้ระบุในคำร้องอย่างชัดเจนว่า คัดค้านการให้ประกันตัวผู้ต้องหา เหตุผลที่คัดค้านการประกันตัวเนื่องมาจากลักษณะของคดีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีอัตราโทษสูงตามกฎหมาย และมีความกังวลว่าหากได้รับการประกันตัว ผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมในการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี หรืออาจมีความพยายามในการหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม การกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลที่ควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัย แต่กลับมีเหตุการณ์อาชญากรรมที่สร้างความหวาดกลัวและความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น การดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรมจะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า สังคมไทยไม่ยอมรับการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายที่อ่อนแออย่างเยาวชน เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามความคืบหน้าทางกฎหมายต่อไป เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ควรได้รับการดูแลและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล การที่อาชญากรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ประชาชนกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลที่สำคัญที่สุดเทศกาลหนึ่งของไทย ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยและสูญเสียความเชื่อมั่น การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าจับกุมและดำเนินคดีอย่างรวดเร็วภายหลังจากการได้รับแจ้งเหตุการณ์เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม การใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในการระบุตัวผู้กระทำความผิดนั้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ การแจ้งข้อกล่าวหาที่ครอบคลุมถึงความผิดร้ายแรงหลายประการ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายอย่างเต็มที่ การคัดค้านการประกันตัวโดยพนักงานสอบสวนนั้น เป็นไปตามหลักการของกฎหมายอาญา ที่คำนึงถึงความร้ายแรงของคดีและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว การที่ผู้ต้องหาเป็นทหาร ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับคดี แต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำให้การดำเนินคดีแตกต่างไปจากประชาชนทั่วไป ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม การให้การศึกษาและการปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและการใช้ความรุนแรง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวด รวมถึงการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการเคารพสิทธิของผู้อื่น บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ควรนำไปสู่การทบทวนมาตรการการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ และการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น การรับมือกับอาชญากรรมที่กระทำต่อเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเพศ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ การเยียวยาสภาพจิตใจของผู้เสียหาย และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเต็มที่ จะเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบ สังคมไทยจำเป็นต้องก้าวข้ามความกังวลและความหวาดกลัว เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยง และการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่ควรได้รับการพิจารณา การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับคดีนี้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้เสียหาย เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของสื่อมวลชน การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้าน จะช่วยให้สังคมเข้าใจถึงปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากลไกการแจ้งเบาะแสอาชญากรรม และการสนับสนุนให้ประชาชนกล้าที่จะแจ้งเหตุการณ์ที่ผิดปกติ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยรวมแล้ว เหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้ในช่วงเวลาแห่งความสุขและความสนุกสนาน ก็ยังมีภัยอันตรายที่แฝงเร้นอยู่ การเตรียมพร้อม การตระหนักรู้ และการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จะเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
พลทหาร ข่มขืน เยาวชน สงกรานต์ ถนนข้าวสาร
