พลทหารถูกฝากขัง หลังก่อเหตุข่มขืนเด็กสาว 15 ปี ในห้องน้ำถนนข้าวสาร

พนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม ควบคุมตัวพลทหาร ภาสิทธิ์ ผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำเราเด็กสาวอายุ 15 ปี ในห้องน้ำย่านถนนข้าวสาร ไปฝากขังศาลทหาร พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์และมีอัตราโทษสูง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.
ชนะสงคราม ได้ดำเนินการควบคุมตัวพลทหาร ภาสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีกระทำชำเราเด็กสาวอายุ 15 ปี ไปยังศาลทหาร เพื่อขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา 12 วัน เป็นผลัดแรก การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนนข้าวสาร ย่านที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก พลทหารผู้ต้องหาได้ก่อเหตุกระทำชำเราเด็กสาวอายุ 15 ปี ภายในห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ได้อย่างชัดเจนด้วยภาพจากกล้องวงจรปิด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว ภายหลังการจับกุม พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่พลทหาร ภาสิทธิ์ จำนวน 3 ข้อหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ประการแรก คือ ข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ข้อกล่าวหาประการที่สองคือ ข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี ไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยที่ผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วย การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน และข้อกล่าวหาประการสุดท้าย คือ ข้อหากักขังหรือหน่วงเหนี่ยว หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวพลทหาร ภาสิทธิ์ ขึ้นรถควบคุมผู้ต้องเพื่อนำไปฝากขังที่ศาลทหารนั้น สื่อมวลชนจำนวนมากได้พยายามซักถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสอบถามว่ามีความต้องการจะขอโทษผู้เสียหายหรือไม่ หรือมีสิ่งใดที่อยากจะกล่าวถึงบ้าง แต่พลทหารผู้ต้องหาไม่ตอบคำถามใดๆ เลยตลอดการสอบถาม โดยมีสีหน้าเรียบเฉยและรีบเดินขึ้นรถทันที ขณะที่ทางพนักงานสอบสวนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พลทหารผู้ก่อเหตุได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้ (18 เมษายน) และได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหาจนเสร็จสิ้นกระบวนการก่อนที่จะรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อนำไปยื่นต่อศาลทหาร ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลพร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาอย่างเต็มที่ เนื่องจากเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีอัตราโทษสูงตามกฎหมาย หากมีการอนุญาตให้ประกันตัว อาจมีความเสี่ยงที่ผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรืออาจจะหลบหนีออกนอกประเทศได้ การดำเนินการทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อรักษาความยุติธรรมและปกป้องสิทธิของผู้เสียหาย รวมถึงความสงบเรียบร้อยของสังค
พลทหาร ข่มขืน เด็กสาว ถนนข้าวสาร สงกรานต์
