พลตำรวจตรีฉัตรวรรษชี้คลิปฮั้วเลือก สว. ยังไม่เป็นหลักฐานชัดเจน ยันไม่หนักใจ

พลตำรวจตรีฉัตรวรรษ แสงเพชร อดีตพนักงานสอบสวน ให้สัมภาษณ์ถึงคลิปเสียงที่ถูกเปิดโปงโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ เกี่ยวกับการฮั้วเลือก สว. โดยชี้ว่าคำพูดของ กกต. ที่ปรากฏในคลิปยังไม่สามารถพิสูจน์การฮั้วได้ และหากพบผู้สมัครทำผิดควรดำเนินการทันที ไม่ใช่ปล่อยไว้แล้วมากล่าวหาในภายหลัง
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 พลตำรวจตรีฉัตรวรรษ แสงเพชร อดีตพนักงานสอบสวนและผู้กำกับการสถานีตำรวจ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.
ระดับประเทศ ซึ่งถูกเปิดโปงโดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน โดยนายพริษฐ์ได้เผยแพร่คลิปเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฮั้วเลือก สว. ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง คลิปดังกล่าวปรากฏเสียงของกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
คนหนึ่งที่กล่าวคำพูดว่า "จะเป็น สว. แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะ" ซึ่งถูกมองว่าเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง พลตำรวจตรีฉัตรวรรษแสดงความเห็นว่า ในฐานะที่เคยเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อน เขามีข้อสังเกตเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าหาก กกต.
หรือเจ้าหน้าที่พบเห็นผู้สมัครกระทำผิด เช่น การนำเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบ สว.3 หรือใบแนะนำตัวเข้าไปในคูหาลงคะแนน เหตุใดจึงไม่ดำเนินการเอาผิดทันทีตามขั้นตอน ควรเชิญตัวผู้กระทำผิดมาพบผู้อำนวยการ กกต.
เพื่อแจ้งข้อหาและดำเนินการให้เสร็จสิ้นเป็นรายบุคคล ไม่ใช่ปล่อยไว้เป็นเวลานานแล้วค่อยมากล่าวหาในภายหลังว่ามีการฮั้วเลือกตั้งโดยรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน นอกจากนี้ พลตำรวจตรีฉัตรวรรษยังชี้ให้เห็นว่าคำพูดของ กกต. ที่ว่า "จะเป็น สว.
แล้วขอให้เลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะ" นั้นยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการฮั้วเกิดขึ้นจริง กกต. ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าใครจะได้รับเลือกเป็น สว.
ในขณะนั้น ดังนั้นการนำคำพูดดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อกล่าวหาผู้สมัครทั้งหมดว่าทุจริตจึงไม่ถูกต้อง เขามั่นใจว่าตนเองผ่านกระบวนการคัดเลือกมาอย่างถูกต้อง และไม่รู้สึกหนักใจกับคลิปนี้ เนื่องจากเคยรับราชการตำรวจในตำแหน่งผู้กำกับการและผู้บังคับการจังหวัด มีคนรู้จักมากมายจึงเชื่อว่าชื่อเสียงของตนจะไม่ได้รับผลกระทบ ในส่วนของน้ำหนักของคลิปในฐานะพยานหลักฐาน พลตำรวจตรีฉัตรวรรษกล่าวว่าไม่สามารถให้คำตอบได้แน่ชัด ว่าเป็นหลักฐานที่หนักแน่นเพียงใด ผลสรุปจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของ กกต.
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้ อย่างไรก็ตามเขายืนยันว่าไม่มีความกังวลและพร้อมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนหากถูกสอบสวน ประเด็นนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคม โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นว่าคลิปเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงการฮั้วเลือกตั้ง และฝ่ายที่มองว่ายังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริง การดำเนินการของ กกต.
ในขั้นต่อไปจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง สว
เลือก สว. คลิปฮั้ว กกต. พลตำรวจตรีฉัตรวรรษ พริษฐ์ วัชรสินธุ