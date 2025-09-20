พฤติกรรมผู้บริโภคปี 2025: คนไทย 'กลับเข้าครัว' ดันตลาดสินค้า Grocery โต

เศรษฐกิจชะลอตัวหนุนคนไทยหันทำอาหารเองมากขึ้น กลุ่ม Gen X และ Millennial Family นำทัพดันยอดขายสินค้า Grocery พุ่ง
พฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2025 เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางภาวะ เศรษฐกิจ ที่ชะลอตัว ทำให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีนัยสำคัญ โดยหนึ่งในปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ การที่คนไทย 'กลับเข้าครัว' ทำอาหารทานเองที่บ้านมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่กระจายไปในเกือบทุกช่วงวัย แม้ว่ากลุ่ม Gen X และ Millennial Family
จะเป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยกลุ่มคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะลดการทานอาหารนอกบ้านลง และหันมาซื้อวัตถุดิบเพื่อทำอาหารเองที่บ้านมากขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณ์นี้ส่งผลโดยตรงต่อยอดขายของสินค้าอุปโภคบริโภค หรือที่เรียกว่า Grocery ซึ่งมียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากผลสำรวจ The 1 Insight ยังระบุอีกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยซื้อของในวันหยุดช่วงสุดสัปดาห์ กลายเป็นการซื้อของในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายเติบโตสูงกว่าในเขตเมือง สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลายและสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำอาหารเองที่บ้านได้อย่างลงตัว\การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่กล่าวมาข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้า Grocery ในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้น กลุ่มวัตถุดิบทำอาหาร (Cooking Ingredients) ได้แก่ เนื้อสัตว์ ผักสด และเครื่องปรุงพื้นฐาน กลายเป็นสินค้าที่มียอดขายสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการทำอาหารที่บ้านมากขึ้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การทำอาหารง่ายๆ เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบอีกด้วย โดยผู้บริโภคหลายกลุ่มเริ่มหันมาเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น เนื้อสัตว์ ผักสดออร์แกนิก และเครื่องปรุงรสที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและความอร่อยไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ กลุ่มสินค้าอาหารพร้อมทาน เช่น โยเกิร์ต อาหารแช่แข็ง ขนมปัง และอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มโปรตีน หรือนมทางเลือก ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว และยังคงใส่ใจในเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม Gen X และ Millennial ที่มีภาระหน้าที่และเวลาที่จำกัด จึงนิยมผสมผสานการทำอาหารเองเข้ากับอาหารสำเร็จรูป เพื่อให้ชีวิตประจำวันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น แนวโน้มนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่จะปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป\จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อตลาดสินค้า Grocery มากที่สุดคือ กลุ่ม Gen X และ Millennial Family ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง และให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าคุ้มราคา กลุ่มคนเหล่านี้มีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าที่หลากหลาย โดยเน้นไปที่สินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวเป็นหลัก พวกเขามักจะวางแผนการซื้อสินค้าล่วงหน้า และเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ กลุ่ม Gen X และ Millennial Family ยังเป็นกลุ่มที่เปิดรับเทคโนโลยีและช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น ทำให้ช่องทางการขายสินค้า Grocery มีความหลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด การปรับปรุงช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หรือการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดสินค้า Grocery ที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างยั่งยื
