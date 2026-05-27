พร้อมรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.)

การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) จะเริ่มในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 และจะดำเนินการจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2569
วันที่ 27 พ. ค.69 ที่โถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.
ทถ. กทม. ) ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายขจิต ชัชวานิชย์ ประธาน กกต. ทถ.
กทม. , นายทศพล เผื่อนอุดม, นายสุภชัย จันปุ่ม, นายอภิชัย ทองประสม และ พล. ต. ต.
อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ร่วมกันแถลงความพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก. ) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม. ) โดยกำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา โดยจะเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของแต่ละวัน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนเริ่มกระบวนการ สำหรับโครงสร้างการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งเป็น 50 เขตเลือกตั้งสำหรับ ส. ก. และ 1 เขตเลือกตั้งสำหรับผู้ว่าฯกทม.
โดยมีการระดมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คน แบ่งฝ่ายปฏิบัติงานทั้งด้านการรับสมัคร ตรวจสอบเอกสาร อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ภายในพื้นที่รับสมัครได้มีการแยกจุดลงทะเบียนและตรวจเอกสารของผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. ไว้ 1 จุด พร้อมโต๊ะรับสมัคร 4 โต๊ะ ส่วนผู้สมัคร ส. ก.
ได้จัดจุดลงทะเบียนแยกตามรายเขตครบทั้ง 50 เขตภายในห้องบางกอกเพื่อความรวดเร็ว ทั้งนี้ กทม. กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาต โดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้เพียง 1 คน และมีการจัดระเบียบสำหรับสื่อมวลชนเพื่อไม่ให้รบกวนขั้นตอนการรับสมัคร สำหรับแนวทางปฏิบัติหากผู้สมัครมาถึงก่อนเวลา 08.30 น.
จะถือว่ามาถึงพร้อมกันและมีสิทธิตกลงลำดับการจับสลากหมายเลขที่จะใช้หาเสียง แต่หากตกลงกันไม่ได้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นฯ จะเป็นผู้จับสลากรายชื่อผู้สมัครเพื่อมาจับสลากหมายเลขตามลำดับ ส่วนผู้ที่มาหลังเวลา 08.30 น. จะต้องลงทะเบียนต่อท้ายและไม่มีสิทธิตกลงลำดับ โดยกระบวนการจับสลากจะเริ่มจากผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.
ก่อน แล้วจึงตามด้วย ส. ก. ซึ่งจะมีการแสดงอุปกรณ์และสลากให้ตรวจสอบต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อความโปร่งใส ในด้านความปลอดภัย กทม. ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจนครบาล สน.
ดินแดง และหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ร่วมกับเทศกิจดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและมาตรการระบายน้ำในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง 216 จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยสำนักการระบายน้ำและ 50 สำนักงานเขตได้เตรียมพร้อมลอกท่อ ตรวจสอบฝาบ่อ และจัดหน่วยเร่งด่วนรวมถึงเครื่องสูบน้ำสำรองในวันเลือกตั้งเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้มาใช้สิทธิ สำหรับข้อมูลเชิงสถิติในปี 2569 คาดว่าจำนวนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.
จะใกล้เคียงกับปี 2565 ที่มี 31 คน โดยปัจจุบันมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คน จากเดิม 4,402,948 คน และใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง 294,100,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนประมาณ 86 ล้านบาท ขณะที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งมีทั้งสิ้น 6,629 หน่วย ซึ่งร้อยละ 60 เป็นหน่วยนอกสถานที่ โดย กทม.
ตั้งเป้าหมายรณรงค์ให้ผู้มาใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีสถิติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 โดยตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้ที่ร้อยละ 100 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งต้องตรวจสอบคุณสมบัติ โดยผู้สมัคร ส. ก. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.
ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยทั้งสองประเภทต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัคร สำหรับหลักฐานสำคัญประกอบด้วย ใบสมัคร, รูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองแพทย์, หลักฐานการศึกษา (กรณีผู้ว่าฯกทม. ) และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร ส.
ก. 10,000 บาท และผู้ว่าฯกทม. 50,000 บาท หากตรวจพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน กทม. จะยังไม่รับสมัครแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและใช้แอปพลิเคชัน Smart Vote ช่วยตรวจสอบข้อมูล นอกจากนี้ นายขจิต ชัชวานิชย์ ยังได้เน้นย้ำเรื่องกฎระเบียบการหาเสียง โดยประกาศหาเสียงต้องขนาดไม่เกิน 30 x 42 ซม.
จัดทำได้ไม่เกิน 10 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง และแผ่นป้ายหาเสียงต้องขนาดไม่เกิน 130 x 245 ซม. จัดทำได้ไม่เกิน 5 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง พร้อมสั่งห้ามติดตั้งในจุดที่กีดขวางการจราจรหรือพื้นที่ต้องห้าม เช่น เกาะกลางถนน สะพานลอย บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และถนนราชดำเนิน เป็นต้น หากฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะรื้อถอนทันทีและผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กทม.
ได้ทำการซักซ้อมเสมือนจริงในวันที่ 27 พฤษภาคม หลังจากมีการอบรมเจ้าหน้าที่ไปแล้วในช่วงวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจริงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายทุกประกา
