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พรีเมียร์ลีกปรับกฎใหม่: แก้ปัญหาถ่วงเวลาและปรับโทษดึงผม

กีฬา News

พรีเมียร์ลีกปรับกฎใหม่: แก้ปัญหาถ่วงเวลาและปรับโทษดึงผม
พรีเมียร์ลีกกฎฟุตบอลการถ่วงเวลา
📆6/13/2026 12:31 AM
📰siamsport_news
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📊News: 72% · Publisher: 63%

พรีเมียร์ลีกเตรียมออกมาตรการใหม่เพื่อแก้ปัญหาการถ่วงเวลาของผู้รักษาประตู และปรับแนวทางการตัดสินกรณีดึงผม โดยจะไม่ถือเป็นใบแดงในทุกกรณีอีกต่อไป เริ่มใช้ฤดูกาล 2026-27

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เตรียมปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่อง การถ่วงเวลา ของผู้รักษาประตู และการลงโทษกรณี ดึงผม คู่แข่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวาง มาตรการใหม่เหล่านี้ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสามัญประจำของลีกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ภายหลังการหารือร่วมกับคณะทำงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเกมฟุตบอล โดยจะถูกบรรจุอยู่ในหัวข้อ 'หลักการฟุตบอล' และ 'ประเด็นสำคัญด้านการตัดสิน' สำหรับฤดูกาล 2026-27 สำหรับปัญหา การถ่วงเวลา หรือที่เรียกกันว่า 'แท็กติก ไทม์เอาต์' (Tactical Timeout) ซึ่งผู้รักษาประตูมักใช้เป็นเครื่องมือในการชะลอเกมเพื่อลดแรงกดดันจากคู่แข่ง พรีเมียร์ลีก ได้ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อจำกัดพฤติกรรมดังกล่าว โดยจะมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการเริ่มเล่นใหม่หลังจากที่ลูกบอลออกจากการเล่น และเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้ที่ละเมิด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเกม และลดการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลเสียต่อบรรยากาศการแข่งขันและความสนุกของผู้ชม ในส่วนของกรณีการ ดึงผม คู่แข่ง ซึ่งเคยเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีนักเตะถึง 3 รายถูกแจกใบแดงจากระบบผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ ( VAR ) ในฤดูกาลที่ผ่านมา ได้แก่ ไมเคิ่ล คีน (เอฟเวอร์ตัน), ลิซานโดร มาร์ตีเนซ (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) และ แดน บัลลาร์ด (ซันเดอร์แลนด์) ทุกคนถูกไล่ออกจากสนามหลังการตรวจสอบวิดีโอ ซึ่งนำไปสู่เสียงวิจารณ์จากผู้จัดการทีมว่าบทลงโทษอาจรุนแรงเกินไป อย่างไรก็ตาม สำหรับฤดูกาลหน้า พรีเมียร์ลีก จะปรับแนวทางการตัดสินใหม่ โดยการ ดึงผม คู่แข่งจะไม่ใช่ความผิดที่นำไปสู่ใบแดงในทุกกรณีอีกต่อไป ผู้ตัดสินจะพิจารณาจากความรุนแรงของแรงกระชาก และเจตนาของผู้กระทำเป็นหลัก เพื่อแยกแยะว่าควรลงโทษด้วยใบเหลืองหรือใบแดงในแต่ละเหตุการณ์ การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของลีกในการสร้างความสมดุลระหว่างการรักษา ความเป็นธรรมในสนาม และการไม่ลงโทษที่รุนแรงเกินควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่างคาดหวัง นอกจากนี้ พรีเมียร์ลีก ยังได้หารือถึงการปรับปรุงกฎอื่นๆ เช่น การจัดการกับการประท้วงของผู้เล่น และการเพิ่มความชัดเจนในการตีความกฎล้ำหน้า เพื่อลดข้อขัดแย้งและเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ชม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มีกำหนดเริ่มใช้ในฤดูกาล 2026-27 ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานการแข่งขันใน พรีเมียร์ลีก ให้มีความทันสมัยและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แฟนบอลและนักวิจารณ์ต่างจับตาดูว่ามาตรการเหล่านี้จะส่งผลต่อรูปแบบการเล่นและกลยุทธ์ของทีมต่างๆ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารเวลาและการป้องกันการเสียประตู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเกมฟุตบอลระดับสูง การปรับเปลี่ยนกฎครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ พรีเมียร์ลีก ในการรักษาความเป็นผู้นำของวงการฟุตบอลโลก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้เล่น โค้ช ไปจนถึงผู้ชมที่ต้องการเห็นเกมที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและตื่นเต้นตลอด 90 นาท.

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เตรียมปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการถ่วงเวลาของผู้รักษาประตู และการลงโทษกรณีดึงผมคู่แข่ง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวาง มาตรการใหม่เหล่านี้ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสามัญประจำของลีกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ภายหลังการหารือร่วมกับคณะทำงานที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเกมฟุตบอล โดยจะถูกบรรจุอยู่ในหัวข้อ 'หลักการฟุตบอล' และ 'ประเด็นสำคัญด้านการตัดสิน' สำหรับฤดูกาล 2026-27 สำหรับปัญหาการถ่วงเวลา หรือที่เรียกกันว่า 'แท็กติก ไทม์เอาต์' (Tactical Timeout) ซึ่งผู้รักษาประตูมักใช้เป็นเครื่องมือในการชะลอเกมเพื่อลดแรงกดดันจากคู่แข่ง พรีเมียร์ลีกได้ออกกฎระเบียบใหม่เพื่อจำกัดพฤติกรรมดังกล่าว โดยจะมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนในการเริ่มเล่นใหม่หลังจากที่ลูกบอลออกจากการเล่น และเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้ที่ละเมิด ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเกม และลดการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลเสียต่อบรรยากาศการแข่งขันและความสนุกของผู้ชม ในส่วนของกรณีการดึงผมคู่แข่ง ซึ่งเคยเป็นประเด็นร้อนเมื่อมีนักเตะถึง 3 รายถูกแจกใบแดงจากระบบผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ (VAR) ในฤดูกาลที่ผ่านมา ได้แก่ ไมเคิ่ล คีน (เอฟเวอร์ตัน), ลิซานโดร มาร์ตีเนซ (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) และ แดน บัลลาร์ด (ซันเดอร์แลนด์) ทุกคนถูกไล่ออกจากสนามหลังการตรวจสอบวิดีโอ ซึ่งนำไปสู่เสียงวิจารณ์จากผู้จัดการทีมว่าบทลงโทษอาจรุนแรงเกินไป อย่างไรก็ตาม สำหรับฤดูกาลหน้า พรีเมียร์ลีกจะปรับแนวทางการตัดสินใหม่ โดยการดึงผมคู่แข่งจะไม่ใช่ความผิดที่นำไปสู่ใบแดงในทุกกรณีอีกต่อไป ผู้ตัดสินจะพิจารณาจากความรุนแรงของแรงกระชาก และเจตนาของผู้กระทำเป็นหลัก เพื่อแยกแยะว่าควรลงโทษด้วยใบเหลืองหรือใบแดงในแต่ละเหตุการณ์ การปรับเปลี่ยนนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของลีกในการสร้างความสมดุลระหว่างการรักษา ความเป็นธรรมในสนาม และการไม่ลงโทษที่รุนแรงเกินควร ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายต่างคาดหวัง นอกจากนี้ พรีเมียร์ลีกยังได้หารือถึงการปรับปรุงกฎอื่นๆ เช่น การจัดการกับการประท้วงของผู้เล่น และการเพิ่มความชัดเจนในการตีความกฎล้ำหน้า เพื่อลดข้อขัดแย้งและเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้ชม การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มีกำหนดเริ่มใช้ในฤดูกาล 2026-27 ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกให้มีความทันสมัยและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แฟนบอลและนักวิจารณ์ต่างจับตาดูว่ามาตรการเหล่านี้จะส่งผลต่อรูปแบบการเล่นและกลยุทธ์ของทีมต่างๆ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารเวลาและการป้องกันการเสียประตู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเกมฟุตบอลระดับสูง การปรับเปลี่ยนกฎครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของพรีเมียร์ลีกในการรักษาความเป็นผู้นำของวงการฟุตบอลโลก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้เล่น โค้ช ไปจนถึงผู้ชมที่ต้องการเห็นเกมที่ดำเนินไปอย่างราบรื่นและตื่นเต้นตลอด 90 นาท

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siamsport_news /  🏆 26. in TH

พรีเมียร์ลีก กฎฟุตบอล การถ่วงเวลา ดึงผม VAR

 

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