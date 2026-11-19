พรีเมียร์ลีกชี้ขาด! 18 สโมสรร่วมแบกรับค่ากฎหมายกรรมการ กรณีแมนฯ ซิตี้ ฟ้อง
18 สโมสรพรีเมียร์ลีกลงมติร่วมกันจ่ายค่าทนายให้คณะกรรมการหากแมนฯ ซิตี้ ฟ้องร้อง เหตุตัดสินละเมิดกฎการเงินปี 2009-2018 ชี้คุ้มครองผู้บริหารระดับสูงอย่างริชาร์ด มาสเตอร์ส
18 สโมสรจาก พรีเมียร์ลีก ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางกฎหมายให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หากพวกเขาถูกฟ้องร้องโดย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตามรายงานจากสื่อมวลชน
มติสำคัญนี้เกิดขึ้นจากการประชุมที่กรุงลอนดอน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (19 พ.ย.) ซึ่งเจ้าของสโมสรและผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมลงมติเห็นชอบในแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการAlso readกรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน-คลื่นลมแรง ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นลง
ข้อยกเว้นและท่าทีสโมสรผู้คัดค้าน
แม้ว่าจะมีมติเป็นเอกฉันท์จากส่วนใหญ่ ทว่าแหล่งข่าวจากดิ แอธเลติก ระบุว่า มีสโมสรเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่ยังแสดงท่าทีคัดค้านแผนการนี้ ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และน็อตติงแฮม ฟอเรสต์
มาตรการนี้มุ่งหมายที่จะกระจายความเสี่ยงทางการเงินจากการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น โดยครอบคลุมถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายให้กับกรรมการพรีเมียร์ลีกทุกคน
ขอบเขตการคุ้มครองผู้บริหารระดับสูง
การตัดสินใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองบุคคลากรสำคัญในวงการลูกหนังอังกฤษ โดยระบุว่าหากมีการยื่นฟ้องร้องต่อตัวบุคคลในฐานะปัจเจก ซึ่งสืบเนื่องมาจากคดีของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ สมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ริชาร์ด มาสเตอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับความคุ้มครองทางการเงินโดยตรงจากการมตินี้ นอกจากนี้ มติยังครอบคลุมไปถึงอลิสัน บริเตน ประธานคณะกรรมการ รวมถึงไม ไฟฟิลด์ ดาร์มาช มิสทรี และแมทธิว ไรเดอร์ กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอีกด้วย
ภาระหนี้สินทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
เดอะ ไทมส์ ได้รายงานไว้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (17 พ.ย.) ว่า พรีเมียร์ลีก ได้ร้องขอให้สโมสรต่างๆ เข้ามาช่วยแบ่งเบากองทุนคุ้มครองทางกฎหมาย เนื่องจากคดีนี้อาจส่งผลกระทบทางการเงินอย่างรุนแรง
มีการคาดการณ์เบื้องต้นว่า ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายจากคดีหมิ่นประมาทองค์กร อาจสูงถึงระดับหลายร้อยล้าน หรืออาจพุ่งไปที่หลักพันล้านปอนด์ หากคดีดำเนินไปถึงขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนอุทธรณ์และบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น
ขณะนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการไต่สวนอุทธรณ์ หลังจากคณะกรรมการอิสระได้ตัดสินว่าสโมสรมีความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎควบคุมการเงิน
การตัดสินดังกล่าวระบุว่า สโมสรมีความผิดในทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการละเมิดกฎในช่วงระหว่างปี 2009 ถึง 2018 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าทศวรรษ
มาตรการลงโทษและขั้นตอนต่อไป
หากคำตัดสินดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้ จะมีการไต่สวนเพื่อกำหนดบทลงโทษตามมาในช่วงปีใหม่ ตามปฏิทินการจัดการแข่งขัน
บทลงโทษที่เป็นไปได้สำหรับสโมสรแห่งนี้ มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การปรับเงินจำนวนมาก การตัดคะแนนสะสม ไปจนถึงการขับออกจากพรีเมียร์ลีก
อย่างไรก็ตาม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยังคงมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อบทลงโทษใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อต่อสู้กับความผิดที่ถูกระบุไว้
Get an alert when there is news on SportsFollow Sports