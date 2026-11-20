พรีวิวบุนเดสลีกา บาเยิร์น มิวนิค พบ โคโลญ พร้อมศึกลีกอังกฤษและลา ลีกา
บาเยิร์น มิวนิค ตั้งเป้าคว้าชัยเหนือ โคโลญ ท่ามกลางฟอร์มในบ้านที่ดุดัน พร้อมสรุปคู่สำคัญอีกสองนัดที่ บอแรม วูด และ แอธเลติก บิลเบา มีโอกาสได้เปรียบ
บาเยิร์น มิวนิค ตั้งเป้าคว้าชัยชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงศึก บุนเดสลีกา โดยทีมของ แว็งซ็องต์ ก็องปานี กำลังโชว์ฟอร์มในบ้านได้อย่างดุดันในฤดูกาลนี้ หลังถล่ม สตุ๊ตการ์ท 5-1, อูนิโอน เบอร์ลิน 7-0 และ แอร์เบ ไลป์ซิก 6-1
นอกจากเกมในเยอรมนี บทความนี้ยังสรุปการแข่งขันสำคัญอีกสองคู่ ได้แก่ บอแรม วูด พบ เซาธ์เอนด์ ในศึกเนชันแนล ลีก อังกฤษ และ แอธเลติก บิลเบา พบ เอสปันญ่อล ในศึกลา ลีกา ซึ่งแต่ละคู่มีปัจจัยที่ทำให้ทีมเจ้าบ้านหรือทีมเยือนได้เปรียบแตกต่างกันไปAlso readต้อนรับการกลับมา! มือดีส่งโดรนแอบถ่าย 'พอช' คุมแมนยูซ้อมมื้อแรก เห็นชัดแบ่ง3กลุ่ม (มีคลิป)
บาเยิร์น มิวนิค มีโอกาสเหนือ โคโลญ ในบ้าน
บาเยิร์น มิวนิค มีโอกาสคว้าชัยเหนือ โคโลญ ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากทัพเสือใต้ยังไม่เคยแพ้ในเกมที่เป็นเจ้าบ้านในฤดูกาลนี้ และมีฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด
ฝั่ง โคโลญ ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะในเกมเยือนของศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ได้เลย และในการพบกันครั้งล่าสุด โคโลญ เคยบุกมาพ่ายที่อัลลิอันซ์ อารีน่า ด้วยสกอร์ 1-5 สถิติเหล่านี้ทำให้ทีมเจ้าบ้านดูเหนือกว่าอย่างชัดเจน
แม้ บาเยิร์น มิวนิค จะเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่เกมนี้ยังต้องรอให้เห็นผลจริงบนสนามเพื่อยืนยันว่าฟอร์มในบ้านจะถูกส่งต่อไปยังทุกนัดของฤดูกาลนี้ได้หรือไม่
บอแรม วูด เยือน เซาธ์เอนด์ ด้วยแต้มที่เหนือกว่า
บอแรม วูด ซึ่งรักษาสถิติไร้พ่ายและอยู่ในอันดับ 3 จะบุกไปเยือน เซาธ์เอนด์ โดยทั้งสองทีมลงสนามมาแล้ว 17 นัดเท่ากัน แต่ บอแรม วูด มีคะแนนมากกว่าอยู่ 13 แต้ม
ทีมเยือนทำผลงานได้ยอดเยี่ยมด้วยการคว้าชัย 14 นัด และเสมอ 3 นัด ส่วนเกมล่าสุดทำได้เพียงเสมอ โยวิล 2-2 แต่ยังมีโอกาสกลับมาเก็บชัยชนะในเกมสำคัญนี้ได้
ขณะที่ เซาธ์เอนด์ ชนะได้เพียง 3 จาก 9 นัดหลังสุด และเสียประตูไปถึง 18 ลูก ตัวเลขดังกล่าวทำให้ บอแรม วูด มีภาษีดีกว่าในการบุกมาเก็บสามแต้ม
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ และแอธเลติก บิลเบา มีลุ้นชัย
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ มีโอกาสได้เปรียบจากการแต่งตั้ง เดฟ ชัลลินอร์ เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีม ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังให้ทีมที่เคยดิ้นรนหนีตกชั้นในศึกลีก วัน จนตอนนี้กลับมามีโอกาสลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟได้อีกครั้ง
ทีมยังมีคุณภาพเหนือกว่า บาร์นสลีย์ คู่แข่งร่วมยอร์กเชียร์ที่เก็บได้เพียง 9 คะแนนจากการลงสนาม 13 นัด และรั้งตำแหน่งรองบ๊วยของตาราง ทั้งยังเคยพ่ายคาบ้านให้กับ บรอมลีย์, เคมบริดจ์ และ สตีฟเนจ
ส่วน แอธเลติก บิลเบา ไม่แพ้ใครในเกมลีกที่สนามซาน มาเมส ติดต่อกัน 5 นัด รวมถึงการถล่ม แอตเลติโก มาดริด 3-0 และเอาชนะ เรอัล โซเซียดาด 2-1 หากรักษาฟอร์มนี้ได้ ก็มีโอกาสสูงที่จะเอาชนะ เอสปันญ่อล ซึ่งชนะเพียงนัดเดียวจาก 8 เกมหลังสุด
เอสปันญ่อล ยังพ่ายนอกบ้านให้ เรอัล โซเซียดาด, ราโย บาเยกาโน่ และ ราซิ่ง ซานตานเดร์ ด้วยสกอร์ 1-2 ทั้งหมด และเพิ่งเสมอ มาลาก้า 1-1 ซึ่งเป็นทีมเดียวในศึกลา ลีกาที่ยังไม่เคยชนะเลย ยิ่งทำให้ แอธเลติก บิลเบา ได้เปรียบต่อหน้าแฟนบอลของตัวเอง
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