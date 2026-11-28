พริษฐ์ วัชรสินธุ เปิด 5 ฉากโกงเลือก สว. จี้ อนุทิน ตอบปมร้อน
พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานวิปฝ่ายค้าน ชี้หลักฐาน 5 ขั้นตอนการฮั้ว สว. ย้ำวุฒิสภามีผู้ร่วมขบวนการ จี้ อนุทิน และนักการเมืองที่เกี่ยวข้องแจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ
นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน ได้จัดเวทีแถลงข่าวและเสวนาหัวข้อ การครบรอบ 2 ปี การเลือกสมาชิก วุฒิสภา และเจาะลึกหลักฐานคดี ฮั้ว สว. ภาค 2 ณ รัฐสภา เมื่อวานนี้ (26 กรกฎาคม) เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทุจริตในการคัดเลือกสมาชิก วุฒิสภา โดยมีการนำพยานบุคคลและผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง
เปิด 5 ฉากขบวนการโกง สว.
นายพริษฐ์ ได้สรุปข้อมูลจากการเรียบเรียงหลักฐานของขบวนการโกง สว. ที่แบ่งออกเป็น 5 ฉากสำคัญ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเครือข่ายการทุจริตอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเดือน พฤษภาคม 2567 ที่มีการวางแผนแบ่งทีมเพื่อยึดอำนาจในวุฒิสภา โดยเน้นการเลือกจังหวัดขนาดเล็กที่มีอำเภอไม่มาก เพื่อให้จำนวนผู้สมัครไม่เยอะและควบคุมง่ายAlso readเจี๊ยบ จิตดี และ แม็กซ์ กฤษฎากร คว้ารางวัล Best Artist Award 2026 จากช่อง 8
ต่อมาในช่วง พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2567 เป็นขั้นตอนที่แต่ละทีมจัดตั้งและจ้างผู้สมัครในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ซึ่งมีข้อมูลจากพยานและโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ที่ยืนยันว่ามีกระบวนการจ้างคนมาสมัครอย่างชัดเจนเพื่อสร้างฐานคะแนนเสียง
หลังจากนั้นเป็นช่วงของการรวมพลเก็บตัวตามศูนย์ทำโพยก่อนการเลือกระดับประเทศ ในวันที่ 24 ถึง 25 กรกฎาคม 2567 โดยมีการจัดประชุมในจังหวัดต่างๆ เช่น โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา ที่มีพยานพบเห็นนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าร่วม รวมถึงโรงแรมในจังหวัดปทุมธานี ที่มีนักการเมืองที่ถูกพูดถึงปรากฏตัวอยู่ด้วย
พยานชี้ชื่อ สว.ร่วมขบวนการทุจริต
นายพริษฐ์ ยังระบุเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากนักการเมืองจากพรรคการเมืองแล้ว ยังมีผู้สมัคร สว. ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหลายรายที่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุในการประชุมทำโพยดังกล่าว โดยพยานระบุว่าพบเห็น นายสากล พูลศิริกุล นายสิทธิกร ธงยศ และ นายสมหมาย ศรีจันทร์ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครพนม ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลพยานที่ยืนยันการพบเห็น พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา และ นางนงลักษ์ ก้านเขียว ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุโขทัย ในสถานที่ประชุมดังกล่าว โดยนายพริษฐ์ระบุว่ากำลังรอการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมสำหรับกรณีของสองท่านนี้
ในส่วนของการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ นายพริษฐ์ ยืนยันว่าโรงแรมที่มีจัดการประชุมทำโพยเหล่านั้นมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด และเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงบันทึกภาพเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและนำกลับมาใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบกระบวนการทุจริตการเลือก สว. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จี้ อนุทิน-รัฐบาลแจงปมร้อน
ด้านนายพริษฐ์ ได้ฝากถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึง นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี และ นายสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีต่อพรรคภูมิใจไทยและทีมของตนเอง ว่ามีการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งขบวนการทุจริตเลือก สว. หรือไม่
พร้อมกันนี้ ได้เรียกร้องให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายสมเกียรติ เลียงประสิทธิ์ บิดาของ นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีพยานรู้เห็นการปรากฎตัวในสถานที่ต่างๆ ที่มีการประชุมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทุจริตเลือก สว. เพื่อคลายข้อกังขาของสาธารณชน
รายชื่อ สว.และนักการเมืองที่พาดพิง
ในการแถลงครั้้งนี้ นายพริษฐ์ ยังได้เปิดเผยรายชื่อ สมาชิกวุฒิสภาอื่นๆ ที่พยานระบุชื่อหรือมีการกล่าวถึงในวงวิชาการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฮั้ว สว. ได้แก่ นายณัฐกิตติ์ หนูอด นายเดชสิทธิ์ ชูแก้ว และ นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายนิพนธ์ เอกวานิช ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ การเปิดโปงครั้งนี้มุ่งเน้นให้สังคมเห็นว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นขบวนการที่วางระบบไว้ล่วงหน้า โดยหวังว่าข้อเท็จจริงที่พยานให้ปากคำสอดคล้องกันจะนำไปสู่การตรวจสอบที่ชัดเจน และทำให้หน่วยงานรัฐสามารถนำ證據มาบังคับใช้กฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
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