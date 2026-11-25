พริษฐ์ วัชรสินธุ เรียก กกต. เร่งส่งสำนวนคดีฮั้ว สว. สู่ ศาลฎีกา
พริษฐ์ วัชรสินธุ สส. พรรคประชาชน เรียกร้องให้ กกต. เร่งส่งสำนวนคดีเลือก สว. ไปยัง ศาลฎีกา โดยไม่ต้องรอครบกำหนด 60 วัน หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับคำร้อง พร้อมระบุเป็นจังหวะสิ้นสุดระบอบสีน้ำเงิน
นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้า พรรคประชาชน ออกมายื่นข้อเสนอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวให้เร่งดำเนินการทางกฎหมาย โดยเรียกร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปยื่นต่อ ศาลฎีกา ในทันที เพื่อสร้างความยุติธรรมและตรวจสอบการกระทำผิดได้อย่างถ้วนถี่
ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กกต. ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไว้พิจารณา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้กระบวนการทางกฎหมายในขั้นดังกล่าวสิ้นสุดลง นายพริษฐ์ระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าความพยายามของกลุ่มที่ตนเองเรียกว่าระบอบสีน้ำเงิน ในการปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องและสกัดกั้นกระบวนการตรวจสอบ ได้สิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลฎีกา ไม่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 (2)Also readหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เคยพยายามใช้ช่องทางศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อหยุดยั้งการตรวจสอบของศาลฎีกา แต่บัดนี้ทางตันดังกล่าวได้เปิดทางให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการต่อได้ โดยนายพริษฐ์มองว่านี่เป็นจังหวะสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องไม่ประวิงเวลา เพื่อไม่ให้คดีสำคัญลอยนวลและนำไปสู่การตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
อำนาจศาลฎีกา ไต่สวนขยายผลคดีได้
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 226 ให้สิทธิและอำนาจแก่ศาลฎีกา ในการสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงหลักฐานเส้นทางการเงินที่เคยมีมติไม่รับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหลักฐานการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ นายพริษฐ์ชี้ว่าสิ่งเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะไขคดีให้ลุล่วงและเชื่อมโยงถึงตัวการใหญ่
ก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ให้ดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 77 คน ซึ่งนายพริษฐ์ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนนี้ อาจเป็นการตัดตอนคดีไม่ให้เชื่อมโยงถึงแกนนำระดับสูงของพรรคภูมิใจไทย หรือกลุ่มการเมืองอื่น ๆ ที่อาจมีส่วนรู้เห็นหากมีการสืบสวนลึกซึ้งกว่านี้
เรียกคืนความจริง ลั่นเวลาหมดแล้ว
แม้ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำหนดกรอบเวลาในการส่งคำร้องและสำนวนคดีต่อศาลฎีกาภายใน 60 วัน นับจากวันที่เผยแพร่คำวินิจฉัยเสร็จสิ้น ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 12 มกราคม 2570 แต่ผู้เรียกร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่งดำเนินการส่งเอกสารโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดดังกล่าว เพื่อให้ศาลฎีกา สามารถเริ่มกระบวนการพิจารณาได้ทันที
นายพริษฐ์ ย้ำเตือนว่าไม่ว่ากลุ่มอำนาจเก่าจะสามารถควบคุมกลไกทางการเมืองและองค์กรตรวจสอบได้มากเพียงใด แต่ความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั้น จะต้องปรากฏสู่สายตาสาธารณะชนในที่สุด หากมีการเร่งส่งสำนวน ศาลฎีกาอาจสามารถขยายผลเอาผิดกับบุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรา หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งที่อาจอำนวยความสะดวกต่อการกระทำความผิด
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