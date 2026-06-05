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พริษฐ์ หวังภท. ไม่บีบแก้รธน. เหลือแค่ทางเดียว หลังส่งสัญญาณให้ สส.ถอนชื่อหนุนร่างแก้รธน. ของ "พท."

ข่าวการเมือง News

พริษฐ์ หวังภท. ไม่บีบแก้รธน. เหลือแค่ทางเดียว หลังส่งสัญญาณให้ สส.ถอนชื่อหนุนร่างแก้รธน. ของ "พท."
พริษฐ์ วัชรสินธุพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทย
📆6/5/2026 7:39 AM
📰thaipost
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พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยให้ สส.ถอนชื่อจากการสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย

พริษฐ์ หวังภท. ไม่บีบแก้รธน. เหลือแค่ทางเดียว หลังส่งสัญญาณให้ สส. ถอนชื่อหนุนร่างแก้รธน.

ของ "พท.

" พร้อมเดินหน้าเสนอหลักการการมีส่วนร่วมของปชช. -ไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว. ชี้ขาด ให้รัฐสภาโหวตวาระแรก 5 มิถุนายน 2569 - ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.

บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยให้ สส. ถอนชื่อจากการสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ว่า ตนทราบจากข่าว เหตุผลที่มติพรรคภูมิใจไทยให้สส.

ถอนชื่อ เพราะกังวลว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18/2568 แต่ตนมีข้อสังสัยในเหตุผล เพราะไม่เห็นว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยจะขัดกับคำนิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แม้ตนไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย แต่มองว่าคำวินิจฉัยที่ระบุแค่ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ซึ่งเนื้อหาของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เปิดให้ประชาชนเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.

) โดยตรง แต่ให้สสร. บางส่วนมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาตามชื่อที่ประชาชนเลือก เบื้องต้นจึงไม่เข้าข่ายการเลือกตั้งโดยตรงที่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นหากพรรคภูมิใจไทย กังวลว่าจะขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ จะอธิบายอย่างไร ต่อกรณีที่ให้สส.

โหวตรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมของพรรคเพื่อไทย เมื่อ ต. ค.68 ซึ่งเป็นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อ ก.

ย.68 โดยหลักการของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญของพรรคเพื่อไทยในวันนั้น ไม่ต่างจากวันนี้ "ในภาพรวมของการพิจารณาวาระแรกที่มีหลายร่างเสนอต่อรัฐสภา มีรายละเอียดหลักคิดต่างกัน ทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้มีการเลือกตั้ง สสร. ไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.

ชี้ขาดร่างรัฐธรรมนูญฉบับบใหม่ โดยหลักการของทุกร่างที่เขียนคือการเพิ่มหมวด15/1 ดังนั้นทางที่ดี สมาชิกรัฐสภาควรลงติรับหลักการทุกร่างเพื่อนำเนื้อหาไปพิจารณา โดยไม่ปิดประตูฉบับใด หรืออ้างคำวินิจฉัยศาล แล้วปัดตก" นายพริษฐ์ กล่าว เมื่อถามว่าการถอนชื่อของ สส.

ทั้ง พรรคภูมิใจไทย รวมถึงพรรคกล้าธรรม เป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า จะมีสัญญาณอะไรหรือไม่ให้ถามพรรคที่มีมติดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงต่อการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เมื่อปลายปี 68 ตอนนั้นพรรคประชาชนเปิดให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญ โดยหลักการไม่ต่างจากพรรคเพื่อไทย ที่ให้ประชาชนเลือกส่วนหนึ่งและให้รัฐสภาคัดเลือกผู้ร่าง ซึ่งตอนนั้นสส. และ สว.

เห็นชอบกับฉบับของพรรคประชาชน ส่วนฉบับของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เสียง สว. ที่เพียงพอ แต่สส.

พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนรับหลักการ หากยกคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมาอ้าง เพื่อพยายามไม่ร่วมลงชื่อกับฉบับของพรรคเพื่อไทย รวมถึงไม่โหวตรับหลักการฉบับของพรรคประชาชน หรือ พรรคเพื่อไทย ต้องตอบสังคมด้วยว่าใช้หลักเกณฑ์อะไร เมื่อถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนได้ไหมว่าจะทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ บีบให้เหลือช่องทางเดียว นายพริษฐ์ กล่าวว่า เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ตนเคยตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของระบอบสีน้ำเงินมี 2 เป้าหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ คือ ทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่ฉบับใหม่สะดุด เพื่อให้สังคมอยู่กับรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เปิดโอกาสให้เกิดการฮั้วได้ทั้งกระดาน หรือ ปล่อยให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดินหน้า แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผูกขาดกำหนดกติกาได้มาของ สสร.

คัดเลือก ผู้ร่าง หรือชี้ขาดเนื้อหา ดังนั้นหวังว่าสัญญาณที่ส่งมาจะไม่ใช่ความพยายามทำให้ในวาระแรกมีเพียงร่างของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นที่ผ่านไปได้ เมื่อถามว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหลือช่องทางเดียว จะมีความชอบธรรมหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า ต้องสู้ทีละขั้นตอน โดยวาระหนึ่งต้องพยายามให้ทุกร่าง และนำความเห็นต่างในหลายประเด็นไปถกต่อในชั้นกรรมาธิการ เมื่อถามว่าจะมีช่องทางอย่างไร เพราะในชั้นกมธ.

เสียงส่วนใหญ่ยังเป็นของฝ่ายเสียงข้างมาก นายพริษฐ์ กล่าวว่า แม้เป็นเสียงข้างน้อย แต่หากประชาชนมองว่าสิ่งที่เราเสนอตอบโจทย์ประเทศ ประชาชนขานรับ จะเป็นพลังหนุนที่นำไปทำความเข้าใจกับกมธ.

ในรัฐสภา เมื่อถามว่าสุดท้ายหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีช่องทางให้ประชาชนหยั่งเสียงจะยอมรับได้หรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า เรามีหลักการของเรา ขณะนี้ขั้นตอนสำคัญต่อเป้าหมายหลักเฉพาะหน้าคือ พยายามทำให้ร่างของพรรคประชาชนผ่านวาระแรก และให้หลักการถูกสนอง โดย กมธ. เสียงข้างมากที่จะตั้งขึ้

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พริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย รัฐธรรมนูญ

 

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