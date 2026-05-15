พริษฐ์แฉยับรัฐบาลไม่จริงใจแก้รัฐธรรมนูญ ชี้หวังรักษาผลประโยชน์ระบอบตั๋วสีน้ำเงิน

พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.พรรคประชาชน อภิปรายกลางสภาชี้รัฐบาลจงใจดึงเช็งการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยใช้ข้ออ้างเรื่องปากท้องบังหน้า แต่แท้จริงแล้วต้องการรักษาอำนาจและผลประโยชน์จากกติกาปี 60 ที่เอื้อต่อระบอบตั๋วสีน้ำเงินและองค์กรอิสระที่ขาดการตรวจสอบ
พริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจาก พรรคประชาชน ได้ลุกขึ้นอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามมาตรา 147 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจุดสำคัญที่พริษฐ์ตั้งข้อสังเกตคือความไม่ชัดเจนของคณะรัฐมนตรีในการส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาให้รัฐสภาพิจารณาต่อ พริษฐ์ได้ย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนจำนวนมากได้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ โดยผลลัพธ์ที่ออกมาสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า เสียงส่วนใหญ่ของคนในประเทศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มผู้สนับสนุนพรรค การเมือง ใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นความต้องการร่วมกันที่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 นั้นมีปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรง การแก้ไขเพียงบางมาตราจึงไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดเพื่อคืนอำนาจที่แท้จริงให้แก่ประชาชน ในการอภิปราย พริษฐ์ได้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวขององค์กรอิสระและกลไกอำนาจที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.
ที่มีปัญหาเรื่องการรายงานผลการเลือกตั้งที่ล่าช้า ความผิดพลาดในการนับคะแนน และประเด็นการสอดไส้บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย แต่ประชาชนกลับไม่สามารถตรวจสอบหรือเรียกร้องความรับผิดชอบได้ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.
ที่ถูกวิจารณ์ว่านำวาระความสูญเสียจากเหตุการณ์ตึกถล่มไปใช้ในการสร้างมิวสิกวิดีโอแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงประธานรัฐสภาคนก่อนที่ปัดตกข้อร้องเรียนสำคัญ และ ป. ป. ช. ที่ถูกมองว่าทำหน้าที่ฟอกขาวให้กับอดีตรัฐมนตรีในคดีซุกหุ้น ตลอดจน กกต.
ที่มีท่าทีเข้าข้างนายกรัฐมนตรีและสมาชิกวุฒิสภาในคดีฮั้วเลือก สว. ซึ่งทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของปัญหาที่หยั่งรากลึกและรุนแรง แต่รัฐบาลกลับทำตัวนิ่งเฉยและผลักภาระให้เป็นเรื่องของรัฐสภาเพียงอย่างเดียว พริษฐ์ได้วิเคราะห์ถึงทางเลือกของคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า ครม.
มีทางเลือกที่ชัดเจนอยู่ 2 ทาง คือการมีมติให้นำร่างเดิมที่เคยผ่านวาระแรกกลับมาเสนอให้รัฐสภาลงมติยืนยัน หรือหากไม่เห็นด้วยกับร่างเดิมก็ควรประกาศเหตุผลให้ชัดเจนและเสนอร่างใหม่เข้ามาแทน แต่ในความเป็นจริง ครม.
กลับไม่เลือกทางใดเลยและปล่อยให้ร่างเดิมตกไปโดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล แม้แต่ในคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แม้แต่คำเดียว พริษฐ์ยังได้โต้แย้งข้ออ้างของนายกรัฐมนตรีและ สส. ฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐสภา ไม่เกี่ยวกับ ครม.
โดยชี้ว่า สส. กว่า 300 คนมาจากพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาล และ สว.
หลายคนก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากฝ่ายบริหาร ดังนั้นการอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องจึงเป็นการปฏิเสธความจริงที่ฟังไม่ขึ้น นอกจากนี้ พริษฐ์ยังได้ขยี้ประเด็นข้ออ้างเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่สามารถทำงานสองอย่างพร้อมกันได้ และการที่รัฐบาลนำเงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อสอดไส้โครงการพลังงานมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทเข้าไปใน พ.
ร. ก.
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภานั้น เป็นแนวทางการให้ความสำคัญกับปากท้องประชาชนจริงหรือไม่ พร้อมทั้งวิจารณ์การที่พรรคภูมิใจไทยจะเสนอชื่อร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาในภายหลังว่าเป็นการแก้เก้อ เพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม แต่ไม่ได้แสดงถึงความจริงใจในการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง เพราะหากยึดตามตรรกะเดิมที่ต้องแก้ปากท้องก่อน การที่ สส.
ภูมิใจไทยขยับเรื่องรัฐธรรมนูญในตอนนี้ ย่อมหมายความว่าพวกเขาไม่สนใจเรื่องปากท้องของประชาชนแล้ว บทสรุปของการอภิปราย พริษฐ์ได้ชี้ให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงว่า เหตุใดรัฐบาลจึงไม่มีความจริงใจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นั่นเป็นเพราะตัวนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และเครือข่ายอำนาจที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์มหาศาลจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งเปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีที่บ่มเพาะ ระบอบตั๋วสีน้ำเงิน ให้เติบโตในระบบการเมืองไทย โดยเฉพาะกติกาการได้มาซึ่ง สว.
ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนและเปิดช่องให้มีการฮั้วกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงการมีองค์กรอิสระอย่าง กกต. และ ป. ป. ช.
ที่พร้อมจะปกป้องพวกพ้องและเครือข่ายอำนาจของตนเอง ทำให้ฝ่ายค้านและประชาชนไม่สามารถตรวจสอบหรือเอาผิดได้ ความจงใจที่จะรักษาโครงสร้างที่บิดเบี้ยวนี้ไว้จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้รัฐบาลพยายามประวิงเวลาและปฏิเสธการสร้างกติกาสูงสุดฉบับใหม่ที่มาจากเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริ
