พริษฐ์ วัชรสินธุ ยืนยันคดี สว. ไม่จบแค่ 77 คน ศาลอุทธรณ์รับรองสิทธิประชาชนฟ้อง กกต.
พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.พรรคประชาชน ยืนยันคดีโกง สว. ไม่จบที่ 77 คน ศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ประชาชนทุกนายเป็นคู่กรณี ฟ้อง กกต. ได้เอง ชี้ 5 เสียง กกต. เสี่ยงผิด ม.157
นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แถลงยืนยันว่าคดีการทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จะไม่ยุติลงเพียงการฟ้องร้องผู้ต้องสงสัยจำนวน 77 คนตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งไว้เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา โดยนายพริษฐ์ชี้ว่ามติดังกล่าวขัดต่อหลักกฎหมายและพยานหลักฐานที่มีอยู่
นายพริษฐ์ระบุว่าการตัดสินดังกล่าวเป็นการจงใจ 'มองไม่เห็นช้าง' ซึ่งเป็นเมตาฟอราที่สื่อถึงความผิดพลาดใหญ่หลวงในกระบวนการยุติธรรม โดยเขาอธิบายว่าต้องมองให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของขบวนการจัดตั้งขนาดใหญ่ โครงสร้างที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย และบรรทัดฐานมาตรฐานเดิมที่ กกต. เคยใช้ดำเนินการในคดีก่อนหน้าAlso readจาก Yes Indeed สู่ “1111” การเดินทางครั้งใหม่ของสองพี่น้อง “พอร์ส - เค้ก” ส่ง AUDIO เพลง “แรก” ฟีลกู๊ดติดหู ชวนฟังวนลูป!
คำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์ ยืนยันประชาชนเป็นคู่กรณีฟ้อง กกต.
คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ในกรณีนี้ เป็นการตอกย้ำสำคัญว่าคดีโกง สว. จะไม่จบลงง่ายๆ สำหรับบุคคลอีก 2 กลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา 77 คนแรก โดยกลุ่มที่ 1 คือ กกต. สีน้ำเงิน ซึ่งก่อนหน้านี้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าการดำเนินคดีกับ กกต. ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จะถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องดำเนินการผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพียงอย่างเดียว
ความกังวลดังกล่าวมีที่มาจากข้อเท็จจริงที่ว่าทั้ง ป.ป.ช. และ กกต. ต่างมีที่มาจากการเห็นชอบของ สว. สีน้ำเงินชุดเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดคำถามเรื่องความเป็นกลางในการตรวจสอบ คำวินิจฉัยล่าสุดของศาลอุทธรณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยศาลไม่ได้เพียงแต่รับรองสิทธิของผู้เสียหายในการยื่นฟ้อง กกต. ตรงไปยังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเท่านั้น แต่ศาลยังได้นิยามคำว่า 'ผู้เสียหาย' ในบริบทของการโกง สว. ใหม่ว่าครอบคลุมถึงประชาชนคนไทยทุกคนที่ถูกพรากอำนาจอธิปไตยไป
การขยายนิยามนี้หมายความว่า จากเดิมที่คาดกันว่าผู้ที่จะมีสิทธิฟ้อง กกต. ต่อศาลโดยตรงอาจมีเพียง สว. สำรอง หรือผู้สมัคร สว. เท่านั้น แต่ในขณะนี้ประชาชนทั่วไปทุกคนก็มีสถานะเป็นผู้เสียหายและสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับ กกต. ด้วยตนเองได้ทันที เมื่อ กกต. เปิดเผยคำวินิจฉัยฉบับเต็มเกี่ยวกับมติเมื่อวันที่ 14 กันยายนอย่างเป็นทางการ ตามกรอบกฎหมายที่ต้องเผยแพร่ภายใน 60 วัน หรือภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้
บทบาทศาลฎีกา กับความรับผิดของนักการเมืองระดับสูง
สำหรับกลุ่มที่ 2 คือนักการเมืองสีน้ำเงินที่อยู่เบื้องหลัง นายพริษฐ์ระบุว่าเมื่อ กกต. ยื่นคำร้องสั่งฟ้องผู้ต้องสงสัย 77 คนไปยังศาลฎีกา ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 นับตั้งแต่ที่ทำคำวินิจฉัยเสร็จ หรือภายในวันที่ 12 มกราคม 2570 ศาลฎีกาจะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 226 ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
หากกระบวนการไต่สวนของศาลปรากฏพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้กระทำความผิดคนอื่นร่วมขบวนการด้วย เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง กกต. ย่อมมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถือว่าการปรากฏของข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริง และต้องมีมติสั่งฟ้องกลุ่มบุคคลระดับแกนนำดังกล่าวเพิ่มไปยังศาลฎีกา
คำเตือน ม.157 ต่อ กกต. 5 เสียง กับเส้นตาย 60 วัน
สถานการณ์นี้ทำให้มีคำเตือนถึง กกต. ทั้ง 5 เสียงว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยเฉพาะในประเด็นความล่าช้าหรือการตีความกฎหมายเพื่อลดความรับผิดชอบ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ถือเป็นเอกสารหลักฐานชิ้นสำคัญที่ประชาชนสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการยื่นฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป
นายพริษฐ์ย้ำว่าปฏิบัติการของ กกต. ในครั้งนี้จะปรากฏต่อสาธารณะอย่างชัดเจนเมื่อมีการเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็ม และสิ่งนี้จะเปิดช่องให้กระบวนการยุติธรรมสามารถตรวจสอบหน่วยงานรัฐได้อย่างอิสระมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเพียงกลไก ป.ป.ช. เพียงอย่างเดียว ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มที่ประชาชนจะเข้ามามีบทบาตรในการตรวจสอบการทุจริตในระดับสูงมากขึ้น
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