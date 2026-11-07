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Politics

พริษฐ์ ลั่น คดีโกง สว. ต้องไม่จบแค่ 77 คน

INNNEWS#18 in ประเทศไทย
พริษฐ์ ลั่น คดีโกง สว. ต้องไม่จบแค่ 77 คน
พริษฐ์ วัชรสินธุ · คดีโกง สว. · พรรคประชาชน
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พริษฐ์ วัชรสินธุ ระบุคดีโกง สว. ต้องขยายการเอาผิดให้กว้างกว่า 77 คน หลังคำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์เปิดทางให้ประชาชนฟ้อง กกต. ได้โดยตรง

นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้า พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า คดีโกง สว. จะไม่จบลงแค่ผู้ถูกกล่าวหา 77 คน โดยระบุว่าคดีนี้ไม่จบง่ายสำหรับทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) และนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลัง ข้อความดังกล่าวเผยแพร่หลังคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่เปิดทางให้ประชาชนยื่นฟ้อง กกต. ได้โดยตรงในฐานะผู้เสียหายจากการถูกพรากอำนาจอธิปไตย

นายพริษฐ์ย้ำว่า กกต. เสียงข้างมากมีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาเพียง 77 คน เมื่อวันที่ 14 กันยายน และเขาได้คัดค้านมาโดยตลอดว่าคดีจะจบแค่นั้นไม่ได้ เพราะมติดังกล่าวขัดทั้งหลักการ หลักกฎหมาย และพยานหลักฐาน รวมถึงมองข้ามประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความเป็นขบวนการ ความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทย และมาตรฐานที่ กกต. เคยใช้ในอดีต

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คำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์เปิดทางฟ้อง กกต. โดยประชาชน

คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ รับรองสิทธิของผู้เสียหายในการฟ้อง กกต. ตรงไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่ต้องผ่านขั้นตอนอื่นก่อน

ที่สำคัญคือศาลให้นิยามคำว่าผู้เสียหายจากการโกง สว. ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคนที่ถูกพรากอำนาจอธิปไตยไป จากเดิมที่คาดกันว่าผู้มีสิทธิฟ้อง กกต. ต่อศาลโดยตรงได้มีเพียง สว. สำรอง หรือผู้สมัคร สว. เท่านั้น

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นายพริษฐ์ชี้ว่า เมื่อคำนิยามนี้ชัดเจนแล้ว ประชาชนทั่วไปจึงมีสถานะเป็นผู้เสียหายและสามารถดำเนินคดีกับ กกต. ได้ด้วยตนเอง

ความกังวลต่อบทบาท ป.ป.ช. และนักการเมืองเบื้องหลัง

นายพริษฐ์ตั้งข้อกังวลว่า การเอาผิด กกต. ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อาจถูกจำกัดให้ดำเนินการผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เท่านั้น

เขาตั้งคำถามว่า ทั้ง ป.ป.ช. และ กกต. ต่างมาจากการเห็นชอบของ สว. สีน้ำเงินชุดเดียวกัน ป.ป.ช. จะตรวจสอบ กกต. อย่างตรงไปตรงมาได้หรือไม่ ประเด็นนี้จึงเป็นเหตุผลที่เขาเห็นว่าการฟ้องโดยประชาชนมีความสำคัญ

ส่วนกลุ่มที่สองที่นายพริษฐ์ระบุว่าจะเป็นผู้ที่คดีต้องไปถึง คือนักการเมืองสีน้ำเงินที่อยู่เบื้องหลังการโกง สว. ซึ่งเขาเรียกร้องให้การสืบสวนขยายไปถึงกลุ่มนี้ด้วย

กำหนดเวลาและขั้นตอนศาลฎีกาที่ต้องติดตาม

กกต. ต้องเผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็มเกี่ยวกับมติวันที่ 14 กันยายนอย่างเป็นทางการ ภายใน 60 วันนับแต่วันลงมติ หรือภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน

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เมื่อเอกสารนี้เปิดเผย พฤติการณ์การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ กกต. จะปรากฏต่อสาธารณะอย่างชัดเจน และประชาชนสามารถนำคำวินิจฉัยไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการฟ้อง กกต. ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำหรับการส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา 77 คนไปยังศาลฎีกา กกต. ต้องดำเนินการภายใน 60 วันนับแต่วันจัดทำคำวินิจฉัยเสร็จ หรือภายในวันที่ 12 มกราคม

นายพริษฐ์อ้างรัฐธรรมนูญมาตรา 226 ว่า ศาลฎีกามีอำนาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ หากผลการไต่สวนปรากฏชัดว่ามีผู้กระทำความผิดคนอื่น เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. หรือกรรมการบริหารพรรค กกต. มีหน้าที่ต้องนับเป็นข้อมูลที่ทำให้ต้องส่งฟ้องเพิ่มเติมจาก 77 คน

ผลต่อประชาชนและเหตุผลที่ต้องขยายการเอาผิด

นายพริษฐ์เห็นว่า หาก กกต. ถูกฟ้องต่อศาลเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กกต. ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นในการทำหน้าที่ เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซ้ำอีก

เขาสรุปว่า อาชญากรรมทางประชาธิปไตยครั้งนี้ จะต้องไม่ถูกตัดตอนให้เหลือการเอาผิดแค่ 77 คน และการเปิดให้ประชาชนฟ้องได้โดยตรงเป็นกลไกที่ทำให้ผู้เสียหายมีช่องทางเข้าถึงความยุติธรรมโดยไม่ต้องรอ สว. สำรอง หรือผู้สมัคร สว. ดำเนินการแทน

INNNEWS#18 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

พริษฐ์ วัชรสินธุ คดีโกง สว. พรรคประชาชน กกต. ป.ป.ช. ศาลฎีกา พรรคภูมิใจไทย

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