พริษฐ์ ชี้ศาลรธน.ไม่รับคำร้องกกต. จุดเริ่มต้นการนับถอยหลังระบอบสีน้ำเงิน
พริษฐ์ ชี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องกกต.วินิจฉัยอำนาจศาลฎีกา เปิดทางไต่สวนคดีโกงสว. 77 คน ย้ำเป็นจุดเริ่มต้นการลงโทษขบวนการและระบอบสีน้ำเงิน
นาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นสำคัญต่อพัฒนาการล่าสุดของกระบวนการยุติธรรมทางการเมืองไทย หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ซึ่งขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ เข้ามามีหน้าที่และอำนาจในการวินิจฉัยเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าว โดยชี้ว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกที่นำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
กระบวนการตรวจสอบอำนาจศาลฎีกาและความล้มเหลว
คำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ที่ไม่รับฟังคำร้องของ กกต. ถือเป็นการยืนยันชัดเจนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 ที่ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลฎีกา การที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธคำร้องนี้ จึงไม่ใช่เพียงเรื่องขั้นตอนทางกฎหมาย แต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่องค์กรดังกล่าวถูกมองว่าไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงหรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในคดีสำคัญได้ ตามที่ นายพริษฐ์ ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีความพยายามจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการสกัดกั้นการลงโทษAlso read1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ค้นหาประวัติศาสตร์อาหารรสชาติที่หายไป
ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ที่รัฐสภา นายพริษฐ์ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงมติดังกล่าวว่า การไม่รับคำร้องของ กกต. ในประเด็นเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยายามในอดีตที่พยายามช่วยเหลือหรือปกปิดการกระทำความผิดของพรรคพวกให้ไปไม่ถึงศาล หรือเพื่อไม่ให้ถูกลงโทษตาม应承担ทางกฎหมาย ซึ่งกรณีการโกงการเลือก สว. ที่ กกต. มีมติฟ้องแค่ 77 คน และการตัดตอนแกนนำที่อยู่เบื้องหลังขบวนการดังกล่าว ล้วนเป็นสิ่งที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด
การฟ้องคดีโกงสว. 77 คนและกระบวนการสืบสวน
คดีที่ นายพริษฐ์ มองว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่สุดและควรได้รับการจับตามองเป็นพิเศษ คือคดีหลักที่ กกต. มีมติในวันที่ 14 กันยายน เพื่อสั่งฟ้องบุคคลจำนวน 77 คน ในความผิดฐานทุจริตการเลือก สว. เมื่อสั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแล้ว รัฐธรรมนูญได้กำหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนว่า ศาลฎีกาจะมีหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและรับฟังพยานหลักฐานเพิ่มเติม หากในระหว่างกระบวนการไต่สวนดังกล่าว ทั้งเส้นทางการเงิน ประวัติการโทรศัพท์ หรือพยานหลักฐานอื่นๆ ไปพบบุคคลที่กระทำความผิดเพิ่มอีกเป็นคนที่ 78 หรือคนที่ 79乃至เป็นร้อยคน
นายพริษฐ์ ย้ำว่า ในกรณีดังกล่าว กกต. มีหน้าที่ต้องนำข้อเท็จจริงที่ปรากฏใหม่เหล่านั้นมาเป็นหลักฐานเพื่อสั่งฟ้องบุคคลเพิ่มเติมไปยังศาลฎีกาต่อไป ตนเชื่อว่าขบวนการโกงการเลือก สว.นี้มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 77 คนอย่างแน่นอน และเชื่อมั่นว่าในขั้นตอนการไต่สวนของศาลฎีกา จะปรากฏพยานหลักฐานที่ชัดเจนขึ้น จนทำให้ กกต. มีหน้าที่ต้องดำเนินการฟ้องคนเพิ่มเติมให้ได้ เพื่อความยุติธรรมสูงสุดต่อสาธารณชน
คำเรียกร้องให้ส่งสำนวนด่วนเพื่อความเป็นธรรม
เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและไม่มีความล่าช้า นายพริษฐ์ ได้เรียกร้องให้ กกต. ส่งคำร้องและสำนวนเอกสารทั้งหมดไปยังศาลฎีกาโดยเร็วที่สุด แม้ว่าระเบียบของ กกต. หรือประกาศของ กกต. จะกำหนดระยะเวลาให้ กกต. มีเวลา 60 วัน หลังจากเผยแพร่คำวินิจฉัยในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ครบกำหนดการส่งศาลฎีกาในเดือนมกราคม 2570 แต่ตนมองว่าไม่จำเป็นต้องรอจนครบกำหนดดังกล่าว
สังคมและประชาชนจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้กระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาสามารถเริ่มต้นขึ้นได้ทันที การเร่งรัดในขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการนับถอยหลังระบอบสีน้ำเงิน หรือกลุ่มการเมืองที่เคยพยายามปกปิดความผิด และหวังว่าการตัดสินของศาลฎีกาในอนาคตจะเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของระบอบประชาธิปไตยไทย
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