พราวพุธ ลิปตพัลลภ: จากทายาทนักการเมือง สู่แม่ทัพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Luxury

กว่า 15 ปีที่ พราวพุธ ลิปตพัลลภ พิสูจน์ตัวเองจากลูกนักการเมือง สู่บทบาทนักธุรกิจแถวหน้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ Luxury พร้อมสร้างแบรนด์ Proud Real Estate ให้แข็งแกร่งและมี DNA ชัดเจน ผ่านการทำงานที่ McKinsey การบริหารโปรเจกต์ใหญ่ และการลงทุนที่สร้างชื่อเสียง.
กว่า 15 ปีที่ชื่อของ “ พราวพุธ ลิปตพัลลภ ” หรือ “คุณพราว” เป็นที่รู้จักในวงการ ธุรกิจ โดยเฉพาะในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ระดับ Luxury เธอเริ่มต้นเส้นทางการทำงานด้วยการพิสูจน์ตัวเองอย่างเข้มข้น จากที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียง “ลูกนักการเมือง” สู่การก้าวขึ้นมาเป็นนัก ธุรกิจ แถวหน้า ผู้บริหารของบริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ Proud Real Estate บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างสรรค์แบรนด์อสังหาริมทรัพย์ระดับ Luxury ที่มี DNA ชัดเจน
และสามารถสร้างความแตกต่างในตลาดได้อย่างน่าประทับใจ คุณพราว ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า การมีนามสกุล “ลิปตพัลลภ” ต่อท้าย และการเป็นบุตรสาวของ “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” อดีตรัฐมนตรีชื่อดัง เป็นทั้งโอกาสอันดีที่เปิดกว้าง และในขณะเดียวกันก็เป็นแรงกดดันที่หนักอึ้ง อย่างไรก็ตาม เธอสามารถเปลี่ยนแรงกดดันเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อน และทำให้เธอต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้นถึง 100% เนื่องจากตกอยู่ภายใต้สายตาที่จับจ้องตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ เธอจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โดยยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง โปร่งใส และทำให้ดีที่สุดในทุกมิติ เส้นทางการทำงานของคุณพราวเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสั่งสมประสบการณ์ด้วยตนเองตั้งแต่วัยเยาว์ เธอเลือกที่จะขอคุณพ่อไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุเพียง 14 ปี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Economics and Management จากมหาวิทยาลัย Oxford และต่อยอดด้วยปริญญาโทจาก London Business School ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง McKinsey & Company “การทำงานที่ McKinsey ถือเป็นโรงเรียนที่ดีมาก เป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำงานจริง ผมได้รับความไว้วางใจให้พรีเซนต์งานใน Board Meeting ของบริษัทลูกค้ายักษ์ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้ผมได้เรียนรู้วิธีคิดที่เป็นระบบ มองทุกอย่างเป็นตรรกะ มีแผนการทำงานที่ชัดเจนจากจุดเริ่มต้นไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ มันเป็นงานที่สนุกและท้าทายอย่างมาก” คุณพราวเล่าย้อนถึงประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่หล่อหลอมแนวคิดและวิธีการทำงานของเธอ หลังจากทำงานที่ McKinsey เป็นเวลา 2 ปี เธอก็ได้รับการทาบทามให้กลับมาช่วยบริหารธุรกิจของครอบครัว ซึ่งมีรากฐานมาจากบริษัท “ประยูรวิทย์” บริษัทรับเหมาก่อสร้างเก่าแก่ของครอบครัวที่ถือครองที่ดินจำนวนมากในจังหวัดหัวหิน ด้วยวัยเพียง 23 ปี คุณพราวได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาให้กลายเป็นโรงแรมระดับนานาชาติอย่าง InterContinental Hua Hin จากบทบาท “ที่ปรึกษาธุรกิจ” เธอได้ก้าวเข้ามาเป็น “ผู้เล่นตัวจริง” ในสนามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่าพันล้าน โดยรับหน้าที่หลักในการบริหารจัดการโครงการนี้อย่างเต็มที่ หลังจากความสำเร็จในการบริหารโรงแรม ไม่นานนัก ครอบครัวก็ได้ลงทุนในโครงการใหญ่ที่กลายเป็นที่กล่าวขวัญในวงกว้าง นั่นคือการสร้างสวนน้ำวานานาวา หัวหิน ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองหัวหิน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คุณพราวได้ทุ่มเทลงไปทำงานในทุกภาคส่วนอย่างไม่ย่อท้อ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งลองผิดลองถูกด้วยตนเอง แม้กระทั่งถึงขั้นลงไปทำหน้าที่เป็นพนักงานขายตั๋วเพื่อสัมผัสประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น ความสำเร็จที่หัวหินยังคงดำเนินต่อไป ด้วยการร่วมทุนในการพัฒนาศูนย์การค้า Bluport Hua Hin ร่วมกับกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 5,500 ล้านบาท ก่อนที่บริษัทจะขยายธุรกิจรุกเข้าสู่กรุงเทพมหานคร และได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเติบโตของ Proud Real Estate ภายใต้การนำของคุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ ที่ไม่เพียงแต่สืบทอดเจตนารมณ์ของครอบครัว แต่ยังสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของตลาด Luxury ได้อย่างเหนือชั้
'Hokkaido Luxury Concierge' นิยามใหม่แห่งการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นแบบไฮเอนด์บริษัท แอชแอลซี คอนซัลแทนท์ จำกัด จัดงาน 'Sip & Celebrate : Hokkaido Luxury Concierge Premiere' ฉลองการเปิดตัว 'Hokkaido Luxury Concierge' นิยามใหม่แห่งการเดินทางเที่ยวญี่ปุ่นแบบไฮเอนด์
ชวนแต่งบ้านสไตล์ Modern Luxury เทรนด์คนรุ่นใหม่แบบติด Glamชวนแต่งบ้านสไตล์ Modern Luxury เทรนด์คนรุ่นใหม่แบบติด Glam การตกแต่งบ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างที่อยู่อาศัย แต่ยังเป็นการสะท้อนตัวตนและรสนิยมของเจ้าของบ้านอย่างหนึ่ง และเทรนด์ที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนรุ่นใหม่ คือสไตล์ “Modern Luxury” โดยเป็นบรรยากาศหรูหรา ยิปซัมตราช้างจึงรวบรวมแนวทางการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งบ้าน...
MBK Real Estate เปิด THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket Luxury Pool VillaMBK Real Estate (MBK Real Estate) เปิดตัวโครงการ THE PANO - Baan Suan Loch Palm Phuket Luxury Pool Villa บนที่ดิน 30 ไร่ ย่านกระทู้ ภูเก็ต
ทำเลกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่: ฮับที่อยู่อาศัยของเศรษฐีไทยทำเลกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ กลายเป็นทำเลทองที่ร้อนแรงในกรุงเทพฝั่งตะวันออก เพราะเป็นศูนย์รวมบ้านหรูระดับ Luxury ไปจนถึง Ultra luxury ดึงดูดผู้เช่าคุณภาพ ทั้งนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูง พร้อมความสะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้แหล่งธุรกิจ สถานศึกษาชั้นนำ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
ROMM Convent รังสรรค์คอลเลกชันแห่งความหรูหรา เปิดตัว Duplex Sky Penthouse Freehold เพียง 2 ยูนิต หนึ่งเดียวใจกลางสีลม-สาทรPROUD เผยโฉมคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Duplex Sky Penthouse” เพียง 2 ยูนิตจากโครงการ ROMM Convent (รมย์ คอนแวนต์) ที่สุดแห่งนิยาม Luxury Wellness Residences แบบ Freehold หนึ่งเดียวใจกลางย่านสีลม-สาทร ขนาดพื้นที่ใช้สอย 418.61 – 467.86 ตร.ม.
พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เผยทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจ ปี 69 ตั้งเป้ารายได้ 2,100 ล้านบาทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในเครือแสนสิริ ตอกย้ำ Property Management คุณภาพของไทย กางกลยุทธ์ปี 2569 ดัน Luxury Management เจาะตลาดพรีเมียม พร้อมยกระดับมาตรฐานบริการและความใส่ใจดูแลลูกค้า ซึ่งเป็น DNA ที่แข็งแกร่ง ตั้งเป้าดันรายได้สู่ 2,100 ล้านบาท ก้าวสู่ปีที่ 30...
