พระแม่ทัพกุ้ง จัดทอดผ้าป่าสามัคคี พัฒนาโรงเรียนกู่แก้ววิทยา
อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา จังหวัดอุดรธานี ปรับปรุงสนามฟุตบอลและส่งเสริมศักยภาพเยาวชน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 พระ บุญสิน โชติปัญโญ หรือที่ชาวพุทธรู้จักกันในนาม พระแม่ทัพกุ้ง ได้ประกาศเชิญชวนญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่อมแซมสนามกีฬาให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน
กำหนดการและสถานที่จัดพิธีทอดผ้าป่า
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมี พล.อ.บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานในพิธีคอยดูแลและร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ บริเวณโรงเรียนกู่แก้ววิทยา อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีAlso readชาบี อลอนโซ่ ยอมรับสภาพจิตใจทีมเชลซี หลังพ่ายลีดส์ 1-4
แนวทางการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ปลอดภัย
วัตถุประสงค์หลักของการระดมทุนในครั้งนี้ คือการนำรายได้ทั้งหมดไปปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนที่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างหนักจนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเป้าหมายคือการพัฒนาสนามให้ได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้เล่น และมีความเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาเพื่อสุขภาพ
ประวัติและบทบาทของโรงเรียนกู่แก้ววิทยา
โรงเรียนกู่แก้ววิทยาเป็นสถานศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที 11 มีนาคม 2520 จากความร่วมมืออันแรงกล้าของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น ที่ต้องการให้บุตรหลานของตนเองมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาใกล้บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไกล การเกิดขึ้นของโรงเรียนแห่งนี้จึงสะท้อนถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของชุมชนในการสร้างรากฐานทางปัญญาให้แข็งแรง
ความสำคัญของการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชน
การทอดผ้าป่าในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในพลังแห่งการให้ที่ทรงคุณค่า โดยทางพระแม่ทัพกุ้งและคณะผู้จัดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนและดึงจิตสำนึกสาธารณะของพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการก่อตั้งโรงเรียน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย
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