พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดราชประดิษฐฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร ในวาระพิเศษพร้อมพระราชทานพระปรมาภิไธยลงเสาหิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการ พระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.14 น. ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต มหาวชิरोตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินแบบพระราชประเพณี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าที่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหังคปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช จากนั้นทรงกราบ แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับห่มพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพจนารถ ปัญญาศิลป์ รองอธิบดีกรมการศาสนา กราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์Also readเคล็ดลับสร้างครอบครัวอบอุ่นผ่านเสียงหัวเราะและจิตใจที่เข้มแข็ง
หลังจากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม แล้วทรงประเคนผ้าไตร และเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน ซึ่งในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
พระราชทานพระปรมาภิไธยลงเสาหินจารึกปฐมฤกษ์
ในพระราชพิธีครั้งนี้ มีกิจกรรมพิเศษทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รศ.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม และเสด็จทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลรายงานการจัดทำเสาศิลา (หลักที่ดินพระราชทาน) จำนวน 5 หลัก และขอพระราชทานทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดที่ระลึก เพื่อจารึกพระปรมาภิไธยด้วยระบบเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เสาศิลาเป็นปฐมฤกษ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย บนกระดาษวะชิ จากเมืองมิโน จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจากต้นหม่อน ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม ไม่มีฟอกขาวด้วยสารเคมี ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก พระพรหมวชิรจารณ์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว ทรงเสด็จไปยังที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงคม
การบูรณะเสาศิลาและนิทรรศการแสงสีเสียงเฉลิมพระเกียรติ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาโถงหลังพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเสาศิลา (หลักที่ดินพระราชทาน) จำนวน 5 หลัก ทรงกดปุ่มไฟฟ้าสั่งการระบบเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อบันทึกพระปรมาภิไธยลงเสาศิลา (หลักที่ดินพระราชทาน) จำนวน 1 หลัก เป็นปฐมฤกษ์ พระราชวชิรธรรมเมธี เป็นผู้ถวายพระพรเกี่ยวกับการจัดสร้างเสาศิลา และบริหารจัดการที่ดินพระราชทานในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และกำหนดให้เป็นเขตสังฆาวาสเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมนำเสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงแสง สี เสียง ด้วยเทคนิค Projection Mapping ชุด แสงแห่งพระราชศรัทธา สืบสานรักษา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากหาที่สุดมิได้ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่อาศัยใต้ร่มบรมโพธิสมภารอย่างมั่นคง
ทางวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ได้นำเทวดานพเคราะห์มาจัดทำในรูปแบบตุ๊กตาอาร์ตทอย สืบเนื่องมาจากบทเจริญพุทธมนต์นวัคคหายุทธสัมภ์ของทางวัด แสดงท่าทางและลักษณะของเทวดานพเคราะห์ได้อย่างน่ารัก มีชีวิตชีวา รักษาเอกลักษณ์ของเทวดาแต่ละองค์ได้อย่างสวยงาม ด้วยเชื่อว่า จะนำพาศิริมงคลมาแก่ทุกๆ คน ประกอบด้วย พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ พระจันทร์ ทรงม้า พระอังคาร ทรงมหิงสา พระพุธ ทรงคชสาร พระพฤหัสบดี ทรงกวาง พระศุกร์ ทรงโค พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ พระราหู ทรงพญาครุฑ และพระเกตุ ทรงนาค บรรจุในกล่องสุ่ม จุ่มได้ทั้งหมด 9 แบบ และได้รับตุ๊กตาเทวดานพเคราะห์องค์ซีเคร็ต 1 องค์ ในราคากล่องละ 599 บาท รายได้ร่วมสมทบโครงการอนุรักษ์บ้านไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นในประเทศไทย
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