พระพุทธวโรภาสศาสดา พระประธานอุโบสถวัดวังรีบุญเลิศ ถ้ำพรรณรา
เปิดวัดวังรีบุญเลิศ ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช เจาะลึกพระพุทธวโรภาสศาสดา พระประธานทองคำเปลว อุโบสถศิลปะไทยงามสง่า ศูนย์รวมศรัทธาคนในพื้นที่
ชุมชนชาวตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช กำลังเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนมายัง วัดวังรีบุญเลิศ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและจิตใจที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาปัจจุบัน สถานที่ตั้งของวัดแห่งนี้ระบุชัดเจนในบริเวณหมู่ 7 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยได้รับสถานะเป็นวัดราษฎร์ที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564
จุดเริ่มต้นและวิสัยทัศน์การก่อสร้าง
การเดินทางสู่ความสวยงามของวัดวังรีบุญเลิศมีรากฐานมาจากการสืบสานแนวทางปฏิบัติและปณิธานของ พ่อท่านเลื่อน หรือ พระครูไพศาลธรรมโสภณ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสองค์แรกแห่งวัดแห่งนี้ โดยท่านได้วางรากฐานทางจิตวิญญาณและการปกครองคณะสงฆ์ไว้ให้มั่นคง ก่อนที่มรดกทางธรรมะนี้จะถูกส่งต่อและต่อยอดการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องAlso readงามแต้ๆ! “ปุยนุ่น-บิ๊นท์” ร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โคมลอยเต็มฟ้าฟินใจขนาด
ในปัจจุบัน การดำเนินงานพัฒนาวัดอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ พระครูประจักษ์ธรรมวาที หรือ พระอาจารย์สุชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดวังรีบุญเลิศ โดย พระอาจารย์สุชาติ ได้ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่และเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธา ในการระดมทรัพยากรและแรงร่วมใจเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม
กระบวนการก่อสร้างอุโบสถดังกล่าวไม่ใช่เพียงงานสาธารณกุศลทั่วไป แต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สะท้อนถึงความสามัคคีของชุมชนชาวถ้ำพรรณรา โดยมีการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีข้อกำหนดระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน โดยกำหนดให้โครงการนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2570 ตามแผนที่วางไว้
สถาปัตยกรรมและพระพุทธวโรภาสศาสดา
ภายในบริเวณวัด ผู้เยี่ยมชมจะได้พบเห็นความงดงามของอุโบสถที่กำลังก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งออกแบบด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยที่ประณีตบรรจง มีสีสันโดดเด่นด้วยโทนสีแดง น้ำเงิน และทอง ซึ่งสื่อถึงความขลังและสง่างามตามแบบฉบับวัดไทยโบราณ นอกจากนี้ผนังอุโบสถยังประดับประดาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของทศชาติชาดกอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อน
จุดศูนย์กลางของความศรัทธาที่สำคัญที่สุดภายในอุโบสถหลังใหม่ คือการประดิษฐานของ พระพุทธวโรภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่ทำจากเนื้อสัมฤทธิ์หุ้มด้วยทองคำเปลวจำนวนมากมายจนเปล่งประกายเรืองรองไปทั่วทั้งองค์พระ โดยพระพุทธรูปองค์นี้มีความละเอียดของขนาดที่ชัดเจน คือมีขนาดหน้าตักกว้าง 55 นิ้ว และมีความสูง 75 นิ้ว
พระนามว่าพระพุทธวโรภาสศาสดานั้น ไม่ได้มาจากการตั้งชื่อโดยทั่วไป แต่ได้รับประทานพระนามมงคลมาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพระราชทานเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และมิ่งขวัญสิริมงคลแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ได้เดินทางมากราบไหว้บูชาอย่างใกล้ชิด
ปูชนียวัตถุและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
นอกจากพระอุโบสถและพระพุทธวโรภาสศาสดาแล้ว วัดวังรีบุญเลิศยังจัดพื้นที่วิหารสำหรับประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงในภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีการนำรูปหล่อของ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และ พ่อท่านเลื่อน อดีตเจ้าอาวาส มาประดิษฐานไว้ให้ญาติโยมได้สักการะบูชาได้ทุก ๆ วัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ทางคณะกรรมการวัดและชาวอำเภอถ้ำพรรณรา ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่า ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชมพระพุทธวโรภาสศาสดาที่วัดวังรีบุญเลิศ ยังไม่ควรพลาดการไปเยือนวัดถ้ำทองพรรณรา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือพระบรรทม ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีตำนานและเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าพันปี
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ ผู้มาเยือนสามารถเดินทางไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงคือ ต้นน้ำคลองวง หรือที่当地人เรียกว่า หินน้ำออก ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 2 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชุมชน
การวางแผนเที่ยวชมเส้นทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในเขตตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือข้อมูลเชิงลึกได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 075-466090 ต่อ 15 หรือโทรศัพท์มือถือหมายเลข 061-187-0174 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนแหล่งศรัทธาแห่งนี้
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