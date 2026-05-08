พระมหา ค้ามนุษย์ หลอกเด็กบวชเณร พาไปเรี่ยไรเงินที่มาเลเซีย อายุน้อยสุด 5 ขวบ ครอบครัวร้องมูลนิธิปวีณา วอนช่วยเหลือพากลับประเทศ

📆5/8/2026 8:03 AM
กรณีพระสงฆ์หลอกเด็กไทยอายุ 5-15 ปี ไปบวชเณรที่มาเลเซียเพื่อเรี่ยไรเงิน ถูกจับข้อหาค้ามนุษย์ มีเด็ก 7 คนที่ไม่มีเอกสารเดินทางถูกกักตัวที่มาเลเซีย ผู้ปกครองร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

เมื่อเวลา 10.30 น.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี คลองเจ็ด ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีผู้ปกครองเด็กชาย 3 คน อายุ 5 ขวบ 11 ขวบ และ 12 ขวบ รวม 3 ครอบครัว เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และราชบุรี 2 ราย เข้าร้องเรียนกับนางปวีณา หงสกุล เพื่อวอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซีย นำตัวลูกชายกลับประเทศไทยหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ก่อนที่พระสงฆ์ 2 รูปจะถูกตำรวจที่มาเลเซียจับข้อหาค้ามนุษย์ หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเณรและเรี่ยไรเงิน หลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม 4 ปี พฤติกรรมจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง 5-15 ปี ข้ามประเทศไป โดยเด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 20 กว่าคน โดย 17 คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วน ได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้ว ขณะที่เด็กอีก 7 คน ที่ไม่มีเอกสารเดินทาง ซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง 5 ขวบ ยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย และมอบหมายให้ไดอาน่า ฟู ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ฝ่ายต่างประเทศ ติดต่อตรงไปยังสถานฑูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ช่วยเหลือโดยด่วน ขณะนี้มีเด็ไทย 7 ราย ยังอยู่ในสถานกักตัวประเทศมาเลเซีย โดยนางปวีณา จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศอีกทาง เพื่อขอความกรุณาช่วยเหลือและให้ความเป็นธรรมกับเด็กที่ยังเด็กมาก และไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้กลับประเทศไทยโดยเร็ว นางสาวแอน อายุ 40 ปี แม่ของเด็กชายอายุ 5 ขวบ เผยว่า ตนไปทำงานเป็นวิศวกรของบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ จึงให้ลูกชายอยู่ในความดูแลของตากับยาย ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อต้นเดือนเมษายน 2569 ยายได้พูดให้ตนฟังว่า พระสงฆ์ ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในอำเภอสามร้อยยอด ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่ตายายไปทำบุญเป็นประจำ จนได้รู้จักสนิทกันกับพระสงฆ์รูปนี้ และยังเห็นว่าพระสงฆ์มักจะรับเด็กชายที่ครอบครัวยากจนมาดูแลและบวชเรียนด้วย นางสาวแอน กล่าวว่า ต่อมาวันที่ 2 เมษายน 2569 พระสงฆ์ จัดพิธีขอขมาผู้ปกครอง และพระสงฆ์มาขออนุญาตจากตากับยายว่า ขอพาลูกชายไปร่วมพิธีบวชเณรภาคฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย ตากับยายจึงบอกกับพระสงฆ์ว่า เด็กยังไม่มีพาสปอร์ตใดๆ อีกอย่างเด็กอายุยังน้อย แต่พระสงฆ์บอกว่าไม่เป็นไรสามารถเดินทางไปได้ และยังบอกอีกว่าสำนักสงฆ์นี้จะจัดพาเด็กๆ ไปบวชที่ประเทศมาเลเซียอยู่ตลอด ซึ่งไม่เคยมีปัญหาใดๆ ด้วยความที่ตายายสนิทและไว้ใจกับพระสงฆ์ จึงอนุญาตให้ลูกชายไป ซึ่งยังติดต่อกับลูกชายได้ตลอด นางสาวแอน กล่าวว่ากระทั่งวันที่ 4 เมษายน 2569 ไม่สามารถติดต่อลูกชายได้ วันที่ 6 เมษายน 2569 ได้รับการติดต่อจากลูกศิษย์สำนักสงฆ์แจ้งว่า ตอนนี้เด็กๆ อยู่หน้าด่าน รอทำเอกสาร แต่ยังไม่สามารถเข้าได้ ให้รอวันถัดไป วันที่ 7 เมษายน 2569 พยายามติดต่อ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ขาดการติดต่อ วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 17.08 น.

ได้รับแจ้งจากลูกศิษย์สำนักสงฆ์แจ้งว่า เด็กที่ไม่มีพาสปอร์ต 7 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นมีลูกชายของตนด้วย ถูกกักตัวที่ชายแดนฝั่งมาเลเซีย รวมถึงพระสงฆ์และคนขับรถพาไป แต่ในส่วนของผู้ติดตามคนอื่นถูกปล่อยกลับมาฝั่งไทย เนื่องจากมีพาสปอร์ต นางสาวแอน กล่าวว่า วันที่ 29 เมษายน 2569 ตนไปติดต่อขอเข้าเยี่ยมลูกชายร่วมกับทางกงสุลไทยประจำปีนัง ลูกชายบอกว่าอยากกลับบ้าน และเมื่อไหร่จะได้กลับบ้าน ตนฟังคำพูดของลูกแล้วรู้สึกสงสารลูกมาก จึงวอนขอให้มูลนิธิปวีณาฯ ช่วยเหลือประสานให้ลูกชายได้กลับมาประเทศไทยโดยเร็ว ส่วนนายเอ อายุ 18 ปี เป็นน้าชายของเด็กชายอายุ 11 ขวบ กล่าวว่า ตนและหลานชาย เป็นเด็กวัดและอาศัยเรียนอยู่ในโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี มาประมาณ 6 ปี โดยมีเด็กที่อยู่ในความดูแลของวัดประมาณ 150 คน และนายบี อายุ 36 ปี พ่อของเด็กชายอายุ 12 ปี ซึ่งให้ลูกชายไปอยู่และเรียนที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี มาประมาณ 2 ปี ต่อมาช่วงวันที่ 27 มีนาคม 2569 มีพระสงฆ์รูปหนึ่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ้างว่าเป็นประธานแห่งหนึ่ง ซึ่งกำลังจัดโครงการนำเด็กไปบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย เป็นปีที่ 3 จึงอยากจะขอเด็กไปร่วมโครงการ 10 คน แต่หลวงพ่อที่วัดไม่อนุญาตให้ไป ระหว่างนั้นพระสงฆ์รูปดังกล่าวไปคุยกับเด็กๆ จนทำให้เด็กอยากไปบวชในโครงการ และโทรศัพท์ไปขออนุญาตผู้ปกครองจึงอนุญาต หลวงพ่อบอกว่าเด็กๆ ไม่มีเอกสารเดินทางใดๆ พระสงฆ์จึงบอกว่าไม่เป็นไร มีวิธีที่จะสามารถพาเข้าได้ไปได้ วันที่ 30 มีนาคม 2569 พระสงฆ์ได้มารับเด็กที่วัด เพื่อไปทำการซ้อมบวชที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อนที่จะเดินทางพาไปเข้าโครงการที่ประเทศมาเลเซีย และยังติดต่อกับหลานชายได้ตลอด ต่อมาวันที่ 2 เมษายน 2569 หลานชายโทรศัพท์มาบอกว่ากำลังจะออกเดินไปประเทศมาเลเซีย จากนั้นไม่ได้ติดต่อกัน กระทั่งวันที่ 8 เมษายน 2569 ตนได้รับการติดต่อจากลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์ว่าเด็กที่ไม่มีพาสปอร์ต 7 คน ติด ตม.

ซึ่งหนึ่งในนั้นมีหลานชายของตนด้วย ตอนนี้ถูกกักตัวที่ชายแดนฝั่งมาเลเซีย ไม่นานก็จะได้กลับไทย นายเอ กล่าวว่า ผ่านมาวันที่ 11 เมษายน 2569 ตนไปเห็นข่าวว่า มีพระสงฆ์ที่พาเด็กไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย ถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมข้อหาค้ามนุษย์ หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเณรเรี่ยไรเงิน จึงแจ้งให้หลวงพ่อทราบ ก่อนพยายามติดต่อสอบถามลูกศิษย์สำนักสงฆ์ แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ จึงตัดสินใจพากันเดินทางเข้าร้องขอให้มูลนิธิปวีณาฯ ช่วยเหลือนำตัวน้องชายกลับมาประเทศไทยด้ว

