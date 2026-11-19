พระบรมราชโองการถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 10 นายทหารหญิง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ทหารหญิง 10 ราย กรณีบกพร่องต่อหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถอนคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ จำนวน 10 ราย เนื่องจากมีความบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันความ nghiêmสำคัญของบรรดาศักดิ์และหน้าที่ราชการ
รายละเอียดผู้ถูกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 10 ราย
รายชื่อผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการให้ถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ พันโทหญิง คุณหญิงรัตติยา สิทธิสมบูรณ์ ซึ่งเดิมได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 จากนั้นคือ พันโทหญิง คุณหญิงเบญจรงค์ เทพนิมิตร ซึ่งถือครองเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 เช่นกันAlso read'สาธิต' ปัดชิงปาดหน้า 'ไพบูลย์' คว้า ปธ.กมธ. ยันที่ประชุมโหวตให้ ไม่รับไม่ได้
รายถัดมาคือ ร้อยเอกหญิง คุณหญิงพรรณราย ทองทิพย์ ซึ่งเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 ส่วน รายที่ 4 คือ ร้อยโทหญิง คุณหญิงพรอนงค์ จันทะนุย ซึ่งเดิมมีบรรดาศักดิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดเดียวกันคือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
สำหรับลำดับที่ 6 คือ ร้อยตรีหญิง อโณทัย จิตอารีย์ ผู้เคยได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 ตามด้วย ลำดับที่ 8 คือ ร้อยตรีหญิง ขวัญฤดี พลน้อย ซึ่งเคยถือครองเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 เช่นกัน ส่วนรายสุดท้ายคือ นางสาวนุชจรีย์ สมคำ ซึ่งเคยได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 และเหรียญราชรุจิทองคำ
กระบวนการและเหตุผลในการถอนคืนบรรดาศักดิ์
การประกาศครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการทางกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ในการรักษาความเข้มแข็งของระบบบรรดาศักดิ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยเหตุผลหลักคือการบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ร้ายแรงต่อการสูญเสียสถานะพิเศษดังกล่าว การถอนคืนเป็นการทบทวนความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐที่รับใช้ใกล้ชิดสถาบันฯ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่พระราชทานให้แก่ผู้หญิงที่มีความดีความชอบต่อแผ่นดิน การถือครองเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และ ชั้นที่ 5 ก็หมายถึงความจงรักภักดีและหน้าที่ที่สมบูรณ์ การถูกถอนคืนแสดงถึงการตรวจสอบพบความไม่เหมาะสมหรือข้อผิดพลาดร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่
ผลกระทบต่อนายทหารหญิงและมาตรฐานราชการ
การตัดสินใจของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางสังคมและเกียรติยศของทั้ง 10 ราย ที่ถูกระบุชื่อในประกาศนี้ การสูญเสียเครื่องราชอิสริยาภรณ์หมายถึงการสูญเสียเกียรติประวัติที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นความน่าเสียดายและเป็นการลงโทษทางสังคมระดับสูง
นอกจากนี้ ประกาศนี้ยังส่งสัญญาณถึงมาตรฐานการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะในกรมกองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานและสถาบัน การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นการทำลายความไว้วางใจซึ่งเป็นที่มาของการถอนคืนในครั้งนี้
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics