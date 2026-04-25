พระพยอมเดือด! ปฏิเสธข่าวฉาวพระพี่เลี้ยงทำร้ายสามเณร ยันเป็นข่าวปลอม 100%

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์พระพี่เลี้ยงทำร้ายสามเณรอย่างรุนแรงภายในวัดสวนแก้ว ยืนยันเป็นข่าวปลอม 100% และเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายชื่อเสียงของวัด
พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาส วัดสวนแก้ว จ.
นนทบุรี ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์พระพี่เลี้ยงทำร้ายสามเณรอย่างรุนแรงภายในวัดสวนแก้ว โดยยืนยันหนักแน่นว่าเป็นข่าวปลอม 100% และเป็นการบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายชื่อเสียงของวัดที่สั่งสมมาตลอด 30 ปี กรณีดังกล่าวเริ่มต้นจากการที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความอ้างว่าเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายสามเณรภายในวัดสวนแก้ว โดยระบุว่าพระพี่เลี้ยงใช้กำลังทำร้ายสามเณรจนได้รับบาดเจ็บ บวมช้ำ และมีสามเณรหลายรูปอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่กล้าเข้าห้าม พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพหน้าวัดสวนแก้วประกอบโพสต์ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนเป็นวงกว้าง พระพยอมได้ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าข่าวที่เผยแพร่นั้นไม่มีการระบุวัดต้นทางของเหตุการณ์อย่างชัดเจน ก่อนที่จะมีการนำไปบิดเบือนและโยงว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายในวัดสวนแก้ว ทั้งที่ในความเป็นจริง วัดสวนแก้วไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นเลย พระที่ปรากฏในภาพก็ไม่ใช่พระในวัด และปัจจุบันภายในวัดไม่มีสามเณรอยู่แม้แต่รูปเดียว พระพยอมเน้นย้ำว่า แนวทางการลงโทษเณรตามหลักที่เหมาะสม หากมีการกระทำผิด จะใช้วิธีการให้ทำความสะอาด เช่น ล้างห้องน้ำ หรือ งดอาหารเพียงหนึ่งมื้อเท่านั้น ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกาย การตบตีหรือทำร้ายร่างกายถือเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ แม้แต่คนทั่วไปก็ไม่ควรกระทำ และพฤติกรรมเช่นนั้นเปรียบเสมือน 'นรกส่งมาเกิด' พระพยอมยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเจตนาของผู้ที่สร้างและเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าว โดยมองว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีวัดอย่างชัดเจน และเปรียบเปรยว่าเหมือนกำลังทำ “พาสปอร์ตไปนรก” พระพยอมฝากถึงประชาชนให้ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวสาร ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อ ว่าข่าวนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร และมีเจตนาใดแอบแฝงอยู่หรือไม่ เนื่องจากวัดสวนแก้วเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นที่พึ่งของประชาชนจำนวนมาก การถูกใส่ร้ายด้วยข้อมูลเท็จส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความศรัทธาของผู้คน พระพยอมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่วัดสวนแก้วก่อตั้งขึ้นมา เพิ่งเคยเผชิญกับเหตุการณ์ถูกใส่ร้ายในลักษณะนี้เป็นครั้งแรก และหวังว่าผู้ที่เผยแพร่ข่าวจะติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงจากทางวัดก่อนที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาเองและนำภาพวัดไปประกอบข่าว ซึ่งส่งผลให้วัดได้รับความเสียหายอย่างมาก หลังจากข่าวแพร่สะพัดออกไป มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวนมากติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว พระพยอมยืนยันว่าวัดสวนแก้วพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายความผิ
พระพยอม วัดสวนแก้ว ข่าวปลอม พระพี่เลี้ยง สามเณร ทำร้ายร่างกาย
United States Latest News, United States Headlines
