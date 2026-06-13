พระราชวงศ์ภูฏานประกอบพิธีสวดมนต์และถวายประทีปเนย 1,000 ดวงอุทิศถวายแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานพร้อมด้วยพระราชวงศ์ประกอบพิธีสวดมนต์และถวายประทีปเนย 1,000 ดวงเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พร้อมส่งสารแสดงความอาลัยถึงราชวงศ์และประชาชนไทย
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 4 จิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก สมเด็จพระราชชนนีเชริง เพม วังชุก และสมาชิก พระราชวงศ์ภูฏาน ทรงประกอบ พิธีสวดมนต์ และ ถวายประทีปเนย จำนวน 1,000 ดวง ณ ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2026 เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2026 พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารแกรนด์คุนเรย์ ภายในทาชิโชซอง โดยมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏาน สมาชิกชุมชนชาวไทยในภูฏาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำภูฏาน เข้าร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง แถลงการณ์จากราชสำนักภูฏานระบุว่า เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่งของประชาชนชาวไทย ด้วยพระกรณียกิจอันโดดเด่นด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก รวมถึงการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะนายทหารแห่งกองทัพไทยด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ราชสำนักภูฏานยังระบุว่าภูฏานและประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและยาวนานมาโดยตลอด ทั้งในระดับราชวงศ์และประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยพระราชวงศ์และประชาชนภูฏานได้ร่วมส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชวงศ์ไทย และประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียครั้งสำคัญนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างภูฏานและไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนา และการท่องเที่ยว พระราชวงศ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น มีการเยี่ยมเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ พิธี ถวายประทีปเนย ครั้งนี้สะท้อนถึงความผูกพันและความเคารพอย่างลึกซึ้งที่ชาวภูฏานมีต่อราชวงศ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผู้ทรงงานเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความอาลัยผ่านการสวดมนต์และจุดประทีปเพื่อส่งพระวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ พร้อมทั้งขอให้พระองค์ทรงสถิตในตำแหน่งอันสงบสุข การสูญเสียครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรมสำหรับทั้งสองประเทศ แต่การกระทำที่แสดงถึงความสามัคคีและความเคารพนี้จะเป็นที่จดจำตลอดไ.
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 4 จิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก สมเด็จพระราชชนนีเชริง เพม วังชุก และสมาชิกพระราชวงศ์ภูฏาน ทรงประกอบพิธีสวดมนต์และถวายประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวง ณ ทาชิโชซอง (Tashichho Dzong) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2026 เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2026 พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารแกรนด์คุนเรย์ ภายในทาชิโชซอง โดยมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏาน สมาชิกชุมชนชาวไทยในภูฏาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำภูฏาน เข้าร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง แถลงการณ์จากราชสำนักภูฏานระบุว่า เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักและเคารพอย่างยิ่งของประชาชนชาวไทย ด้วยพระกรณียกิจอันโดดเด่นด้านการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก รวมถึงการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะนายทหารแห่งกองทัพไทยด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ราชสำนักภูฏานยังระบุว่าภูฏานและประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและยาวนานมาโดยตลอด ทั้งในระดับราชวงศ์และประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยพระราชวงศ์และประชาชนภูฏานได้ร่วมส่งสารแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชวงศ์ไทย และประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียครั้งสำคัญนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างภูฏานและไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนา และการท่องเที่ยว พระราชวงศ์ทั้งสองมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น มีการเยี่ยมเยือนระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ พิธีถวายประทีปเนยครั้งนี้สะท้อนถึงความผูกพันและความเคารพอย่างลึกซึ้งที่ชาวภูฏานมีต่อราชวงศ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ผู้ทรงงานเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความอาลัยผ่านการสวดมนต์และจุดประทีปเพื่อส่งพระวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ พร้อมทั้งขอให้พระองค์ทรงสถิตในตำแหน่งอันสงบสุข การสูญเสียครั้งนี้เป็นโศกนาฏกรรมสำหรับทั้งสองประเทศ แต่การกระทำที่แสดงถึงความสามัคคีและความเคารพนี้จะเป็นที่จดจำตลอดไ
พระราชวงศ์ภูฏาน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พิธีสวดมนต์ ถวายประทีปเนย ความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน
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