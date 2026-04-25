พระราชดำเนินทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ ร.6 และ 100 ปี สวนลุมพินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส 100 ปี วันสวรรคต และ 100 ปี สวนลุมพินี โดยมีไฮไลต์คือการแสดงแสงสีเสียง ‘วนะสาธารณ์’
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรการแสดงแสงสีเสียงอันยิ่งใหญ่ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6 ) ในโอกาสสำคัญยิ่ง คือการครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์ท่าน และวาระพิเศษที่ สวนลุมพินี อันเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย มีอายุครบ 100 ปี เช่นกัน การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นการแสดงความสำคัญที่พระมหากษัตริย์ทรงให้กับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงมีพระราชดำริในการสร้าง สวนลุมพินี ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นปอดของเมืองหลวงสำหรับประชาชนชาวไทย งานเฉลิมพระเกียรตินี้จัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการพัฒนา สวนลุมพินี ให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา การแสดงแสงสีเสียง ‘วนะสาธารณ์’ เป็นไฮไลต์สำคัญของงาน โดยนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของ สวนลุมพินี และพระราชประวัติของ รัชกาลที่ 6 ผ่านเทคนิคพิเศษด้านแสง สี เสียง และสื่อผสมผสานต่างๆ อย่างตระการตา นอกจากนี้ยังมีนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ผสมผสานศิลปะไทยโบราณเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจให้กับผู้ชม งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้รวบรวมภาพถ่าย เอกสาร และวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับ รัชกาลที่ 6 และ สวนลุมพินี มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และชื่นชม กรุงเทพมหานครได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานเฉลิมฉลอง ' 100 ปี แห่งการสืบสานพระราชปณิธาน' ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2569 ณ สวนลุมพินี โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและรื่นเริง ประชาชนต่างแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 6 และร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จในการพัฒนา สวนลุมพินี ให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา การเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน งานเฉลิมฉลอง ' 100 ปี แห่งการสืบสานพระราชปณิธาน' ไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 6 เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สวยงามและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต การจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศและสร้างความผาสุกให้กับประชาชนชาวไท.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรการแสดงแสงสีเสียงอันยิ่งใหญ่ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ในโอกาสสำคัญยิ่ง คือการครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์ท่าน และวาระพิเศษที่สวนลุมพินีอันเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย มีอายุครบ 100 ปีเช่นกัน การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นการแสดงความสำคัญที่พระมหากษัตริย์ทรงให้กับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงมีพระราชดำริในการสร้างสวนลุมพินีขึ้น เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นปอดของเมืองหลวงสำหรับประชาชนชาวไทย งานเฉลิมพระเกียรตินี้จัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการพัฒนาสวนลุมพินีให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา การแสดงแสงสีเสียง ‘วนะสาธารณ์’ เป็นไฮไลต์สำคัญของงาน โดยนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของสวนลุมพินี และพระราชประวัติของรัชกาลที่ 6 ผ่านเทคนิคพิเศษด้านแสง สี เสียง และสื่อผสมผสานต่างๆ อย่างตระการตา นอกจากนี้ยังมีนาฏศิลป์ร่วมสมัยที่ผสมผสานศิลปะไทยโบราณเข้ากับศิลปะสมัยใหม่ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจให้กับผู้ชม งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้รวบรวมภาพถ่าย เอกสาร และวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 6 และสวนลุมพินี มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และชื่นชม กรุงเทพมหานครได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมงานเฉลิมฉลอง '100 ปีแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน' ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2569 ณ สวนลุมพินี โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและรื่นเริง ประชาชนต่างแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 และร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จในการพัฒนาสวนลุมพินีให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามและมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดมา การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคน งานเฉลิมฉลอง '100 ปีแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน' ไม่เพียงแต่เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 6 เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่สวยงามและมีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต การจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาประเทศและสร้างความผาสุกให้กับประชาชนชาวไท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี 100 ปี
กรมการขนส่งทางบก ผนึก เนชั่น ติวเข้ม 100 ผู้นำ สื่อสารอย่างมืออาชีพ กู้วิกฤต One Message All Safeกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ เนชั่นกรุ๊ป จัดอบรมเสริมทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 100 คนการอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลอง 5 กรณีศึกษา เช่น อุบัติเหตุรถสาธารณะและข่าวปลอม โดยมีทีมข่าวเนชั่นและผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร
