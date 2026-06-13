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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

ข่าวพระราชสำนัก News

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานทศพิธราชธรรมเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
ทศพิธราชธรรมรัชกาลที่ 10พระราชกรณียกิจ
📆6/13/2026 6:37 PM
📰thaipost
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รายละเอียดการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักทศพิธราชธรรม 10 ประการ เพื่อการพัฒนาประเทศและความร่มเย็นของพสกนิกร

ความโชคดีของพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือการได้มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินด้วยหลักธรรม โดยทรงดำรงพระองค์เป็น ธรรมราชา ผู้ทรงใช้ ทศพิธราชธรรม หรือหลักธรรม 10 ประการ สำหรับพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเป็นสำคัญ ซึ่งสืบทอดต่อกันมาในทุกรัชสมัย จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ จากบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โดยทรงน้อมนำ ทศพิธราชธรรม มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปวงชนชาวไทย สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นผู้นำในการสร้างความผาสุกให้แก่ประเทศชาติ หากพิจารณาถึงการทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ตามหลัก ทศพิธราชธรรม อย่างละเอียด จะเห็นได้ชัดเจนในหลายประการ เริ่มจาก ทาน หรือการให้ ทรงสละทรัพย์สินและพระราชทานโอกาสทางการศึกษาผ่านมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น รถตรวจโรคชีวนิรภัยและเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งช่วยรักษาชีวิตประชาชนได้จำนวนมาก ในด้านของ ศีล หรือความประพฤติดีงาม ทรงเป็นแบบอย่างในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน ประการต่อมาคือ บริจาค หรือการเสียสละ ซึ่งทรงสละที่ดินส่วนพระองค์ในหลายพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสถานศึกษา โรงพยาบาล และศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร เช่นที่บ้านกองแหะ จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,300 ไร่ เพื่อให้ราษฎรได้ศึกษาและอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับความซื่อตรง หรือ อาชวะ ทรงยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในการสืบสานโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะการจัดการแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และทรงดำรงพระองค์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด ส่วนความอ่อนโยน หรือ มัททวะ ทรงแสดงออกผ่านพระเมตตาและความนอบน้อมต่อผู้สูงอายุและคนพิการในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ทรงพูดคุยและให้กำลังใจพสกนิกรอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติในหลัก ตบะ หรือความเพียร โดยทรงมีความวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งในด้านการทหารและการบิน ทรงเข้ารับการฝึกอบรมที่หนักหน่วงทั้งในและต่างประเทศ และทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อแม้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือในถิ่นทุรกันดาร ในด้านของ อักโกธะ หรือความไม่โกรธ ทรงใช้ความสงบและสติในการเผชิญกับข่าวลือและการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ทรงตอบโต้ด้วยความขุ่นเคือง แต่ทรงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายใช้ความประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง สำหรับ อวิหิงสา หรือความไม่เบียดเบียน ทรงคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ เช่น การปรับลดเวลาการปิดการจราจรในเส้นทางเสด็จเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น ส่วน ขันติ หรือความอดทน ทรงมีความอดทนต่อความยากลำบากและสถานการณ์ที่ผันผวน โดยทรงเคยประทับและเสวยในป่าร่วมกับทหารกล้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ และประการสุดท้ายคือ อวิโรธนะ หรือความไม่คลาดธรรม ทรงดำรงมั่นในความถูกต้องและยุติธรรม โดยทรงริเริ่มโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความสามัคคีและเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม พระราชกรณียกิจ ทั้งหมดนี้เป็นประจักษ์พยานว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น ธรรมราชา ที่แท้จริง ผู้ทรงใช้หลักธรรมนำการปกครองและทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรโดยไม่แบ่งแยก ความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระองค์ จึงเกิดจากความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามและทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้องด้วยความเมตตาและเที่ยงธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปตราบนานเท่านา.

ความโชคดีของพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือการได้มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองแผ่นดินด้วยหลักธรรม โดยทรงดำรงพระองค์เป็นธรรมราชาผู้ทรงใช้ทศพิธราชธรรม หรือหลักธรรม 10 ประการ สำหรับพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเป็นสำคัญ ซึ่งสืบทอดต่อกันมาในทุกรัชสมัย จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจจากบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โดยทรงน้อมนำทศพิธราชธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปวงชนชาวไทย สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นผู้นำในการสร้างความผาสุกให้แก่ประเทศชาติ หากพิจารณาถึงการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามหลักทศพิธราชธรรมอย่างละเอียด จะเห็นได้ชัดเจนในหลายประการ เริ่มจาก ทาน หรือการให้ ทรงสละทรัพย์สินและพระราชทานโอกาสทางการศึกษาผ่านมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น รถตรวจโรคชีวนิรภัยและเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งช่วยรักษาชีวิตประชาชนได้จำนวนมาก ในด้านของ ศีล หรือความประพฤติดีงาม ทรงเป็นแบบอย่างในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน ประการต่อมาคือ บริจาค หรือการเสียสละ ซึ่งทรงสละที่ดินส่วนพระองค์ในหลายพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสถานศึกษา โรงพยาบาล และศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร เช่นที่บ้านกองแหะ จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 1,300 ไร่ เพื่อให้ราษฎรได้ศึกษาและอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับความซื่อตรง หรือ อาชวะ ทรงยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในการสืบสานโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะการจัดการแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และทรงดำรงพระองค์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด ส่วนความอ่อนโยน หรือ มัททวะ ทรงแสดงออกผ่านพระเมตตาและความนอบน้อมต่อผู้สูงอายุและคนพิการในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ทรงพูดคุยและให้กำลังใจพสกนิกรอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง นอกจากนี้ ยังทรงปฏิบัติในหลัก ตบะ หรือความเพียร โดยทรงมีความวิริยอุตสาหะอย่างยิ่งในด้านการทหารและการบิน ทรงเข้ารับการฝึกอบรมที่หนักหน่วงทั้งในและต่างประเทศ และทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อแม้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือในถิ่นทุรกันดาร ในด้านของ อักโกธะ หรือความไม่โกรธ ทรงใช้ความสงบและสติในการเผชิญกับข่าวลือและการวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่ทรงตอบโต้ด้วยความขุ่นเคือง แต่ทรงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายใช้ความประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง สำหรับ อวิหิงสา หรือความไม่เบียดเบียน ทรงคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ เช่น การปรับลดเวลาการปิดการจราจรในเส้นทางเสด็จเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้น ส่วน ขันติ หรือความอดทน ทรงมีความอดทนต่อความยากลำบากและสถานการณ์ที่ผันผวน โดยทรงเคยประทับและเสวยในป่าร่วมกับทหารกล้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ และประการสุดท้ายคือ อวิโรธนะ หรือความไม่คลาดธรรม ทรงดำรงมั่นในความถูกต้องและยุติธรรม โดยทรงริเริ่มโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความสามัคคีและเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม พระราชกรณียกิจทั้งหมดนี้เป็นประจักษ์พยานว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นธรรมราชาที่แท้จริง ผู้ทรงใช้หลักธรรมนำการปกครองและทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรโดยไม่แบ่งแยก ความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระองค์ จึงเกิดจากความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามและทรงนำพาประเทศชาติให้ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้องด้วยความเมตตาและเที่ยงธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปตราบนานเท่านา

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thaipost /  🏆 62. in TH

ทศพิธราชธรรม รัชกาลที่ 10 พระราชกรณียกิจ ธรรมราชา จิตอาสา

 

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