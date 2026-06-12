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พระกรุณาธิคุณด้านสิทธิมนุษยชนและการทหารของพระองค์

ข่าวพระราชสำนัก News

พระกรุณาธิคุณด้านสิทธิมนุษยชนและการทหารของพระองค์
ข้อกำหนดกรุงเทพสิทธิมนุษยชนการทหาร
📆6/12/2026 4:34 AM
📰INNNEWS
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พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับผู้ต้องขังหญิง ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของ UNODC และทรงปฏิบัติหน้าที่ทางทหารจนได้รับยศสูงสุด อีกทั้งทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริและเป็นประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง

ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปี พ.

ศ. ๒๕๕๓ ถือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลก โดยข้อกำหนดนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังหญิงในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพอนามัย การตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูบุตร และการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ การที่ประเทศไทยเป็นผู้เสนอและผลักดันข้อกำหนดนี้จนได้รับการยอมรับในระดับสากล แสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การสหประชาชาติได้ยกย่องประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการปฏิรูปเรือนจำสำหรับผู้หญิง และข้อกำหนดกรุงเทพยังถูกนำไปปรับใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรีย และทูตสันถวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งสะท้อนบทบาทด้านการทูตที่โดดเด่น พระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการทหาร โดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจัง ทรงผ่านการฝึกหลักสูตรต่างๆ อาทิ การกระโดดร่ม การรบแบบจู่โจม และการบิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับ และปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอกหญิง ซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทย สะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติ บทบาทด้านการทหารของพระองค์สะท้อนถึงความมีวินัย ความเข้มแข็ง และความเสียสละ อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน การฟื้นฟูเยียวยา ไปจนถึงการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง การส่งเสริมสิทธิสตรี และการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โครงการนี้ให้การฝึกอาชีพ การศึกษา และการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังหญิง รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี การดำเนินงานของพระองค์ได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศและเป็นแบบอย่างในการบริหารงานเรือนจำที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่ผู้ที่พลาดพลั้ง และส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในทุกมิติของสังค

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

ข้อกำหนดกรุงเทพ สิทธิมนุษยชน การทหาร การทูต โครงการกำลังใจ

 

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