พระกรุณาธิคุณด้านสิทธิมนุษยชนและการทหารของพระองค์

พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับผู้ต้องขังหญิง ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของ UNODC และทรงปฏิบัติหน้าที่ทางทหารจนได้รับยศสูงสุด อีกทั้งทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริและเป็นประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปี พ.
ศ. ๒๕๕๓ ถือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลก โดยข้อกำหนดนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังหญิงในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพอนามัย การตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูบุตร และการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ การที่ประเทศไทยเป็นผู้เสนอและผลักดันข้อกำหนดนี้จนได้รับการยอมรับในระดับสากล แสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การสหประชาชาติได้ยกย่องประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการปฏิรูปเรือนจำสำหรับผู้หญิง และข้อกำหนดกรุงเทพยังถูกนำไปปรับใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรีย และทูตสันถวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งสะท้อนบทบาทด้านการทูตที่โดดเด่น พระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการทหาร โดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจัง ทรงผ่านการฝึกหลักสูตรต่างๆ อาทิ การกระโดดร่ม การรบแบบจู่โจม และการบิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับ และปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอกหญิง ซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทย สะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติ บทบาทด้านการทหารของพระองค์สะท้อนถึงความมีวินัย ความเข้มแข็ง และความเสียสละ อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน การฟื้นฟูเยียวยา ไปจนถึงการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง การส่งเสริมสิทธิสตรี และการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โครงการนี้ให้การฝึกอาชีพ การศึกษา และการดูแลสุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังหญิง รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว เพื่อให้พวกเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี การดำเนินงานของพระองค์ได้รับการยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศและเป็นแบบอย่างในการบริหารงานเรือนจำที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสแก่ผู้ที่พลาดพลั้ง และส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในทุกมิติของสังค
ข้อกำหนดกรุงเทพ สิทธิมนุษยชน การทหาร การทูต โครงการกำลังใจ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UNODC เปิดตัวแคมแปญ “เช็กก่อนแชร์ (Beware the Share)” ป้องกันการละเมิดทางเพศต่อเยาวชนทางออนไลน์สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNODC) เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ถึงแนวทางการรับมือและการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และการละเมิดทางเพศต่อเยาวชนทางออนไลน์ ภายใต้แคมเปญ “เช็กก่อนแชร์ (Beware the Share)” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
Read more »
จเรตำรวจ ประชุมร่วม 18 ประเทศ เจรจา คัดแยกเหยื่อ 'แก๊งคอลเซนเตอร์'จเรตำรวจ หารือเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต 18 ประเทศ , UNODC และ HSI เจรจา คัดแยกเหยื่อ - แลกเปลี่ยนข้อมูล 'แก๊งคอลเซนเตอร์'
Read more »
เปิดแผนที่ UNODC 'กัมพูชา' ศูนย์กลางสแกมเมอร์โลก ยุฟ้อง UN จัดการเปิดแผนที่ UNODC 'กัมพูชา' ศูนย์กลางสแกมเมอร์โลก ยุฟ้อง UN จัดการ อย่าจบแค่ศาลโลก หลังมีข้อมูลเส้นทางการเงินโยงกับผู้มีอำนาจการเมืองใน 'กัมพูชา' อย่างชัดเจน
Read more »
รายงานยูเอ็นชี้กัมพูชาเป็นฐาน 'อาชญากรรมไซเบอร์'รายงานประจำปี 2568 ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ชี้ว่ากลุ่มอาชญากรรมไซเบอร...
Read more »
ตร.ไทยเปิดตัว 'รีบโอนโจรยิ้ม' สู้ภัยไซเบอร์หลังกัมพูชาไม่ร่วมมือจเรตำรวจเปิดตัวแคมเปญ 'รีบโอนโจรยิ้ม' รณรงค์คนไทยรู้เท่าทันกลโกงคอลเซนเตอร์ ขณะที่กัมพูชายังคงเป็นฐานใหญ่ของมิจฉาชีพ ไม่ให้ความร่วมมือปราบปราม ไทยหันพึ่ง UNODC - อินเตอร์โพล ตรวจเข้มคนไทยที่เดินทางกลับจากกัมพูชา สกัดเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ วันนี้ (26 มิ.ย.
Read more »
จตช. นำ FBI-UNODC ลงพื้นที่ชายแดนจันทบุรี ชี้เป้า “เซฟเฮาส์” แก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งกัมพูชา เร่งตัดท่อน้ำเลี้ยงศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำทีม FBI-UNODC ลงพื้นที่ชายแดนจันทบุรี ชี้เป้าอาคารต้องสงสัยฝั่งกัมพูชา คาดเป็น เซฟเฮาส์ศูนย์อำนวยการคอลเซ็นเตอร์ เร่งถกมาตรการสกัดป้องปราม ตัดท่อน้ำเลี้ยง วันที่ 25 ก.ย.
Read more »