พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า
พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2569 โดยรถพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างรุนแรง
พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต เจ้าอาวาส วัดหน้าพระธาตุ และ รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก ได้เสียชีวิตอย่างน่าเสียดายจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนน เมื่อเวลา 14.40 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 โดยรถกระบะที่ขับขี่เสียหลักตกถนนแล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าและต้นไม้ริมทางอย่างรุนแรง
รายละเอียดอุบัติเหตุและสถานที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณถนนสายบ้านหนองกะท้าว-ภูหินร่องกล้า กิโลเมตรที่ใกล้กับหมู่ 11 ตำบลนครไทย อำเภอเมืองนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดย ร.ต.ต.เอกวี ทิมปาน รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนครไทย ได้รับแจ้งเหตุและพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วนAlso readสหรัฐฯ เตรียมจำกัดการเข้าถึงชิป AI ของจีน กระทบมาถึงไทย
ที่บริเวณดังกล่าวพบรถกระบะสีเทาบรอนซ์ สภาพภายนอกเสียหายหนักจากแรงปะทะ พักนิ่งอยู่ริมถนนในตำแหน่งที่ชนกับเสาไฟฟ้าส่องสว่างและต้นไม้ขนาดใหญ่อย่างชัดเจน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกับเทศบาลตำบลนครไทยเพื่อนำอุปกรณ์ตัดถ่างมาใช้เปิดประตูและกระจกหน้าต่างเพื่อดึงร่างผู้ขับขี่ออกจากซากรถที่อัดแน่นเนื่องจากแรงกระแทก
เมื่อผู้เสียชีวิตได้รับการช่วยเหลือออกจากซาก รถได้แล้วเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยละเอียด ผลปรากฏว่าผู้เสียชีวิตคือนายพระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต มีอายุ 62 ปี ซึ่งดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ที่สำคัญในพื้นที่ อำนาจหน้าที่ครอบคลุมการดูแลกิจการคณะสงฆ์ในเขตอำเภอนครไทยอย่างใกล้ชิด
เส้นทางการเดินทางและสภาพถนนเกิดเหตุ
จากการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุพระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงานที่วัดแก่งหว้า หมู่ 8 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอเมืองนครไทย อย่างสม่ำเสมอตามหน้าที่ทางปกครองและคณะสงฆ์ หลังเสร็จสิ้นภารกิจทางจิตวิญญาณและกิจกรรมสาธารณะ ท่านได้ขับรถกระบะส่วนตัวเดินทางกลับวัดเพียงลำพัง ไม่พบผู้โดยสารร่วมเส้นทางในครั้งนั้น
สภาพอากาศและทัศนวิสัยในช่วงเวลาดังกล่าวมีปัจจัยสำคัญคือ มีฝนตกโปรยปรายลงในพื้นที่อำเภอเมืองนครไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผิวการจราจรบนถนนสายดังกล่าวมีความเปียกลื่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รถเสียการทรงตัว]
นอกจากสภาพถนนที่ลื่นจากน้ำฝนแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจสอบเพิ่มเติมถึงความเร็วในการขับขี่ของรถกระบะคันดังกล่าวอีกด้วย ว่ามีความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนนหรือไม่ เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุเป็นถนนสายรองที่เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ คือภูหินร่องกล้า และบ้านหนองกะท้าว ซึ่งมักมีรถยนต์สัญจรไปมาในช่วงเวลาเร่งด่วน
ปฏิกิริยาชุมชนและบทสรุปเบื้องต้น
ข่าวการเสียชีวิตของพระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต สร้างความตกใจและอาลัยให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์ในบริเวณพื้นที่ตำบลนครไทยอย่างยิ่ง ท่านเป็นพระนักปกครองที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวบ้านในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะการเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในเขตอำเภอ
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนครไทย ได้ปิดล้อมและเก็บรักษาสภาพที่เกิดเหตุไว้เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รอยเบรก สภาพยางรถยนต์ และมุมการชนของรถกับเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบในการสรุปสำนวนคดีต่อไป โดยระบุว่ายังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกหลายด้านก่อนจะชี้ชัดสาเหตุสุดท้ายของการเสียชีวิตในครั้งนั้น
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