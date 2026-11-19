พรรประชาชนไร้ผู้นำชัดเจน ปิยบุตรเตือนกลยุทธ์โจมตีเชิงลบไม่ช่วยขยายฐาน
บรรยากาศพรรคประชาชนเงียบเหงา ไร้ผู้นำชัดเจน ขณะที่ปิยบุตร แสงกนกกุล เตือนหยุดใช้คำด่าหา เพราะวิธีเดิมตรึงฐานเก่าแต่ไม่ขยายฐานใหม่ในการเมืองเลือกตั้ง
บรรยากาศภายใน พรรคประชาชน หรือที่สื่อมวลชนเรียกขานว่าพรรคส้ม กำลังเผชิญกับภาวะเงียบเหงาและขาดความเคลื่อนไหวที่ทรงพลังอย่างเห็นได้ชัด โดยภาพรวมของพรรคในขณะนี้ถูกมองว่าไร้ชีวิตชีวาและขาดภาวะผู้นำที่สามารถกุมทิศทางหรือกำหนดนโยบายหลักได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดการถกเถียงกันภายในวงการการเมืองว่าใครคือกำลังหลักที่แท้จริงในการขับเคลื่อนองค์กร
ภาวะผู้นำพรรคประชาชนขาดชัดเจน
เมื่อพิจารณาในระดับแกนนำระดับสูง เช่น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ในฐานะหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้าน รวมถึงเลขาธิการพรรคซึ่งขณะนี้คือ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กลับไม่ปรากฏบทบาทเด่นชัดในการนำพรรคหรือสร้างจุดยืนที่โดดเด่นต่อสาธารณชน ส่วนนางศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค ซึ่งในอดีตมีบทบาทนำก็เริ่มหายไปจากกระแสข่าวในช่วงระยะหลัง จนทำให้บรรยากาศโดยรวมของพรรคดูขาดความกระตือรือร้นAlso readVisa เปิดตัว Threat Intelligence Platform ในเอเชียแปซิฟิก
ขณะที่การขับเคลื่อนในปัจจุบันดูเหมือนจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นใหม่ อาทิ นางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกบัญชีรายชื่อ นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรค และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งแม้กลุ่มนี้จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ติดตามเดิม แต่บทบาทดังกล่าวกลับถูกมองว่าไม่สามารถขยายฐานเสียงออกไปสู่กลุ่มคนวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ข้อความชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองโดยเปรียบเทียบวิธีการต่อสู้ระหว่างยุคเผด็จการทหารกับยุคประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง โดยระบุว่าในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แม้สิทธิเสรีภาพจะถูกจำกัดและความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีมีสูง แต่เส้นแบ่งระหว่างประชาธิปไตยและเผด็จการชัดเจน ทำให้การโน้มน้าวใจประชาชนทำได้ง่ายกว่าสถานการณ์ปัจจุบัน
ปัจจุบันประเทศไทยผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว 3 ครั้ง คือในปี 2562 ปี 2566 และปี 2569 แม้จะมีข้อครหาเรื่องความชอบธรรมในการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลมีที่มาจากการลงคะแนนเสียงและมีการทำงานร่วมกับฝ่ายค้านขนาดใหญ่ในระบบรัฐสภา นายปิยบุตรชี้ว่า การโจมตีรัฐบาลด้วยวาทกรรมเชิงลบแบบเดิมๆ เช่น การกล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามโกงหรือด่าทอว่าดีไม่ดี ไม่สามารถทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้อีกต่อไป
เขาตั้งคำถามว่า เมื่อทุกประเด็นถูกตัดสินด้วยเสียงข้างมาก พรรคฝ่ายค้านจะต่อสู้ด้วยสูตรเดิมๆ แบบกูดีมึงเลวหรือกูสะอาดมึงโกงต่อไปหรือไม่ เพราะวิธีดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเบื่อหน่าย และรัฐบาลสามารถตอบโต้กลับได้ว่าฝ่ายค้านเป็นพวกแพ้แล้วพาล ส่งผลให้ความแตกแยกและความเกลียดชังทางการเมืองรุนแรงขึ้นแทนที่จะลดลง
นายปิยบุตร เตือนว่า รัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย ได้เตรียมการด้านการสื่อสารอย่างเต็มที่ หากฝ่ายค้านเกิดข้อผิดพลาดหรือใช้กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมย่อมถูกโจมตีอย่างหนัก ดังนั้นควรเปลี่ยนมาเน้นการอภิปรายและการดีเบตที่มีเนื้อหาสาระ ใช้หลักวิชาการและข้อมูล事实โต้แย้งกันอย่างมีเหตุผล ลด ละ เลิก การด่าทอและการแซะ เพราะวิธีเดิมทำได้เพียงตรึงผู้สนับสนุนกลุ่มเดิมเท่านั้น
ข้อความนี้สะท้อนสถานการณ์ของพรรคประชาชนได้อย่างตรงจุด แม้จะเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมและมีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะการเลือกตั้ง แต่กลับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลแบบเอกภาพหรือชนะขาดลอยได้ชัดเจน เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองที่เปลี่ยนผ่านจากยุคเผด็จการสู่ยุคเลือกตั้งทำให้ความนิยมที่พุ่งสูงในอดีตเริ่มฝ่อลงและไม่สามารถขยายฐานสนับสนุนให้กว้างขึ้นด้วยกลยุทธ์เดิมๆ
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