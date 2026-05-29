Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

พรรคประชาธิปัตย์ รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกลุ่มบิดเบือนคำสัมภาษณ์

ข่าวการเมือง News

พรรคประชาธิปัตย์ รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกลุ่มบิดเบือนคำสัมภาษณ์
พรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะระบอบสีน้ำเงิน
📆5/29/2026 5:40 AM
📰PostToday
88 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 51%

พรรคประชาธิปัตย์เตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและสื่อที่บิดเบือนคำสัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในประเด็น "ระบอบสีน้ำเงิน"

โฆษก พรรคประชาธิปัตย์ รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกลุ่ม บิดเบือนคำสัมภาษณ์ อภิสิทธิ์ ปม ระบอบสีน้ำเงิน ยันถูกใส่ร้ายโยงสถาบัน เร่งสร้างบรรทัดฐานหยุดข่าวปลอม พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและสื่อที่ บิดเบือนคำสัมภาษณ์ ของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในประเด็น " ระบอบสีน้ำเงิน " การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พ.

ร. บ.

คอมพิวเตอร์ฯ ในข้อหานำเข้าข้อมูลเท็จ ซึ่งพรรคต้องการสร้างบรรทัดฐานเพื่อหยุดยั้งข่าวปลอมและการใส่ร้ายทางการเมือง ข้อเท็จจริงคือ นายอภิสิทธิ์ไม่ได้นิยาม "ระบอบสีน้ำเงิน" แต่ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมการเมืองปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับ "ระบอบทักษิณ" ในอดีตที่ใช้อำนาจเกินขอบเขต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด กับบุคคลและสื่อบางกลุ่มที่บิดเบือนคำสัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับประเด็น "ระบอบสีน้ำเงิน" ซึ่งเป็นการใส่ร้ายป้ายสีที่สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สังคมอย่างรุนแรง การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน โดยพรรคต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการหยุดยั้งการเผยแพร่ข่าวปลอมและการใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง สำหรับที่มาของกรณีนี้ เกิดจากการที่นายอภิสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ช่อง 1 โดยตอบคำถามถึงนิยามของ "ระบอบสีน้ำเงิน" ว่า ไม่ประสงค์จะนิยามว่าเป็นระบอบสีใด แต่ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมทางการเมืองในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับ "ระบอบทักษิณ" ในอดีต ที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตและเข้าแทรกแซงองค์กรอิสระ จนทำให้กลไกการตรวจสอบไม่สามารถทำงานได้อย่างเที่ยงธรรม นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ยังได้เน้นย้ำถึงความกังวลต่อสถานการณ์การเมือง โดยเฉพาะกรณีการสมรู้ร่วมคิดเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.

ที่อาจนำไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบ รวมถึงความผิดหวังต่อการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป. ป. ช.

ใน 1 คดี ที่มีคำวินิจฉัยค้านสายตาประชาชน เช่น กรณีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเครือข่ายตรวจสอบจากภาคประชาชน แทนการข่มขู่ผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PostToday /  🏆 50. in TH

พรรคประชาธิปัตย์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ระบอบสีน้ำเงิน บิดเบือนคำสัมภาษณ์ การเมืองไทย

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-29 08:39:53