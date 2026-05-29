พรรคประชาธิปัตย์ รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกลุ่มบิดเบือนคำสัมภาษณ์

พรรคประชาธิปัตย์เตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและสื่อที่บิดเบือนคำสัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในประเด็น "ระบอบสีน้ำเงิน"
พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและสื่อที่ บิดเบือนคำสัมภาษณ์ ของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในประเด็น " ระบอบสีน้ำเงิน " การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตาม พ.
ร. บ.
คอมพิวเตอร์ฯ ในข้อหานำเข้าข้อมูลเท็จ ซึ่งพรรคต้องการสร้างบรรทัดฐานเพื่อหยุดยั้งข่าวปลอมและการใส่ร้ายทางการเมือง ข้อเท็จจริงคือ นายอภิสิทธิ์ไม่ได้นิยาม "ระบอบสีน้ำเงิน" แต่ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมการเมืองปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับ "ระบอบทักษิณ" ในอดีตที่ใช้อำนาจเกินขอบเขต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด กับบุคคลและสื่อบางกลุ่มที่บิดเบือนคำสัมภาษณ์ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เกี่ยวกับประเด็น "ระบอบสีน้ำเงิน" ซึ่งเป็นการใส่ร้ายป้ายสีที่สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สังคมอย่างรุนแรง การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน โดยพรรคต้องการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการหยุดยั้งการเผยแพร่ข่าวปลอมและการใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง สำหรับที่มาของกรณีนี้ เกิดจากการที่นายอภิสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ช่อง 1 โดยตอบคำถามถึงนิยามของ "ระบอบสีน้ำเงิน" ว่า ไม่ประสงค์จะนิยามว่าเป็นระบอบสีใด แต่ตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมทางการเมืองในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับ "ระบอบทักษิณ" ในอดีต ที่ฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตและเข้าแทรกแซงองค์กรอิสระ จนทำให้กลไกการตรวจสอบไม่สามารถทำงานได้อย่างเที่ยงธรรม นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ยังได้เน้นย้ำถึงความกังวลต่อสถานการณ์การเมือง โดยเฉพาะกรณีการสมรู้ร่วมคิดเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.
ที่อาจนำไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบ รวมถึงความผิดหวังต่อการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป. ป. ช.
ใน 1 คดี ที่มีคำวินิจฉัยค้านสายตาประชาชน เช่น กรณีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเครือข่ายตรวจสอบจากภาคประชาชน แทนการข่มขู่ผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลการทุจริ
