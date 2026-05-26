พรรคเพื่อไทยเปิดเผยความคืบหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามมาตรา 256

พรรคเพื่อไทยเผยว่ามีการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยกำหนดสรุร. 152 คน แบ่งเป็นประชาชน 100 คนและผู้ทรงคุณวุฒิ 52 คน พร้อมเตรียมส่งร่างให้รัฐสภาพิจารณาในขั้นสุดท้าย
พรรคเพื่อไทย ได้จัดการแถลงข่าวเพื่ออัพเดตความคืบหน้าในการร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 โดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล สมาชิกส.
ส.
บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคอยู่คู่กับแกนนำและฝ่ายกฎหมายของพรรค ทั้งหลายได้ประกาศว่าการยกร่างเสร็จสิ้นอย่างเป็นระบบและครบถ้วนตามกำหนด 300 วันหลังจากเริ่มกระบวนการ การร่างใหม่มุ่งเน้นการสร้างรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงกับประชาชนอย่างใกล้ชิดและไม่ขัดแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ซึ่งเป็นแนวทางหลักในการออกแบบโครงสร้างและกระบวนการสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.
พรรคเพื่อไทยคงไว้ซึ่งหลักการกำหนดจำนวนสมาชิกทั้งหมด 152 คน แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือสสร. จากประชาชนจำนวนหนึ่งร้อยคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกเบื้องต้นของประชาชนในแต่ละจังหวัดโดยให้ประชาชนเลือกผู้สมัครจำนวนหนึ่งและให้รัฐสภาคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดสามร้อยคนให้เหลือหนึ่งร้อยคน ส่วนที่สองคือสสร.
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าสิบสองคน ที่เปิดให้ภาคส่วนต่าง ๆ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มความหลากหลายของมุมมองและความคิดในสังคม การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒินั้นดำเนินการโดยคณะกรรมการพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งจากพรรคเพื่อให้กระบวนการเป็นธรรมและโปร่งใส หลังจากที่การยกร่างเสร็จสมบูรณ์ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถูกส่งต่อให้รัฐสภาพิจารณาในขั้นสุดท้ายโดยมีสิทธิ์เสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามกฎหมาย พรรคเพื่อไทยย้ำว่าแม้จะมีการปรับโครงสร้างและกระบวนการใหม่ ร่างรัฐธรรมนูญจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐและระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ทั้งนี้ยังมีการกำหนดหลักประกันด้านสิทธิพื้นฐานของประชาชนและการรักษาความเป็นกลางของสถาบันสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมไทยอย่างแท้จริ
ร่างแก้รธน.พรรคประชาชน! ปรับเงื่อนไข ม.256 แก้หมวด1 - 2พรรคประชาชนนำร่างแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และเพิ่มเติมหมวด 15/1 การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และแก้ไข มาตรา 256 ให้ใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา
ปักหมุดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 256 แห่งทั่วประเทศ! แพทย์แผนไทยฯจับมือการท่องเที่ยวฯ ชูจุดขายเที่ยวสุขภาพปักหมุดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 256 แห่งทั่วประเทศ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ การท่องเที่ยวฯ ชูจุดขายเที่ยวสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชูจุดขายแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร หวังเป็นจุดหมายพักผ่อนฟื้นฟูร่างกาย - ผ่อนคลายจิตใจ ล่าสุด ผ่านการประเมินทั้งหมด 256 แห่งทั่วประเทศไทย...
ภท. ยื่นร่างแก้ รธน. มาตรา 256 ต่อสภาฯ ตามสัญญา พรรคร่วมรัฐบาลหนุน พร้อมหารือร่างหลักพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ต่อประธานสภาฯ ตามสัญญา มีผู้ร่วมลงชื่อกว่า 100 รายชื่อ เตรียมพิจารณาในวาระต่อไป พร้อมหารือเรื่องร่างหลักและกำหนดวันอภิปรายนโยบายรัฐบาล
“อนุทิน” นำภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญ ดันตั้ง สสร. 100 คน“อนุทิน ชาญวีรกูล” นำทีมภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เปิดทางจัดทำฉบับใหม่ เสนอโมเดล สสร. 100 คนจากรัฐสภา ลุ้นทำประชามติรอบ 2 ต้นปี 2570
'อนุทิน' นำทัพภูมิใจไทยยื่นแก้ รธน. ม.256 ดันตั้ง สสร. 100 คน ที่เลือกโดยรัฐสภาพรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 สาระสำคัญคือการเสนอให้จัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 100 คน ที่มาจากการเลือกโดยรัฐสภา
