พรรคประชาชนระบุบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวขัดแย้งกับหลักการองค์กร
พรรคประชาชนชี้การบริจาคเงินผ่านบัญชีบุคคลไม่ใช่ช่องทางทางการของพรรค ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนโดยไม่มีระบบตรวจสอบที่โปร่งใส
พรรคประชาชน ออกมาแถลงจุดยืนชัดเจนเรื่องแนวทางการระดมความช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยยืนยันว่ากิจกรรมทางการเมืองหรือการขอร้องการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการดับไฟป่า ล้วนเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยองค์กรพรรคโดยตรง ซึ่งตรงกันข้ามกับกรณีที่มีการส่งต่อช่องทางการบริจาคผ่านบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกพรรคหรือบุคคลภายนอก
ความขัดแย้งในวิธีการระดมทุน
การอ้างว่าพรรคประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครประชาชนไม่มีความเกี่ยวข้องกันนั้นเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากทุกกิจกรรมล้วนขับเคลื่อนภายใต้การประสานงานของโครงสร้างพรรคการเมืองดังกล่าว ซึ่งต้องการสร้างความชัดเจนให้แก่ประชาชนผู้บริจาคที่ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนAlso readเบลลา รัชนีย์ ยอมรับถอยห่างจาก ชวิณ เจียรวนนท์ แต่ระบุสถานะยังคุยกันอยู่
วิกฤตฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือ
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง สร้างผลกระทบหนักที่สุดต่อกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องพักอาศัยอยู่ภายในบ้านตลอดทั้งวันโดยไม่อาจเคลื่อนย้ายตัวได้
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
กลุ่มประชากรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักยังประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีร่างกายอ่อนแอ เด็กเล็กที่ยังไม่สามารถป้องกันตนเองได้ รวมถึงครอบครัวจำนวนมากที่มีบ้านไม่ลักษณะปิดสนิท ขาดแคลนเครื่องฟอกอากาศ และไม่สามารถหนีปัญหาจากอากาศที่เป็นพิษออกมาได้ชั่วคราว
ช่องทางสนับสนุนทีมส้มสู้ไฟ
ทางพรรคประชาชนได้เชิญชวนประชาชนร่วมภารกิจเพื่อพี่น้องในภาคเหนือด้วยการสนับสนุนตามกำลัง โดยเปิด 2 ช่องทางการช่วยเหลือ ได้แก่ การสนับสนุนเงินทุนให้แก่ทีมส้มสู้ไฟและภารกิจสู้ฝุ่น เพื่อให้องค์กรนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่พิจารณาเรื่องคุณภาพอย่างละเอียด
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การระดมทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมงานสามารถนำงบประมาณไปจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมที่สุด สามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่วิกฤต โดยทุกขั้นตอนต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ก่อนนำเข้าใช้งานจริง
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