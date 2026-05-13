พรรคกล้าธรรมเปิดบ้านต้อนรับคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี มุ่งเน้นการรับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พรรคกล้าธรรมนำโดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ให้การต้อนรับคณะตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำสายบุรี พร้อมยืนยันพร้อมเป็นกระบอกเสียงส่งถึงรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
บรรยากาศที่สำนักงานใหญ่ของ พรรคกล้าธรรม บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อทางพรรคได้เปิดบ้านต้อนรับคณะตัวแทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านจาก อำเภอกะพ้อ จังหวัด ปัตตานี ซึ่งเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมและทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยการต้อนรับในครั้งนี้ได้รับมอบหมายโดยตรงจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้า พรรคกล้าธรรม ให้ นาวาเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์พรรค พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค เป็นผู้ดูแลและให้การต้อนรับคณะผู้เดินทางซึ่งมีจำนวนรวมกว่า 30 ท่าน นำโดยนายยูนัยดี วาบา โดยการพบปะกันในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของพรรค การเมือง เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงของพรรคและผู้นำท้องถิ่นจากพื้นที่ปลายด้ามขวานของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของพรรคที่ต้องการให้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับอย่างแท้จริง ในการกล่าวต้อนรับ นาวาเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของพี่น้องกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกคน โดยระบุว่าทุกท่านที่เดินทางมาในวันนี้คือตัวแทนของผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ พรรคกล้าธรรม ประสบความสำเร็จในการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด ปัตตานี นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดปรัชญาการทำงานของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ว่าภายใน พรรคกล้าธรรม จะไม่มีการแบ่งลำดับชั้นแบบลูกพี่หรือลูกน้อง แต่ทุกคนมีความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่คอยเกื้อกูลกัน ดังนั้นหากพี่น้องประชาชนในจังหวัด ปัตตานี ประสบปัญหาความเดือดร้อนประการใด สามารถแจ้งผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารพรรค หรือแจ้งโดยตรงต่อตัวท่านเองได้ทันที เพื่อที่จะนำเรื่องราวเหล่านั้นเข้าสู่การพิจารณาของผู้ใหญ่ในพรรค และประสานงานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแนวทางนี้ถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและประชาชนในระดับท้องถิ่น ขณะเดียวกัน นายยูนัยดี วาบา ในฐานะผู้แทนพี่น้องประชาชนเขต 4 จังหวัด ปัตตานี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ อำเภอกะพ้อ อำเภอสายบุรี อำเภอแม่แก่น และอำเภอปะนาเระ ได้ใช้โอกาสนี้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ให้ทางพรรคได้รับทราบ โดยระบุว่าปัญหาเร่งด่วนที่สุดคือปัญหาการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำสายบุรี ซึ่งในบางพื้นที่ตลิ่งถูกกัดเซาะลึกเข้าไปมากกว่า 100 เมตร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อถึงฤดูฝนเนื่องจากน้ำจะหลากท่วมเข้าท่วมพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องทุ่งเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งอาชีพสำคัญของคนในพื้นที่ รวมถึงปัญหาเขตปกครองทับซ้อนที่สร้างความสับสนและเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการพื้นที่ โดยนายยูนัยดี ยืนยันว่าตนเองในฐานะผู้แทนจะเร่งผลักดันเรื่องเหล่านี้อย่างเต็มกำลังเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงท้ายของการสนทนา นาวาเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ได้กล่าวเสริมถึงบทบาททาง การเมือง ของ พรรคกล้าธรรม ในปัจจุบันว่า แม้ในขณะนี้ทางพรรคจะดำรงสถานะเป็นฝ่ายค้าน แต่เป็นฝ่ายค้านที่มีพลังและมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็ง โดยจะรับฟังทุกความเดือดร้อนของประชาชนและส่งต่อเสียงเหล่านั้นไปให้ถึงรัฐบาลได้รับทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การทำหน้าที่ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการค้านเพื่อค้าน แต่เป็นการค้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงจุด การเดินทางมาเยือนของคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ระหว่างผู้นำชุมชนและพรรค การเมือง เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับชาวจังหวัด ปัตตานี และพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อไ.
