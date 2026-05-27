พรรครวมไทยสร้างชาติจี้รัฐบาลยกเลิกส่งออกน้ำมันเครื่องบิน ชี้คลังยังว่างเกือบครึ่ง หวั่นกระทบความมั่นคงและท่องเที่ยวไทย

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งส่งออกน้ำมันเครื่องบิน JET A1 ไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ โดยอ้างว่าคลังน้ำมันของ BAFS ยังมีพื้นที่ว่างเกือบครึ่ง ต่างจากข้อมูลที่กระทรวงพลังงานแถลง และชี้ถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการที่สวมหมวกสองใบ พร้อมเสนอให้ทบทวนนโยบายเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและแก้ปัญหาตั๋วเครื่องบินแพงที่กระทบการท่องเที่ยว
พรรค รวมไทยสร้างชาติ โดยนาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.
บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยนายชัชวาล์ คงอุดม เลขาธิการพรรค ได้แถลงข่าวเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการส่งออกน้ำมันเครื่องบิน JET A1 ไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ โดยชี้แจงว่าข้ออ้างของฝ่ายประจำกระทรวงพลังงานที่ว่าคลังน้ำมันล้นนั้นไม่เป็นความจริง จากการตรวจสอบข้อมูลของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลคลังน้ำมันที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง พบว่าคลังยังมีพื้นที่ว่างเกือบครึ่งหนึ่ง ไม่ได้ล้นตามที่กล่าวอ้าง นายอรรถวิชช์กล่าวว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังตึงเครียด รัฐบาลควรเก็บน้ำมันสำรองไว้ใช้ในประเทศ ไม่ใช่ส่งออก นอกจากนี้ นายอรรถวิชช์ยังตั้งข้อสังเกตถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในกระทรวงพลังงาน โดยระบุว่าข้าราชการบางคนสวมหมวกสองใบ คือเป็นผู้กำกับดูแลและเป็นกรรมการในบริษัทโรงกลั่นน้ำมัน การอนุมัติส่งออกครั้งนี้เอื้อประโยชน์ให้โรงกลั่นได้กำไร 4 ทาง คือ 1) ไม่ต้องปรับสูตรการกลั่นเป็นดีเซล 2) ขายน้ำมันในตลาดโลกที่ราคาสูง 3) ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันในประเทศ 4) ทำลายความมั่นคงทางพลังงานของไทย โดยส่งเสริมคู่แข่งอย่างเวียดนาม นายอรรถวิชช์เห็นว่าการส่งออกครั้งนี้เป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ เพราะเวียดนามเป็นคู่แข่งด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือเวียดนามด้วยน้ำมันจะช่วยให้เขามาแย่งนักท่องเที่ยวจากไทย ขณะที่การท่องเที่ยวภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ เชียงราย และภาคใต้ซบเซาเพราะตั๋วเครื่องบินแพง ทำให้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ผล พรรครวมไทยสร้างชาติได้ยื่นข้อเสนอ 4 ข้อต่อรัฐบาล ได้แก่ 1) ยกเลิกคำสั่งส่งออกน้ำมัน JET A1 และเก็บเป็นน้ำมันสำรอง 2) ปรับราคาหน้าโรงกลั่น ไม่ผูกกับราคาสิงคโปร์ 3) เจรจาสายการบินลดค่าตั๋วโดยแลกกับต้นทุนน้ำมันที่ลดลง และเพิ่มเที่ยวบินในประเทศ 4) จัดเก็บภาษีลาภลอยจากโรงกลั่นที่มีกำไรผิดปกติ นายอรรถวิชช์ย้ำว่าน้ำมันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีไทยและสิงคโปร์ที่กลั่นน้ำมัน ถ้าไทยหยุดส่งออกก็เพียงพอใช้ภายในประเทศ แต่การส่งให้เวียดนามทำให้เขาพัฒนาเศรษฐกิจ แทนที่ข้าราชการจะตอบโจทย์ความมั่นคง กลับไปคิดถึงกำไรโรงกลั่น เขาจึงเรียกร้องให้ยกเลิกทันที และขู่จะตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้พรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี แต่ยังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล และต้องการให้รัฐบาลทำงานอย่างถูกต้อ
น้ำมันเครื่องบิน ส่งออก อรรถวิชช์ รวมไทยสร้างชาติ พลังงาน
