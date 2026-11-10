พรรคกล้าธรรมยังหาผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม สระแก้ว เขต 3 ไม่ทัน ครอบครัวสุรศักดิ์มีความพร้อม
พรรคกล้าธรรมแถลงยังไม่สามารถหาผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. สระแก้ว เขต 3 ได้ทันในเวลาอันสั้น ขณะที่ครอบครัวของนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ มีความตั้งใจร่วมงานกับพรรคเพื่อสานต่อเจตนารมณ์เดิม
วันที่ 10 พฤศจิกายน นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.ฉะเชิงเทรา ในฐานะโฆษก พรรคกล้าธรรม (กธ.) แถลงภายหลังการประชุมพรรค เกี่ยวกับการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. จังหวัดสระแก้ว เขต 3 แทนนาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ อดีต ส.ส.สระแก้ว เขต 3 ของ พรรคกล้าธรรม ซึ่งเสียชีวิต
ในแถลงการณ์ นายอรรถกร ระบุว่า พรรคยังหาบุคคลที่มีความพร้อมและประสงค์จะลงสมัครในนามพรรคได้ไม่ทันภายในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่ครอบครัวของนายสุรศักดิ์มีความตั้งใจและเต็มใจที่จะเดินหน้าทำงานร่วมกับพรรคกล้าธรรม เพื่อสานต่อเจตนารมณ์และรับใช้พี่น้องประชาชนชาวสระแก้ว โดยเฉพาะประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3Also readหุ่นยนต์ Perseverance พบฝุ่นดาวอังคารขนาดเล็กเกาะติดวัสดุชุดอวกาศ เสี่ยงต่อสุขภาพนักบินอวกาศในอนาคต
กลไกการตัดสินใจของพรรคกล้าธรรมในการเลือกตั้งซ่อม
พรรคกล้าธรรมยืนยันว่าไม่เคยคิดที่จะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาทั้งระยะเวลาและความพร้อมของบุคคลที่จะลงสมัครในนามพรรค พบว่ายังไม่สามารถหาตัวบุคคลที่พร้อมได้ทันเวลา
นายอรรถกร กล่าวว่า ตลอดช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม และผู้บริหารพรรค ได้หารือกับครอบครัวของนายสุรศักดิ์มาโดยตลอด ทำให้การพิจารณาเรื่องผู้สมัครเกิดขึ้นควบคู่กับการพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
พรรคให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สมัครอย่างมาก เพราะต้องคำนึงถึงความสามารถในการดูแลและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดสระแก้วที่ยังซบเซา ทั้งภาคการเกษตรและภาคการค้าขาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยผู้ที่เข้าใจพื้นที่และทำงานต่อเนื่องได้
ความเห็นของพรรคกล้าธรรมต่อครอบครัวนายสุรศักดิ์
พรรคกล้าธรรมยืนยันว่า หากครอบครัวชิงนวรรณ์มีความพร้อม พรรคพร้อมสนับสนุนให้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนามพรรคในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน
นายอรรถกร กล่าวว่า หากไม่ใช่ครอบครัวของนายสุรศักดิ์ พรรคยังไม่มั่นใจว่าจะมีผู้ใดพร้อมเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวสระแก้วได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยอ้างถึงมาตรฐานการทำงานของนายสุรศักดิ์ที่ประชาชนยอมรับมาโดยตลอด โดยเฉพาะในพื้นที่อรัญประเทศ
ฝ่ายครอบครัวได้ให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าทำงานรับใช้ประชาชนชาวสระแก้วต่อไป แม้ในอนาคตอันใกล้อาจไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยนายสุรศักดิ์ได้ฝากความตั้งใจดังกล่าวไว้กับภรรยา บุตร และคนในครอบครัวให้ร่วมกันสานต่อ
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า นายสรวงศ์ เทียนทอง ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ได้ติดต่อมาพูดคุยเรื่องการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ นายอรรถกร กล่าวว่า ตนไม่เคยได้รับทราบหรือพูดคุยในประเด็นดังกล่าว และยืนยันว่าการตัดสินใจของพรรคไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการเมืองอื่น แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสม ความพร้อม และการให้เกียรติครอบครัวของผู้ที่จากไป
ผลต่อฐานเสียงสระแก้ว เขต 3 และขั้นตอนถัดไป
พรรคกล้าธรรมย้ำว่าไม่มีเจตนาจะถอยจากสนามเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ และยังมั่นใจในฐานเสียงของพรรคในพื้นที่ โดยเฉพาะผลงานและความผูกพันที่นายสุรศักดิ์สร้างไว้กับประชาชน
นายอรรถกร ระบุว่า พรรคให้ความสำคัญกับทุกพื้นที่และทุกเขตเลือกตั้ง เพราะประชาชนให้ความไว้วางใจ การตัดสินใจครั้งนี้จึงต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจและความรู้สึกของครอบครัวนายสุรศักดิ์ด้วย พรรคยืนยันว่าทุกคนยังมีกำลังใจที่ดี และจะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อรับใช้พี่น้องชาวสระแก้วต่อไป
สำหรับประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 3 พรรคกล้าธรรมระบุว่าจะเดินหน้าสานต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลพี่น้องชาวสระแก้วอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในแถลงการณ์ยังไม่ได้ระบุวันรับสมัครหรือวันเลือกตั้งซ่อมไว้ จึงยังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนให้ติดตามจากเอกสารชุดนี้
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