พรรคประชาชนรุกยื่นตั้ง กมธ.วิสามัญ ติดตามเงินกู้ 4 แสนล้าน มุ่งสร้างมาตรฐานความโปร่งใส

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้าน ยื่นญัตติด่วนขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ 4 แสนล้านบาท เพื่อป้องกันการสอดไส้โครงการและให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างตรงจุดและโปร่งใสที่สุด
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ณ อาคารรัฐสภา ได้เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญเมื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการแถลงข่าวเกี่ยวกับการยื่นญัตติด่วนเพื่อขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดพิเศษขึ้นมาทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่มาจากการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ซึ่งมีวงเงินสูงถึง 4 แสนล้านบาท โดยนายณัฐพงษ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในระดับสูงสุด เนื่องจากการกู้ยืมเงินจำนวนมหาศาลเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สาธารณะของประเทศในระยะยาว ดังนั้นการกำกับดูแลให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างรอบคอบจึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของรัฐบาล แต่เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องเป็นตัวแทนประชาชนในการกลั่นกรองโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยไม่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ในส่วนของรายละเอียดและเหตุผลในการยื่นญัตติครั้งนี้ นายณัฐพงษ์ได้อ้างถึงคำชี้แจงของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ระบุว่าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการต่างๆ ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วและคาดว่าจะนำเสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อเริ่มการใช้จ่ายเงินภายในระยะเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งทางพรรคประชาชนมองว่าหากรัฐบาลมีความจริงใจในการบริหารงานและไม่มีเจตนาที่จะสอดไส้โครงการที่ไม่เหมาะสม หรือพยายามปกปิดข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา ก็ไม่ควรมีเหตุผลใดที่จะมาขัดขวางการจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ นายณัฐพงษ์ได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าในอดีตช่วงที่มีการออกพระราชกำหนดเงินกู้เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภาก็เคยมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ในลักษณะนี้มาก่อน ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยการยื่นญัตติครั้งนี้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมของสภา แต่หากสมาชิกสภาเห็นพ้องกัน การเสนอญัตติด้วยวาจาในที่ประชุมก็สามารถทำให้เกิดการลงมติและจัดตั้งคณะกรรมาธิการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ นายณัฐพงษ์ยังได้โต้แย้งข้ออ้างที่ว่าควรจะรอให้มีการใช้จ่ายเงินไปก่อนแล้วจึงค่อยตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบ โดยระบุว่าตรรกะดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้ในกระบวนการงบประมาณปกติ เนื่องจากสภามีอำนาจในการพิจารณาและกลั่นกรองตั้งแต่ขั้นตอนการส่งร่างพระราชบัญญัติ การตรวจสอบรายละเอียดโครงการ และการติดตามผลหลังจากที่มีการอนุมัติไปแล้ว ดังนั้นการตรวจสอบควรดำเนินไปแบบคู่ขนานกับการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันท่วงทีและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายเงินที่ผิดวัตถุประสงค์ ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่พื้นที่ทางการคลังของประเทศไทยมีจำกัด การกู้เงินเพิ่มเติมจึงต้องทำด้วยความระมัดระวังและตรงจุดที่สุด การเลือกเสนอให้ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญแทนที่จะเป็นกรรมาธิการสามัญนั้น เป็นเพราะต้องการให้มีองค์ประกอบของคณะทำงานที่ครบถ้วน โดยมีตัวแทนจากทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านร่วมทำงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดการคานอำนาจและการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะช่วยให้การเยียวยาประชาชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านงบประมาณกู้เงิน 4 แสนล้านบาทนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสที่สุดในสายตาของประชาช
