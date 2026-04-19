พรรคประชาชน เร่งปฏิรูปประกันสังคมครั้งใหญ่ ยื่นร่าง ก.ม. ใหม่ 1 พ.ค. เน้น 4 เสาหลัก สร้างความโปร่งใส บริหารมืออาชีพ ยึดโยงผู้ประกันตน และความยั่งยืนของกองทุน

พรรคประชาชนเตรียมเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ฉบับใหม่ต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยมีเป้าหมายปฏิรูปกองทุนประกันสังคมทั้งระบบ เน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ ความโปร่งใส การบริหารแบบมืออาชีพ ความยึดโยงกับผู้ประกันตน และความยั่งยืนของกองทุน พร้อมตั้งเป้าให้การปฏิรูปนี้สามารถยกระดับสิทธิประโยชน์และสร้างความมั่นคงให้กับระบบประกันสังคมในระยะยาว
หัวใจสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้อยู่ที่การวางเสาหลัก 4 ประการ คือ 1. ด้านความโปร่งใส ที่เน้นการเปิดเผยข้อมูลสถานะทางการเงินของกองทุนอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตการลงทุน ผลตอบแทนเทียบกับดัชนีอ้างอิง รายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย ไปจนถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ 2. ด้านการบริหารแบบมืออาชีพ โดยเสนอให้จัดตั้ง “กองทุนประกันสังคม” ให้เป็นนิติบุคคลอิสระตามกฎหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการบริหารจัดการเงินกองทุนมูลค่ามหาศาลภายใต้โครงสร้างการบริหารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 3. ด้านความยึดโยงกับผู้ประกันตน ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการประกันสังคมให้สะท้อนสัดส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน แต่ละฝ่ายจะมีจำนวนที่นั่งในคณะกรรมการตามสัดส่วนของการส่งเงินสมทบ ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจต่างๆ สะท้อนความต้องการและผลประโยชน์ของผู้ประกันตนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกระบวนการสรรหาเลขาธิการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่โปร่งใสและแข่งขันได้ พร้อมการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน 4. ด้านความยั่งยืนของกองทุน โดยกำหนดให้รัฐบาลมีภาระผูกพันในการรับประกันการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตน พร้อมกับการทบทวนอัตราเงินสมทบและเพดานค่าจ้างทุก 3 ปี และการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนกับกองทุนระดับโลกเพื่อปรับปรุงแผนการลงทุนให้เหมาะสมที่สุด
นายเซีย จำปาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปในครั้งนี้ว่า หากปราศจากการปฏิรูปที่ครอบคลุม สำนักงานประกันสังคมอาจเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงในอนาคตอันใกล้ โดยหลายฝ่ายคาดการณ์ว่ากองทุนอาจอยู่ได้ไม่เกิน 30 ปี พรรคประชาชนได้ติดตามและชี้ให้เห็นถึงปัญหาความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมมาโดยตลอด เรามุ่งมั่นที่จะสร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเมื่อกองทุนมีความมั่นคงและเติบโตขึ้น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนก็จะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้
ในการเตรียมการยื่นร่างกฎหมายครั้งนี้ พรรคประชาชนได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์และเริ่มรณรงค์ในหลายจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประกันสังคมให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ก่อนจะนำร่างกฎหมายเสนอต่อสภาในวันที่ 1 พฤษภาคม และหลังจากนั้น การรณรงค์จะดำเนินต่อไปเพื่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับการยอมรับและกลายเป็นร่างกฎหมายของประชาชนอย่างแท้จริง การปฏิรูปนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับระบบประกันสังคมไทย เพื่อให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
การบริหารจัดการกองทุนที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลที่เป็นธรรม จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสังคมมีแนวโน้มสูงขึ้น การมีระบบประกันสังคมที่เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน การผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่นี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพรรคประชาชนที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนให้กับประเทศชาติ
พรรคประชาชน ประกันสังคม ปฏิรูป กฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร