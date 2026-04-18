พรรคทางเลือกใหม่ ปรับทัพใหญ่ แต่งตั้ง 'พลเอก โกศล ชูใจ' นั่งเลขาธิการ สู่การบริหารงานเชิงคุณภาพ

พรรคทางเลือกใหม่ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น ประกาศแต่งตั้ง พลเอก โกศล ชูใจ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค พร้อมเปิดยุทธศาสตร์ 3 ประสาน เน้นเอกภาพ ระบบตรวจสอบได้ และการเตรียมพร้อมภารกิจระยะหน้า มุ่งสู่การเป็นพรรคใหญ่เชิงคุณภาพ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พรรคทางเลือกใหม่ ได้จัดการ ประชุมใหญ่ สามัญประจำปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิจารณารายงานการดำเนินกิจการของพรรค การรับรองงบการเงินประจำปี และการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายราเชน ตระกูลเวียง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และหัวหน้าพรรค เป็นประธานในพิธี การประชุมครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนพรรคไปสู่ทิศทางใหม่ภายใต้การนำของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
ไฮไลต์สำคัญของการประชุมในครั้งนี้ คือ มติที่ประชุมที่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้ง พลเอก โกศล ชูใจ ที่ปรึกษาสมาคมการค้าอินเตอร์อุตสาหกรรมร่วมมิตรไทย-จีน ให้เข้ามารับตำแหน่ง เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ การเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมทัพ สร้างความแข็งแกร่ง และจัดระเบียบกลไกการบริหารงานของพรรคให้มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเมือง นำพาพรรคไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืน
พลเอก โกศล ชูใจ ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมภายหลังรับตำแหน่ง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของภารกิจและความรับผิดชอบที่เขาได้รับมา การเข้ามาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงตำแหน่ง แต่คือความคาดหวังของประชาชนที่พรรคต้องตอบสนองให้ได้
พลเอก โกศล ชูใจ ได้ประกาศยุทธศาสตร์การนำพรรคใน 3 ด้านหลัก ซึ่งเรียกว่า '3 ประสาน' เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของพรรคต่อไป โดยประการแรก คือ การสร้างเอกภาพ ด้วยการปรับจูนทุกภาคส่วนภายในพรรคให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็ง ประการที่สอง คือ การวางระบบการทำงานที่เน้นความชัดเจน รัดกุม และที่สำคัญที่สุดคือ 'ต้องตรวจสอบได้' เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสให้กับสาธารณชน ประการสุดท้าย คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจระยะหน้า โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารงานในระดับพื้นที่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการสร้างระบบการประสานงานกับสมาชิกพรรคให้เป็นไปอย่างมีระบบและรวดเร็วยิ่งขึ้น
'พรรคทางเลือกใหม่อาจไม่ใช่พรรคใหญ่ในเชิงขนาด แต่จากวันนี้เป็นต้นไป เราจะต้องเป็นพรรคที่ใหญ่ในเชิงคุณภาพ ใหญ่ในเชิงวินัย และใหญ่ในเชิงความรับผิดชอบ คำว่าพรรคเล็กจะไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป' พลเอก โกศล กล่าวเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของพรรค
นอกเหนือจากเรื่องการบริหารจัดการบุคคล พลเอก โกศล ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับหลักธรรมาภิบาลทางการเงิน เขาระบุว่าการรับรองงบการเงินประจำปีไม่ใช่เพียงแค่การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย แต่เป็นมาตรฐานของความรับผิดชอบที่พรรคการเมืองทุกพรรคต้องมีต่อสังคม เขายังย้ำเพิ่มเติมว่า พรรคทางเลือกใหม่ในยุคการปรับโฉมใหม่นี้ จะต้องไม่มีการทำงานแบบต่างคนต่างทำ หรือมีความคลุมเครือในทิศทางขององค์กร แต่จะให้ความสำคัญกับการวัดผลสำเร็จจากคุณภาพของระบบและการตัดสินใจที่รอบคอบ แทนที่จะมองเพียงแค่จำนวนสมาชิกหรือขนาดของพรรคเพียงอย่างเดียว
'ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อรับตำแหน่ง แต่ผมมาที่นี่เพื่อรับภารกิจ และจะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและประชาชน' พลเอก โกศล ชูใจ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ กล่าวทิ้งท้าย แสดงถึงความมุ่งมั่นและพันธสัญญาที่จะอุทิศตนเพื่อพรรคและเพื่อประเทศชาติ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของพรรคทางเลือกใหม่ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีคุณภาพและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนอย่างแท้จริ
