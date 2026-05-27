พรรคประชาชนปั่น 'ระบอบสีน้ำเงิน' หวังผลศึกผู้ว่าฯ กทม. กลายเป็นชนวนเหตุความร้อนแรงบนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยพฤษภาคม 2569
จริงหรือไม่? พรรคประชาชน ปั่น ' ระบอบสีน้ำเงิน ' หวังผลศึก ผู้ว่าฯ กทม.
กลายเป็นชนวนเหตุความร้อนแรงบนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยพฤษภาคม 2569 เมื่อคำว่า 'ระบอบสีน้ำเงิน' ถูกหยิบยกขึ้นมาขยายความและนิยามโดย 'พรรคประชาชน' จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างท่ามกลางบรรยากาศที่ กทม. กำลังนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ สังคมและนักวิเคราะห์ต่างเริ่มตั้งคำถามสำคัญทางคณิตศาสตร์การเมืองว่า การขยับหมากเดินเกมใหญ่อภิปรายเรื่องโครงสร้างอำนาจในเวลานี้ เป็นความตั้งใจในการสะท้อนปัญหาของกติการัฐธรรมนูญ 2560 จริงๆ หรือเป็นเพียง 'กลยุทธ์เชิงลึก' ในการปั่นกระแสเพื่อช่วงชิงพื้นที่ความสนใจในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองหลวงกันแน่?
มุมมองสปอตไลต์ฝั่งผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง 'จตุพร พรหมพันธุ์' วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน ได้ออกมาวิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกตว่า พรรคประชาชนกำลังพยายามขยายเนื้อหาและนิยามของระบอบสีน้ำเงินให้ใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริง 'จตุพร' ระบุว่า นี่อาจเป็นพฤติกรรมที่ 'ไร้เดียงสา' ทางการเมือง เพราะการไปปลุกประเด็นความขัดแย้งที่ละเอียดอ่อน อาจเป็นการเปิดประตูนำพาความหายนะมาสู่ตนเอง และเสี่ยงต่อการถูก 'ล้มกระดานทางการเมือง' ซ้ำร้ายจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชาชนรอคอยล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิง ทั้งที่ในอดีตเคยมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนมาแล้ว 'จตุพร' ยังมองว่า กุศโลบายสร้างกระแสเพื่อชิงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
และนายกเมืองพัทยาด้วยวิธีนี้ มันเริ่มประหลาดเข้าไปทุกที เมื่อเล่นเกมใหญ่เกินตัว เพื่อให้ได้คะแนน ผลลัพธ์สุดท้ายหากพลาดขึ้นมา อาจต้องสิ้นเนื้อประดาตัว และคำถาม คือผู้สมัครของพรรคประชาชนจะเอาอะไรไปสู้ความนิยมเดิมของแชมป์เก่าอย่าง 'ชัชชาติ สิทธิพันธุ์' ทันทีที่กระแสวิจารณ์ตีกลับ ฟากฝั่ง 'ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ' หัวหน้าพรรคประชาชน ได้ออกมาชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทันที ยืนยันว่า ไม่ได้มีการปั่นกระแสเรื่องระบอบสีน้ำเงิน เพื่อหวังผลดึงคะแนนเสียงในสนามเสาชิงช้าอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ 'ณัฐพงษ์' ให้เหตุผลทางสถิติว่า ประชาชนแยกแยะได้ ระหว่างการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งมีปัจจัยและตัวแปรในการตัดสินใจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พร้อมแสดงความมั่นใจในตัวแคนดิเดตผู้ว่าฯ และทีมผู้สมัคร ส.
ก.
ทั้ง 50 เขตของพรรค ว่า มีนโยบายและศักยภาพที่ดีเยี่ยม ไม่แพ้แชมป์เก่าอย่างทีมชัชชาติแน่นอน 'ณัฐพงษ์' มองว่า การวิเคราะห์ของนักวิชาการหรือนักสังเกตการณ์เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่เราไม่ได้โยงประเด็นระดับประเทศมาทำกระแสท้องถิ่น ทีมงานของเรามีความพร้อมที่จะเสนอตัวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้คนกรุงเทพฯ ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ดังนั้น หากมองอย่างเป็นกลาง ปรากฏการณ์นี้สะท้อนมุมมองสองด้านทางการเมือง ด้านหนึ่งคือการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตั้งคำถามและตรวจสอบความสมดุลของโครงสร้างอำนาจรัฐ แต่อีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า จังหวะเวลาและน้ำหนักในการสื่อสารได้ทำให้เกิดความระแวงจากฝ่ายต่างๆ ว่ามีนัยแอบแฝงหรือไม่ ท้ายที่สุดแล้ว วาทกรรม 'ระบอบสีน้ำเงิน' จะเป็นเพียงแค่กลยุทธ์ชิงพื้นที่ข่าว หรือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องแก้ไขจริงๆ ไม่มีใครตอบแทนได้นอกจากดุลยพินิจของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นผู้ส่งเสียงผ่านคูหาเลือกตั้งว่าพวกเขาต้องการผู้ว่าฯ ที่เน้นนโยบายปากท้องหน้างาน หรือผู้ว่าฯ ที่มาพร้อมการเปลี่ยนผ่านในเชิงอุดมการณ
พรรคประชาชน ระบอบสีน้ำเงิน ผู้ว่าฯ กทม. การเลือกตั้ง การเมือง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
CGSI คาดดัชนี SET สิ้นปี 69 แตะ 1,400 จุด ชี้ครึ่งปีแรกการเมืองกดดัน ก่อนฟื้นครึ่งหลังบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (CGSI) ตั้งเป้าดัชนี SET Index สิ้นปี 2569 ไว้ที่ 1,400 จุด มองว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ตลาดหุ้นไทยจะยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง เนื่องจากมีแผนยุบสภาและจัดการเลือกตั้ง
Read more »
วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2569 พร้อมเปิดงานวันนักประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 185 รางวัล พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569
Read more »
ปฏิทินวันพระ 2569 วันธรรมสวนะ ครบทั้ง 12 เดือนรวมปฏิทินวันพระ 2569 เปิดวันพระทั้ง 12 เดือน ตลอดปี 2569 และวันสำคัญทางพุทธศาสนา หลักปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ
Read more »
กรมการค้าต่างประเทศคาดการณ์ตลาดข้าวโลกปี 2569 แข่งขันสูง วางแผนรักษาและขยายตลาดกรมการค้าต่างประเทศประเมินตลาดข้าวโลกปี 2569 แข่งขันสูงจากผลผลิตและสต็อกข้าวของอินเดีย เตรียมรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ คาดปี 2569 ส่งออกข้าว 7 ล้านตัน
Read more »
สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนนายจ้าง ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปี 2569 และรายงานค่าจ้างปี 2568 ภายในกำหนดนางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งเตือนนายจ้างทุกแห่งให้ดำเนินการ ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2569 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569...
Read more »
หุ้นซื้อคืน: เครื่องมือฟื้นฟูตลาดหุ้นไทยปี 2568-2569รายงานเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนในตลาดหุ้นไทยช่วงปี 2568-2569 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารสภาพคล่องและส่งสัญญาณความเชื่อมั่นของบริษัทต่อมูลค่ากิจการ โดยเน้นถึงสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2568 มูลค่าการซื้อหุ้นคืนที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการฟื้นตัวของตลาดในปี 2569 พร้อมทั้งข้อมูลบริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนในปี 2569
Read more »