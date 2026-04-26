พรรคประชาชนเสนอ 'พิจารณ์' นั่งเลขาฯ เตรียมตั้ง ครม.เงา ตรวจสอบรัฐบาล

พรรคประชาชนจัดการประชุมใหญ่ประจำปี เสนอชื่อ 'พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์' เป็นเลขาธิการพรรค พร้อมเตรียมตั้ง ครม.เงา เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนวทางบริหารประเทศ ชู 4 หมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนปี 2569 เน้นการทำงานในพื้นที่และปลูกฝังแนวคิดใหม่ให้แก่ประชาชน
วันนี้ (26 เมษายน 2569) พรรคประชาชน ได้จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2569 โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ได้เสนอชื่อนาย พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรค และเสนอชื่อ น.
ส.
สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา เป็นกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าว นายณัฐพงษ์กล่าวว่า หลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา สังคมยังคงมีความไม่ชัดเจนในหลายด้าน แต่จากการพูดคุยและปรึกษาหารือร่วมกัน ได้มีการตกลงร่วมกันที่จะสร้างความชัดเจนทั้งภายในพรรคและต่อสังคมไทยใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ บุคลากรในการทำงาน ทิศทางการดำเนินงานของพรรค และอุปสรรคของประเทศ รวมถึงการกำหนด 4 หมุดหมายสำคัญที่จะนำเสนอต่อประชาชนคนไทยในปี 2569 โดยมี ส.
ส. 10 คนของพรรคจะปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร และจะมีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในระเบียบวาระการประชุมต่อไป นายณัฐพงษ์ยังได้กล่าวถึงทิศทางของพรรคที่ผ่านมา ซึ่งเคยถูกตั้งคำถามว่าจะเลือกเป็นพรรคที่เน้นกระแสหรือพรรคที่ต้องปรับตัวเพื่อทำงานการเมืองในพื้นที่แบบพรรคการเมืองอื่น ๆ ในอดีต โดยย้ำว่าพรรคจะต้องดำเนินการทั้งสองอย่างควบคู่กันไป พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานทางความคิดภายในพรรคอย่างเข้มข้น เพื่อให้สมาชิกพรรคมีความเห็นตรงกันในการทำงานกับประชาชน อย่างไรก็ตาม การทำงานทางความคิดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น โดยการจัดตั้งแกนนำในชุมชนเพื่อปลูกฝังแนวคิดและอุดมการณ์ที่ดีงามให้กับลูกหลาน และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันการเมืองใหม่ โดยเน้นว่าการทำงานในพื้นที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการแจกของหรือการสร้างบุญคุณตอบแทน แต่เป็นการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ นายณัฐพงษ์ยังได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของประเทศ โดยเน้นว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่แต่อุปสรรคภายนอก แต่เป็นระบบการเมืองภายในที่ต้องมีความเข้มแข็ง มีรัฐบาลที่โปร่งใส ข้าราชการที่ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน องค์กรที่อิสระอย่างแท้จริง และ ส.
ส.
ที่ไม่ถูกครอบงำโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากระบบการเมืองเป็นไปตามครรลอง แม้จะเผชิญกับวิกฤตที่ร้ายแรง ประชาชนก็ยังคงมีความหวังในอนาคตที่ดีกว่าได้ โดยยกตัวอย่างวิกฤตน้ำมันที่กลุ่มทุนและกลุ่มบ้านใหญ่เข้าถึงทรัพยากรได้ดีกว่าประชาชนทั่วไป สำหรับ 4 หมุดหมายสำคัญของพรรค ได้แก่ การเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์และเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารประเทศในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยจะมีการเปิดตัว ครม.
เงาเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบรัฐบาล การขับเคลื่อนคณะกรรมาธิการทั้ง 9 คณะ การทำงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพรรคและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ และการให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเดินหน้าต่อไป โดยจะมีการส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในต้นเดือนพฤษภาคมนี
พรรคประชาชน เลขาธิการพรรค พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ครม.เงา การเมือง การเลือกตั้ง
