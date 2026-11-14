พรรคเพื่อไทยชี้แจง ปมรับบริจาคเงิน ช่วยภัยน้ำท่วม ยันไม่ผิดกฎหมาย
พรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีถูก กกต. แจ้งเบาะแส ว่าไม่ได้เปิดบัญชีรับเงินบริจาค แต่เป็นการรวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้น พร้อมระบุบัญชีธนาคารที่ระบุในข่าวเป็นบัญชีปิด
พรรคเพื่อไทย ได้ออกมาแถลงชี้แจงประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่มีการระบุว่าพรรคมีการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่ถูกต้อง ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2567 โดยพรรคยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงและขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่
การชี้แจงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคลายความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในสังคม regarding บทบาทของพรรคการเมืองในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตภัยพิบัติ โดยพรรคได้ระบุรายละเอียดของกระบวนการทำงานและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างโปร่งใส เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแต่อย่างใดAlso readจับกุมคนขับมินิบัส ลวงสาวขังในรถข่มขืนกว่า 5 ครั้งใช้ไขควงจี้ขู่ฆ่า
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและการรับบริจาค
พรรคเพื่อไทยขอชี้แจงว่าในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคม 2567 พรรคไม่ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารใดๆ เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และไม่มีเงินบริจาคใดๆ เข้าสู่นamedบัญชีของพรรคเพื่อไทยหรือบัญชีของบุคคลใดในพรรคเพื่อไทยตามที่ถูกกล่าวอ้างในข่าว
สำหรับบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่ปรากฏในรายงานข่าวว่าเป็นช่องทางรับบริจาคนั้น พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเป็นบัญชีที่ปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดังนั้นจึงไม่อาจใช้สำหรับรับเงินบริจาคในปัจจุบันได้ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริจาคเงินนั้น พรรคเพียงทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ไปยังบัญชี "กองทุนบูรณะฟื้นฟูอุทกภัย" ซึ่งเป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพที่เปิดไว้ล่วงหน้า และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินกับพรรคเพื่อไทยโดยตรง
บทบาทในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ
ในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นเพื่อรวบรวมสิ่งของจำเป็น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
หน้าที่หลักของศูนย์ประสานงานนี้คือการรับสิ่งของบริจาคจากประชาชนเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นการดำเนินการในรูปแบบของการรับมอบสิ่งของเพื่อส่งต่อ ไม่ใช่การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินตามนิยามทางกฎหมายของพรรคการเมือง ซึ่งแตกต่างจากการรณรงค์หาเสียงหรือการเรียกเก็บเงินสนับสนุนพรรคในรูปแบบอื่น
มุมมองทางกฎหมายและกรณีเปรียบเทียบ
นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความสิทธิมนุษยชน ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า หากมีการพิจารณาว่าพรรคเพื่อไทยกระทำความผิดจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเหตุผลดังกล่าว พรรคการเมืองอื่นๆ ที่เคยดำเนินการในลักษณะเดียวกันก็ควรจะได้รับผลกระทบทางกฎหมายในทำนองเดียวกัน
นาย นายนรเศรษฐ์ ยังได้ชี้ให้เห็นถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ยามชายแดนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย, และพรรคประชาธิปัตย์ที่เปิดรับบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นตัวอย่างของมาตรฐานการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันในวงการการเมืองไทยที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กรอบกฎหมาย
ผลกระทบและขั้นตอนต่อไปต่อสังคม
พรรคเพื่อไทยตระหนักดีว่าหน้าที่ของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายในสังคม แต่ทุกการดำเนินการต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วยเสมอ การออกมาชี้แจงในครั้งนี้จึงหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของพรรคการเมืองในการบรรเทาทุกข์
โดยสรุปแล้ว กรณีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการสรุปว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ และพรรคเพื่อไทยยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อประชาชนภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตลอดไป
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